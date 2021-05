La magia de Gloria Heredia y sus amarres de amor recorren el mundo

En la actualidad, Gloria Heredia se ha ganado un gran prestigio y reconocimiento en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos por su alta videncia. El castellano une continentes y rompe fronteras, pero sobre todo el don de videncia natural de Gloria ha ayudado a muchas parejas a recuperar el amor y ser felices para siempre

Gloria aprendió todo lo que sabe y heredó su don de su madre, su abuela y de un largo linaje de videntes en su familia, y lleva más de 30 años guiando a personas de todo el mundo a recuperar a sus almas gemelas gracias a rituales poderosos y amarres de amor. La magia ancestral gitana de Gloria comparte muchas creencias y rituales con la Santería Cubana, ya que generaciones atrás, los Orishas originarios de África occidental llevaron y fundieron su cultura y conocimientos mágicos con la liturgia cristiana, especialmente en Latinoamérica. Desde hace muchos años, Gloria ha bebido de la Santería Cubana y religión yoruba, para combinarlas con la magia heredada de un largo linaje de brujas gitanas. Esto le ha permitido desarrollar una magia y una serie de hechizos y amarres de amor únicos en el mundo con los que se la conoce popularmente.

¿Cuáles son los amarres de amor que realiza Gloria Heredia?

Todas las parejas pasan por etapas muy complejas, y muchas veces hasta se rompen por la aparición de terceras personas, infidelidades, falta de compromiso, rutina… Por suerte, si las formas de resolución tradicional no funcionan, los amarres de amor de la tarotista Gloria pueden ayudaros, a través de mucha dedicación, esfuerzo, amor y rituales poderosos, a devolveros a vuestro ser amado y recuperar la felicidad. Muchos son los comentarios y opiniones a lo largo y ancho del mundo sobre el éxito y fiabilidad de sus rituales y hechizos, y muchos son los videntes y clientes que no dudan en recomendarla a través de foros, blogs, y boca a boca.

Los amarres de amor y abre caminos que lleva a cabo Gloria son de magia blanca o roja, los más demandado se podría decir que son los endulzamientos o magia blanca, y los conocidos amarres de amor a Santa Oshun y San Orula, el Vudú candomblé de 7 nudos y Amarrado y Claveteado.

A través de sus múltiples opiniones y clientes satisfechos se sabe que la vidente Gloria es la número 1 en amarres de amor y magia gitana, que se dedica en cuerpo y alma para dar lo mejor de sí misma, y que siempre está dispuesta a ayudarte y escucharte por muy ingenua que parezca tu pregunta.

¿Por qué hay tantas opiniones de Gloria Heredia a lo largo del mundo?

Desde que muchos clientes rogaron a Gloria Heredia para que compartiera su don de alta videncia con el mundo a través de las nuevas tecnologías, la magia y amarres de Gloria han llegado a todos los rincones del mundo desde su pequeño pueblo en Andalucía, al sur de España. Pero su reconocimiento no solo se debe a las nuevas tecnologías, sino que ha sido reconocida como Vidente oficial en distintas asociaciones para la protección de la raza gitana y ha hablado en varios programas de la radio en Latino América, Estados Unidos y España compartiendo su visión de la felicidad y de cómo alcanzarla a través del amor, y de cómo no desesperar aunque se vea todo perdido contando con su inestimable ayuda y sus amarres de amor. Todo esto ha conseguido que la vidente Gloria sea reconocida y aclamada mundialmente, con opiniones tan positivas, y que día a día pueda hacer orgullosas a su madre y abuela ayudando a más y más personas compartiendo su don con el mundo. Por todo lo anteriormente dicho, no es de extrañar que su don de vidente natural se haya hecho tan popular, y que mediante tantos y tantos clientes satisfechos que ahora la llaman amiga, quede más que demostrado su gran profesionalidad y entusiasmo por hacer de este mundo un lugar más feliz ayudando a personas a recuperar a sus parejas y conseguir experimentar el amor verdadero.

Testimonio de Aria sobre Gloria Heredia

La historia de Aria, española de 27 años, es solo un ejemplo de la profesionalidad con la que Gloria realiza su trabajo. La joven concertó una cita con la tarotista por WhatsApp después de leer varias opiniones sobre Gloria en foros de internet. Aria estaba muy preocupada por el camino que estaba tomando su relación. A punto de cumplir un año juntos, ella no dejaba de pensar en cómo celebrar su primer aniversario, mientras que él parecía estar cada vez más alejado y distanciado de ella. “Apareció una antigua amiga de mi pareja con la que pasaba muchas horas y decía sentir una ‘conexión especial’, aunque según él, “solo era una amiga”. Yo me iba sintiendo cada vez más inestable con el paso de los días y decidí recurrir al tarot online de Gloria Heredia”, cuenta Aria. Y según dice, fue la mejor decisión que pudo tomar. “Después de leerme las cartas, me di cuenta que necesitaba algo más y aposté por realizar un amarre de amor para que mi pareja se diera cuenta que era a mi lado donde quería estar”.

