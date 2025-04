La mafia de las reseñas en Google; La denuncia que sacude la hostelería

(Información remitida por la empresa firmante)

En un sector donde la reputación digital puede ser tan determinante como la calidad del servicio, las reseñas en Google han adquirido un poder enorme. Sin embargo, ese poder ha comenzado a ser cuestionado. Gabriele Biondo, consultor de hostelería con más de una década de experiencia en España, ha decidido alzar la voz contra lo que él denomina la mafia de las reseñas: un entramado organizado que manipula valoraciones online para beneficiar o perjudicar negocios a cambio de dinero. Para Biondo, estas prácticas no solo son desleales, sino que están destruyendo una industria que ya lucha contra muchas adversidades.

La sombra de la mafia digital

Biondo lleva años trabajando en la industria de la hostelería y ha sido testigo directo de cómo el auge de las reseñas online ha cambiado por completo el panorama. Si bien las valoraciones pueden ser una herramienta poderosa para dar visibilidad a negocios que lo merecen, también se han convertido en un arma peligrosa en manos de quienes buscan manipular el sistema para su propio beneficio. “Lo que antes era un lugar de confianza para los consumidores, ahora es un campo de batalla donde empresas y particulares pagan por reseñas falsas o se organizan campañas para hundir a la competencia”, explica Biondo.

Según sus investigaciones, existen grupos organizados que venden paquetes de valoraciones falsas —tanto positivas como negativas—. Estos paquetes pueden ser adquiridos por cualquier persona dispuesta a pagar por mejorar o dañar la imagen de un restaurante. Las reseñas, al ser tan influyentes, alteran la percepción pública y, en muchos casos, terminan influyendo en las decisiones de los clientes. Pero lo que no se ve, señala Biondo, es que detrás de estas valoraciones muchas veces no hay clientes reales, sino actores ocultos que manipulan el sistema a su antojo.

“Un restaurante puede ser el mejor del mundo, pero si no tiene la cantidad de estrellas adecuadas, muchos consumidores ni siquiera lo considerarán. Y por otro lado, restaurantes de baja calidad pueden alcanzar grandes alturas gracias a un buen paquete de reseñas falsas. Esto es un problema gravísimo”, afirma.

Biondo ha sido uno de los primeros en alertar sobre estas redes fraudulentas, a las que él no duda en comparar con una mafia que actúa en la sombra. En algunos foros y redes sociales, se ha malinterpretado su denuncia, llegando incluso a vincular su nombre con la palabra "mafia", lo que distorsiona completamente el sentido de su lucha. Su objetivo es precisamente visibilizar y erradicar estas prácticas opacas que afectan a la autenticidad de las reseñas en línea.

Un negocio sin control

Lo que más indigna a Biondo es la falta de regulación sobre este tipo de prácticas. Las plataformas de reseñas, como Google, tienen políticas para detectar y eliminar reseñas falsas, pero Biondo afirma que estas no son efectivas en la mayoría de los casos. Según él, los sistemas automatizados de las plataformas no logran identificar correctamente los patrones de manipulación, dejando a los negocios vulnerables.

“Las reseñas se pueden manipular muy fácilmente. Si se paga a un tercero, se pueden generar decenas, cientos de reseñas falsas que alteran el posicionamiento de cualquier local, sin que haya consecuencias legales o sanciones claras para quienes lo hacen.”

Biondo ha intentado en varias ocasiones contactar con las plataformas responsables, pero su frustración aumenta al ver que, en muchos casos, no hay una respuesta adecuada. La pasividad tanto de las plataformas como de las autoridades es algo que le preocupa profundamente. “Lo grave es que no se están tomando medidas contundentes para garantizar la autenticidad de las reseñas. Los restaurantes que sufren estas prácticas son los que realmente están perdiendo, no solo económicamente, sino en su reputación”, asegura.

La presión constante deobre los restauradores

En un sector donde la competencia es feroz, los restauradores enfrentan ya una cantidad considerable de desafíos. Desde la escasez de personal hasta los elevados costos operativos, la presión es alta. Pero la manipulación digital de las reseñas añade una capa extra de estrés que muchos no pueden manejar. Los propietarios de restaurantes se ven obligados a luchar contra una batalla que no es justa ni transparente, y muchas veces se sienten impotentes frente a la maquinaria de las reseñas falsas.

“La industria de la hostelería ya tiene suficientes problemas como para que los dueños de negocios tengan que preocuparse también por un sistema de reseñas que es fácilmente manipulable. La reputación digital es el nuevo boca a boca, y si está siendo corrompida, el impacto es devastador”, señala Biondo.

Una llamada a la acción

Para Gabriele Biondo, la solución pasa por una mayor regulación y transparencia. Pide que las plataformas de reseñas tomen medidas más contundentes para evitar la manipulación de valoraciones. Propone un sistema más riguroso de verificación de usuarios y reseñas, así como sanciones severas para quienes se dediquen a la creación y distribución de reseñas falsas.

Además, Biondo hace un llamado a los propios usuarios para que sean más responsables con el poder que tienen en sus manos. “Las reseñas no deben tomarse a la ligera. Detrás de cada valoración hay un negocio real, con empleados que dependen de esa valoración para seguir operando. Los consumidores deben entender que una reseña no es solo una opinión: es una herramienta poderosa que puede beneficiar o destruir una empresa”, advierte.

Un futuro incierto

Biondo cree firmemente que es posible transformar esta situación, pero para ello es necesario que haya una colaboración conjunta entre las plataformas de reseñas, los restauradores y los consumidores. La industria de la hostelería necesita un sistema justo, donde los clientes puedan confiar en las valoraciones y donde los negocios puedan competir en igualdad de condiciones.

“La hostelería es un sector que se basa en la honestidad, en ofrecer experiencias únicas y memorables. No puede ser que esa honestidad sea desvirtuada por quienes buscan su beneficio personal a través de manipulación digital.”

La denuncia de Gabriele Biondo es solo el principio de una lucha mucho mayor. En su opinión, si no se toman medidas urgentes para frenar estas prácticas, el futuro de los negocios en línea estará cada vez más comprometido. “El daño es real y las soluciones son urgentes. Necesitamos un cambio, y ese cambio debe empezar ahora.”

