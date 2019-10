COMUNICADO: Magnífica exposición fotográfica sobre China y las costumbres culturales chinas en Taipéi

Publicado 22/10/2019 14:10:18 CET

TAIPÉI, 22 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- La Federación de la Industria y el Comercio de Asia y el Pacífico de Taiwán y Hantec Group han patrocinado conjuntamente la magnífica exposición fotográfica sobre China y las costumbres culturales chinas, organizada especialmente para los habitantes de Taiwán. La exposición, que se inauguró el 14 de octubre y pudo visitarse durante tres días, se celebró en la librería Eslite del distrito de Xinyi, un punto de encuentro muy frecuentado por los jóvenes amantes de la literatura y las artes. Las aproximadamente 100 extraordinarias fotos expuestas eran obras de Tang Yu Lap, fundador y presidente honorario de Hantec Group, así como presidente honorario permanente de la Federación de la Industria y el Comercio de Asia y el Pacífico de Taiwán. A través de sus magníficas obras, el Sr. Tang mostró a los habitantes de Taiwán la rica belleza de las montañas y los ríos de la China continental, sobre todo en las regiones del Tíbet, Sinkiang, Sichuán y Qinghai. A través de la mirada del Sr. Tang, las fotos presentaban muchas de las costumbres tradicionales de las minorías chinas, entre ellas la colorida vestimenta de los tibetanos, la apasionada mirada de los uigures y la indómita belleza de los pueblos indígenas taiwaneses, lo que demuestra la diversidad y el carácter inclusivo de las minorías étnicas chinas.

La exposición se inauguró el pasado 14 de octubre con un espectáculo de danza tibetana de bienvenida. El anfitrión, el popular presentador de televisión taiwanés Yin Naijing, fue presentando a los organizadores e invitados presentes. El flamante alcalde de Taipéi, Eric Chu Li-luan, y el vicepresidente de KMT, Hau Lung-pin, así como varios miembros del "Yuan" legislativo y del "Yuan" ejecutivo de Taiwán, participaron con entusiasmo en el acto. A pesar de su ausencia debido a una visita a Singapur, el expresidente del Partido Demócrata Progresista, Hsu Hsin-liang, grabó un vídeo para expresar su apoyo. El acto estuvo repleto de colaboraciones y charlas de lo más entusiastas. La popular presentadora de televisión taiwanesa y también actriz Chang Hsiao-yen, galardonada recientemente con el premio a la trayectoria profesional en los Premios Golden Bell, también asistió a la fiesta de inauguración.

Tras la ceremonia de inauguración, se procedió a celebrar la conferencia principal del acto, que llevaba por título The historical process of the integration of the Chinese nation (El proceso histórico de la integración de la nación china). El veterano observador político Tang Hsiang-lung, el profesor de la Universidad Nacional de Taiwán Yia-Chung Chang y el propio autor de las obras, Tang Yu Lap, fueron invitados a dialogar sobre el desarrollo de la nación china a lo largo de varios milenios. Después de muchos conflictos e integraciones, China es ahora un país multiétnico formado por 56 grupos étnicos distintos que viven en armonía. Cada región tiene su propio paisaje único y hermoso, y su folclore, así como una combinación perfecta de elementos tradicionales y modernos y la coexistencia armoniosa del ser humano y la naturaleza. Se han respetado, protegido y transmitido las tradiciones y costumbres culturales de todos los grupos étnicos, para crear finalmente una cultura china que integra a todas las nacionalidades. Solo mediante la adhesión al principio de "Una sola China" y al "Consenso de 1992" podrán seguir mejorando y desarrollándose las relaciones, lo que redundará en beneficio para los compatriotas de ambas partes.

La exposición, gratuita para sus visitantes, se celebró en la sala de exposiciones situada en la 6.(a) planta de la librería Eslite del 14 al 16 de octubre. Los visitantes tuvieron la oportunidad de entender China a través de las fotos expuestas, sentir la vitalidad de la sociedad china y compartir el amor por la vida y el anhelo de un futuro mejor entre los ciudadanos chinos de todas las nacionalidades.

