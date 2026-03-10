Magnesio en 2026: Polaris Formula impulsa la nueva generación de suplementos avanzados - Polaris Formula

Madrid, 10 de marzo de 2026.- El magnesio se ha consolidado como uno de los suplementos más demandados en Europa durante los últimos años. Tradicionalmente asociado al funcionamiento muscular y a la reducción del cansancio, este mineral atraviesa en 2026 una fase de transformación marcada por la innovación técnica, la diferenciación en las formas químicas y la búsqueda de mayor biodisponibilidad. El mercado ya no se limita a la presencia del ingrediente, sino que prioriza su calidad, absorción y adecuación a objetivos específicos.

En este escenario, Productos Naturales Bambú refuerza su posicionamiento dentro del sector nutracéutico apostando por referencias que responden a esta evolución del consumo. La compañía, con una trayectoria consolidada en la distribución de suplementos y productos orientados al bienestar, integra en su catálogo propuestas alineadas con la creciente demanda de especialización.

De suplemento generalista a solución técnica diferenciada

El magnesio interviene en más de 300 procesos bioquímicos del organismo, incluyendo la función muscular, el metabolismo energético y la regulación del sistema nervioso. Sin embargo, no todas las sales disponibles presentan el mismo nivel de absorción ni el mismo comportamiento fisiológico. Esta realidad ha impulsado una segmentación clara del mercado.

Entre las formas más valoradas se encuentra el bisglicinato de magnesio, reconocido por su elevada biodisponibilidad y buena tolerancia digestiva. El L-treonato de magnesio, por su parte, se ha posicionado en el ámbito del apoyo cognitivo, dentro de un segmento más especializado. A ello se suman fórmulas combinadas que integran distintas sales con el objetivo de ofrecer un espectro funcional más amplio.

Esta evolución responde a un consumidor más informado, que demanda transparencia en el etiquetado, respaldo técnico y coherencia en la formulación. La diferenciación ya no reside únicamente en la concentración del mineral, sino en la calidad de la materia prima y en la lógica científica que sustenta cada propuesta.

Polaris Formula y la consolidación de una oferta estructurada

Dentro de esta tendencia, Polaris Formula representa una apuesta por la estructuración clara del portafolio de magnesio, diferenciando soluciones según objetivos funcionales. La gama incluye Full Magnesio, concebida como fórmula combinada de enfoque integral; Magnesio Bisglicinato, orientado a la absorción y tolerancia digestiva; y Magnesio L-Treonato, vinculado al apoyo cognitivo.

Polaris Formula incorpora estas referencias en un contexto donde la especialización técnica se convierte en un factor determinante para el posicionamiento de marca. La selección de materias primas certificadas y la fabricación bajo estándares europeos refuerzan la coherencia de la propuesta en un mercado cada vez más exigente.

El crecimiento del segmento del magnesio se enmarca en una transformación más amplia del autocuidado, donde la prevención y la personalización adquieren protagonismo. Las previsiones para 2026 apuntan a la continuidad de esta tendencia, consolidando la idea de que no todo el magnesio es equivalente y que la elección de fórmulas avanzadas marcará la diferencia en el desarrollo del sector.