A través de las cartas, Gloria vio que lo suyo era una relación verdadera, aunque él estaba siendo atraído por una tentación que podía acabar con todo. Ella estaba segura de que un amarre de amor le haría abrir los ojos y volvería hacia su pareja, su verdadero amor. Gloria se convirtió en la confidente de Aria. La ayudó en todo momento a confiar en sí misma y en que su pareja estaba enamorada de ella. Además, la aconsejó sobre cómo debía actuar para sacar su mejor versión y quererse a ella misma, sin que tuviera dudas que otras personas podían ser mejor que ella.

“Aunque durante los primeros días no veía el cambio, conforme pasaron unas semanas, me reconoció haber estado confundido un tiempo y me pidió perdón. Después de eso, volvimos a empezar de cero y ahora estamos mejor que nunca. Sin la ayuda de la alta videncia de Gloria este sueño no sería una realidad”, declara Aria.

Testimonio de Marcela

Marcela es una mexicana de 42 años que contactó con Gloria gracias a los foros de internet y la prensa de su país. Ella estaba pasando por un bache en su relación y estaba desesperada. Una amiga le recomendó a la tarotista de amor Gloria. Ella había tenido un asunto de mal de amores también, y ahora estaba felizmente casada. Gloria había conseguido lo que nadie podía creer. Así que Marcela, tras informarse y leer todas las opiniones y experiencias positivas de miles de personas del mundo que habían recurrido a ella, se decidió a preguntar a Gloria a través de WhatsApp.

Cuando contactó con ella, inmediatamente sintió esa conexión casi mágica. Gloria la entendía a la perfección y analizó su caso. Su trato era tan cálido, tan cercano, humano y sincero que no tuvo ninguna duda de que estaba en buenas manos. Marcela estaba pasándolo realmente mal, pero la confianza y cercanía de Gloria de algún modo la calmaba y le transmitía seguridad y con fianza en que todo saldría bien. Gloria lo vio claro, tal como le dijo a Marcela. El amor existía entre ellos y era amor verdadero, pero las dificultades de la vida y varios asuntos con terceras personas, habían terminado por dañar su relación. Gloria además aconsejó a Marcela cómo empezar a valorarse más, a cuidarse y sentirse guapa por dentro y por fuera. La vidente estaba muy segura de su magia y el poder de sus hechizos, y sabia que conseguiría que ellos dos volvieran a estar juntos ya que eran almas gemelas como le transmitieron sus cartas, pero también sabía que tenía que acompañar y guiar a Marcela para que fuera mejor persona y se quisiera más así misma. Gloria se había convertido en su amiga, su guía y apoyo para siempre.

“Y así fue como Gloria poco a poco se fue convirtiendo en alguien muy especial para mi, me aconsejaba cómo llevar una vida mejor y más saludable y ser la mejor versión de yo misma mientras ella me ayudaba con el amarre de amor a mi pareja. Y sin darme cuenta, poco a poco empecé a valorar mi vida y a ver todo con más optimismo”, nos cuenta Marcela. De esta forma, tras unos meses caminando juntas en búsqueda de la felicidad y del amor, junto al amarre y ritual de Vudú Candomblé que le recomendó Gloria, su pareja se presentó de repente. “La verdad es que ya me sentía mucho mejor conmigo misma, era más positiva y había recuperado mi energía interior. Gloria me había animado a seguir con optimismo pese a que creyera que no habría cambios en mi relación. Pero de repente, un día mi ex pareja se presentó ante mí, me confesó que era el amor de su vida y que se había dado cuenta de que no podía vivir sin mí, que no sabía qué le pasaba pero solo pensaba en mí y deseaba hacerme feliz, y ahí mismo, sin salir de mi asombro, me pidió matrimonio. Yo casi no me lo creía, estaba más feliz que nunca. El amarre de Gloria había funcionado, y no solo me había devuelto la confianza en mí misma, sino también en mi novio de entonces, quien es ahora mi marido. Hoy día tenemos el matrimonio más fuerte de todos los que me rodean. Yo estaré eternamente agradecida a Gloria por su ayuda y amistad, de hecho hasta la invité a mi boda, pero no pudo venir por tener que cuidar de sus niñas que son un encanto. Le debo tanto…”, concluye Marcela.

