Madrid en el top 10 de las ciudades más seguras en cuanto al tráfico, según un informe de Cyclomedia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de septiembre de 2023.

Una encuesta realizada entre los habitantes de 25 ciudades europeas desvela que la mayoría de los habitantes de Barcelona y Madrid recomendarían su ciudad en términos de seguridad vial

La gran mayoría de los residentes en Madrid y Barcelona afirman estar satisfechos con la seguridad vial de sus ciudades. Mientras que el 75% de los madrileños lo cree así (el 53% dice que es segura y el 22%, muy segura), ocupando la novena posición en ranking europeo, el 68% de los barceloneses también se expresa en esos términos (un 52% cree que es segura y un 16% muy segura), lo que la sitúa en la decimosexta posición.



Así se desprende del informe "Índice de Seguridad Vial Urbana (URSI) 2023", una encuesta que ha encargado Cyclomedia a Multiscope y que se ha realizado entre los habitantes de 25 ciudades europeas (Amberes, Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Bratislava, Bruselas, Budapest, Copenhague, Dusseldorf, Estambul, Estocolmo, Helsinki, Leipzig, Lisboa, Londres, Madrid, Milán, Namur, Oslo, Praga, París, Roma, Tallin, Varsovia y Viena) en los meses de junio y julio.



De esta forma, Barcelona está en línea con la media general europea de ciudadanos que se sienten seguros, que es del 69%, mientras que Madrid la supera. En el primer lugar del ranking están Tallin y Oslo, ambas con un 87%, a una considerable distancia de Estambul, que ocupa la última posición, con tan solo un 27% de sus habitantes que se sienten seguros con el tráfico.



Más accidentes con la movilidad compartida

En lo que están de acuerdo todos los consultados es que con la llegada de la movilidad compartida (es decir, los patinetes, bicicletas o scooters eléctricos) tienen la sensación de que hay más accidentes. Si la media en Europa se sitúa en el 63%, en España se supera y en concreto, el 69% de los barceloneses y el 66% de los madrileños lo cree así.



Se da la circunstancia de que en Madrid ha aumentado esta percepción respecto al año pasado, cuando se situó en el 58% (Barcelona no estaba incluida en el informe de 2022). En este sentido, de la encuesta se desprende que más de la mitad de los madrileños, el 54%, aboga por prohibir estos vehículos compartidos, solo superado por Londres, París y Bruselas. A corta distancia se encuentra Barcelona, donde el 52% de los encuestados es de la misma opinión.



Preguntados por las situaciones de tráfico en las que los ciudadanos se sienten más inseguros como las intersecciones, los cambios de carril, los carriles de aceleración y desaceleración, los carriles prioritarios o las rotondas, llama la atención que Madrid sea la ciudad que menos insegura se siente al cambiar de carril de las 25 ciudades incluidas en el estudio, pero, sin embargo, es la segunda que más insegura se siente en las rotondas.



Recomendar la ciudad por su seguridad vial

En cualquier caso, y en cuanto a los habitantes que recomendarían vivir en su ciudad en términos de seguridad vial, Madrid y Barcelona salen bien paradas, situándose en la cuarta y séptima posición, respectivamente, y con un 66% de madrileños que la recomiendan (sube cuatro puntos porcentuales respecto al año pasado) y un 63% de los barceloneses.



En este sentido, las ciudades españolas incluidas en el estudio se sitúan dentro de las que consideran que las autoridades municipales están haciendo lo suficiente para mejorar la seguridad vial en la ciudad y así Madrid ocupa el sexto puesto, con un 55% de sus habitantes que están de acuerdo con esta afirmación, mientras que Barcelona está en la novena posición, con el 53% de sus residentes satisfechos con la gestión en seguridad vial.



Pero preguntados por qué medidas podrían la seguridad vial, los españoles están entre los más convencidos de la necesidad de cruces más claros, un 39% para Madrid y un 38% en Barcelona, frente al 29% de la media europea. Por su parte, el 39% de los residentes en Madrid cree que también se debería instalar más iluminación vial, ocupando el tercer puesto de la tabla por detrás de Roma y Estambul, mientras que para el 25% de la población de Barcelona sería más importante tener señales de tráfico más claras, ocupando el quinto puesto de la tabla en este apartado.



Por el contrario, solo el 9% de los barceloneses y el 10% de los madrileños creen que se deberían instalar más badenes reductores de velocidad, al mismo tiempo que tampoco están muy de acuerdo con reducir los límites de velocidad, ya que solo se declaran favorables a esta medida el 22% de los barceloneses y el 21% de los madrileños, lo que les sitúa entre los últimos puestos de la tabla.



Sostenibilidad y zonas verdes

Los residentes de la mayoría de las ciudades europeas no eligen cada vez más el transporte eléctrico cuando viajan por motivos de sostenibilidad, en comparación con años atrás. Sin embargo, la mayoría de los residentes de Barcelona y Madrid sí lo hacen, con un 54% y un 51%, respectivamente. Además, las dos ciudades españolas se encuentran entre los primeros puestos de la encuesta al señalar que consideran que debería haber más puntos de recarga para coches eléctricos en su ciudad, con el 85% de los encuestados de Barcelona y el 83% de los encuestados de Madrid.



Sin embargo, los españoles también se encuentran en el tercer y cuarto puesto (superados por Estambul y Lisboa) de los habitantes europeos que les gustaría conducir un coche eléctrico, pero que consideran que el coste de estos vehículos es demasiado caro para comprar uno. Esto es así para el 80% de los barceloneses y el 79% de los madrileños.



Kevin Bidon-Chanal, director de Ventas para el Sur de Europa de Cyclomedia ha señalado que "para aumentar la sensación de seguridad en las ciudades, los ayuntamientos deben hacer ajustes, teniendo en cuenta los continuos avances en movilidad. El auge de las bicicletas y los patinetes eléctricos ha dado lugar a una forma más flexible de movilidad, que a su vez conduce a un comportamiento diferente al volante. Las ciudades y las carreteras no siempre están preparadas para ello. Es importante abordar acciones como hacer más manejables las intersecciones, mejorar la iluminación o clarificar las señales de tráfico".



"Disponer de información precisa y actualizada sobre el estado y la situación de las infraestructuras viales y urbanas puede ser enormemente beneficioso para tomar las decisiones de seguridad adecuadas" ha manifestado Kevin, añadiendo que "Crear un Smart Digital Twin de una ciudad puede dar vida a los datos. Hay que tener una visión general de cuáles son las situaciones más inseguras de la ciudad".



Datos de la encuesta

La encuesta fue realizada por Multiscope en 25 capitales europeas entre 7.515 encuestados, 312 de ellos residentes en Barcelona y 304 en Madrid, entre el 30 de junio y el 20 de julio.



Acerca de Cyclomedia

Mediante el uso de análisis basados en IA, Cyclomedia proporciona información que se utiliza hoy para construir un mundo mejor para el mañana. Desarrolla, construyen y operan los sistemas de "cartografía móvil" más avanzados del mundo, que visualizan zonas urbanas densamente pobladas de Europa y Norteamérica. Los datos puntuales y precisos que recopila cada año son utilizados por profesionales que ayudan hoy a gobiernos y empresas a conseguir ciudades más ecológicas, accesibles, inteligentes y seguras. www.cyclomedia.com/es







Contacto

Nombre contacto: Finzel PR

Descripción contacto: Gabinete de prensa de Cyclomedia en España

Teléfono de contacto: 666178028