MADRID TOP WINE by Peñín: una nueva dimensión para el gran encuentro profesional del vino - Grupo Peñín

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID TOP WINE by Peñín se celebrará los días 16 y 17 de noviembre en el Pabellón 6 de IFEMA MADRID. En él, se presentarán más de 1.400 vinos con una calificación entre los 90 y los 100 puntos.

La Comunidad de Madrid impulsa un espacio institucional con 156 vinos de 32 bodegas de la D.O. Vinos de Madrid, la mayor representación histórica de esta denominación de origen en un evento.

El evento se completará con un programa de diez catas y actividades profesionales y un espacio destacado con 15 microproductores.

Madrid, 12 de noviembre de 2026. El Salón de los Mejores Vinos inaugura una nueva etapa bajo el nombre de MADRID TOP WINE by Peñín, manteniendo su filosofía de reunir a las mejores bodegas nacionales e internacionales y a los profesionales con capacidad de compra y prescripción en un encuentro de referencia para el sector vitivinícola.

A lo largo de sus 25 años de trayectoria, el Salón se ha consolidado como una de las principales citas profesionales del vino en España. En 2026, inicia una nueva etapa bajo el nombre de MADRID TOP WINE by Peñín, con el respaldo de la Comunidad de Madrid y una propuesta renovada que amplía sus contenidos, incorpora nuevos espacios y refuerza su dimensión internacional. Una evolución que sitúa a Madrid como punto de encuentro para descubrir la diversidad y la calidad del panorama vitivinícola.

LAS CIFRAS DE MADRID TOP WINE BY PEÑÍN 2026

Los días 16 y 17 de noviembre, los profesionales podrán catar más de 1.400 vinos de más de 300 bodegas nacionales e internacionales. Una selección que reúne diferentes territorios, variedades, estilos y métodos de elaboración, integrada exclusivamente por vinos que han obtenido entre 90 y 100 puntos en la Guía Peñín 2027, garantizando así un elevado nivel de calidad.

Como en anteriores ediciones, los vinos más destacados contarán con una presencia destacada en la Zona de Podio, que reunirá una selección de referencias excepcionales valoradas entre 95 y 100 puntos, además de los vinos distinguidos con las máximas puntuaciones de la Guía Peñín.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la creación de un espacio institucional promovido por la Comunidad de Madrid, que contará con 156 vinos de 32 bodegas de la D.O. Vinos de Madrid, la mayor representación histórica de bodegas de esta denominación de origen en un evento. Esta iniciativa refuerza la visibilidad de los productores madrileños y la proyección de los vinos de la región.

Asimismo, MADRID TOP WINE by Peñín estrenará un espacio dedicado a los microproductores, en el que participarán 15 bodegas, con el objetivo de dar visibilidad a proyectos singulares y elaboraciones de pequeña escala.

La proyección internacional tendrá continuidad en esta edición, con la participación de bodegas procedentes de Alemania, Argentina, Estados Unidos, Francia, Georgia y Portugal. Estas presentarán 80 referencias de 14 zonas productoras, ofreciendo a los profesionales la oportunidad de descubrir vinos de diferentes procedencias y conocer otras realidades y estilos del panorama vitivinícola internacional.

PATROCINADORES Y ACTIVIDADES PARALELAS

El evento estará patrocinado por Saverglass, empresa francesa especializada en la fabricación, personalización y decoración de botellas de vidrio de alta gama, y Tonnellerie J.M. Gonçalves, tonelería portuguesa especializada en la fabricación de barricas para algunas de las mejores bodegas del mundo. La copa oficial del Salón será de la marca Riedel, proporcionada a través de Euroselecció, su importador en España. Por su parte, Pan de Olivo, empresa de panadería artesana ubicada en Jaén, ofrecerá a los profesionales asistentes la posibilidad de degustar sus productos.

MADRID TOP WINE by Peñín se completará con un programa de catas y actividades dirigido a los profesionales asistentes, que permitirá profundizar en algunas de las denominaciones de origen, variedades de uva y elaboraciones más representativas del panorama vitivinícola.

La agenda del lunes 16 de noviembre incluirá siete actividades protagonizadas por los consejos reguladores de Rioja, Valencia, Campo de Borja, Cava, El Hierro y Terra Alta, además del grupo bodeguero Zamora Company. El martes 17, el protagonismo será para los vinos madrileños, con la entrega del Premio a la Mejor Carta de Vinos de Madrid y la presentación de la Calificación de la Cosecha de la D.O. Vinos de Madrid, dos actividades vinculadas al impulso de la Comunidad de Madrid.

El programa se completará con una mesa redonda titulada ‘Crear prestigio internacional con los mejores vinos españoles’ moderada por el Master of Wine, Pedro Ballesteros, y en la que intervendrán Meritxell Juvé, consejera delegada de Juvé & Camps Prime Brands; Pedro Ruiz Aragoneses, CEO de Grupo Alma Carraovejas; Xandra Falcó, presidenta del Círculo Fortuny; e Inés Satrústegui, directora general de Peñín.

MADRID TOP WINE by Peñín 2026 se celebrará el lunes 16 de noviembre, en horario de 12.00 a 20.00 horas, y el martes 17 de noviembre, de 11.00 a 15.00 horas. en el Pabellón 6 de IFEMA MADRID (Madrid). El evento estará dirigido en exclusiva a los profesionales del sector, prensa y prescriptores, que pueden solicitar ya sus acreditaciones. Toda la información sobre el evento, de las bodegas participantes y de las actividades previstas puede consultarse en la web del evento.

CONTACTO:

Mercedes Santos

msantos@guiapenin.com

618 799 371