Madrid tiene una cita con el diseño; MIAD 2026 llega a Matadero con su edición más ambiciosa - Madrid Inside Art & Design (MIAD)

(Información remitida por la empresa firmante)

Del 20 al 31 de octubre, la Nave 15 del centro cultural se convierte en un jardín secreto donde arte, diseño, arquitectura e interiorismo se fusionan en una experiencia inmersiva única.

Madrid, 5 de agosto de 2026. Hay espacios que parecen estar esperando que alguien les devuelva la vida. La Nave 15 de Matadero Madrid es uno de ellos. Este otoño, Madrid Inside Art & Design (MIAD) lo despierta para acoger su tercera edición: doce días, del 20 al 31 de octubre, en los que la capital española vuelve a convertirse en el epicentro del diseño europeo.

El salto desde la Plaza de Toros de Las Ventas, donde MIAD construyó en sus dos primeras ediciones una reputación sólida como referente del sector, hasta Matadero no es solo un cambio de dirección. Es una declaración de intenciones. Un espacio más grande, más versátil y con una historia propia que MIAD no va a ignorar, sino a reinterpretar.

Entrar en un jardín secreto

La Nave 15 no se vacía, se transforma. La propuesta de MIAD para 2026 convierte la arquitectura industrial del pabellón en un recorrido que evoca un jardín secreto: caminos serpenteantes entre vegetación, casas de madera reconvertidas en interiores de autor firmados por diseñadores y arquitectos, y grandes volúmenes que albergarán el restaurante y el auditorio del evento.

Las zonas comunes funcionarán como escaparate vivo de objetos de diseño y obras de arte, componiendo una experiencia en la que lo industrial, lo natural y lo contemporáneo conviven sin estridencias. No es una feria al uso. Es un recorrido habitable.

Una nueva dirección creativa para una nueva era

La tercera edición llega con el equipo reforzado. Los interioristas José Arroyo y Mar Vera se incorporan a la dirección creativa junto a David Jiménez y Sergio Sánchez, aportando una mirada renovada a un evento que, edición a edición, ha ampliado su ambición.

El resultado es un MIAD que mantiene su adn, el diseño de interiores como forma de arte, el objeto como protagonista, el espacio como experiencia; pero que se abre a nuevos lenguajes. Porque en 2026, la feria incorpora también propuestas de moda, música y gastronomía: tres disciplinas que amplían el diálogo y sitúan a MIAD en un territorio creativo más transversal.

ELLE Education se suma al proyecto

https://miadfair.com/ incorpora a ELLE Education como education partner, reforzando su dimensión formativa. La colaboración se materializará en dos espacios del evento desarrollados por alumnos seleccionados: uno bajo la dirección de Lázaro Rosa-Violán, Chair de los programas de Diseño de Interiores de ELLE Education, y otro a cargo de Rosa Urbano, tutora de los programas.

Una apuesta por la nueva generación de creadores que encaja con la vocación de MIAD de ser algo más que una feria: una plataforma viva del diseño contemporáneo.

Doce días que marcan el calendario

El programa incluirá espacios de interiorismo, exposiciones de arte y objeto de diseño, conferencias y los Premios MIAD. El evento cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través de su Delegación de Cultura, consolidando la apuesta de la ciudad por el diseño y la creación contemporánea.

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