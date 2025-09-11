Magnus Commodities, pioneros en IA para Energy Procurement y Descarbonización en M•Tech

(Información remitida por la empresa firmante)

Magnus Commodities incorpora IA generativa a su plataforma M·Tech para transformar la gestión energética

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Magnus Commodities, consultora internacional especializada en la compra estratégica de energía, ha integrado M·AI, un agente de inteligencia artificial generativa, en su plataforma M·Tech. Esta nueva funcionalidad permite gestionar la complejidad de más de 4.500 datos energéticos diarios a través de lenguaje natural, abordando todas las necesidades de sus clientes. De esta manera, la compañía refuerza su presencia en el mercado europeo de gestión energética, valorado en 17.270 millones de dólares y que se estima crecerá hasta los 31.690 millones para 2030. Con M·AI, Magnus Commodities se posiciona como un competidor clave frente a gigantes del sector como Schneider Electric, Siemens y Honeywell, ofreciendo un enfoque conversacional que simplifica la complejidad del mercado energético.

Tecnología conversacional aplicada a ecosistemas energéticos complejos

M·AI ofrece un enfoque innovador frente al software tradicional de gestión energética. A diferencia de las soluciones convencionales, que requieren conocimientos técnicos específicos para interpretar paneles de control (DashBoards) y reportes, el nuevo agente permite realizar consultas en lenguaje natural. La herramienta integra información de mercados energéticos europeos, datos de consumo, regulaciones cambiantes, fundamentos del mercado, y otros elementos esenciales como activos, contratos, cierres de mercado, costes detallados, índices operativos y dashboards. Los usuarios pueden realizar consultas y recibir respuestas que incluyen visualizaciones gráficas y tablas de datos, lo que facilita el acceso a la información de manera instantánea.

Diferenciación en un mercado competitivo

El sector global de software de gestión energética, valorado en 37.610 millones de dólares en 2024 según Business Research Insights, atraviesa una transformación hacia soluciones más intuitivas y accesibles. Mientras que los líderes del mercado, como Schneider Electric, se enfocan en infraestructuras IoT y automatización industrial, Magnus Commodities apuesta por la interfaz conversacional generativa como su principal diferenciador. La estrategia de Magnus Commodities destaca en un entorno competitivo en el que muchas empresas ofrecen plataformas para asesores energéticos centradas en la comparación de tarifas y gestión contractual, mientras que otras se enfocan en servicios de asesoría tradicional. Con M·AI, la firma busca posicionarse en la intersección entre la consultoría especializada y la tecnología avanzada.

Evolución hacia capacidades predictivas y de optimización

La versión inicial de M·AI no solo se enfoca en consultas y visualización de datos históricos y en tiempo real. La hoja de ruta de desarrollo incluye capacidades avanzadas de inteligencia artificial, como análisis predictivo, optimización de KPIs y generación de alertas proactivas basadas en patrones dinámicos de comportamiento del mercado.

Este enfoque coloca a Magnus Commodities en línea con las tendencias del sector, donde la inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta clave para la gestión energética empresarial. Según el informe World Energy Outlook 2024 de la Agencia Internacional de la Energía, la digitalización y la IA son esenciales para acelerar la transición energética y mejorar la eficiencia operativa. La plataforma M·Tech, desarrollada por el equipo interno de Magnus Commodities en colaboración con expertos en diversas áreas, ya integraba funcionalidades como monitorización de mercados, gestión de portfolio, control de facturas y seguimiento de huella de carbono. La incorporación de M·AI añade una capa de inteligencia conversacional que facilita la interacción con estos complejos datos.

Contexto de transformación digital del sector energético

El lanzamiento de M·AI coincide con un momento de intensa transformación en el sector energético europeo. La volatilidad de precios, exacerbada por factores geopolíticos y la transición hacia energías renovables, ha incrementado la demanda de herramientas de gestión más sofisticadas entre las grandes empresas consumidoras de energía.

El mercado europeo de consultoría energética, donde Magnus Commodities opera desde 2014, ha experimentado un crecimiento significativo impulsado por la liberalización del mercado y las nuevas regulaciones de eficiencia energética. La compañía, que forma parte del ecosistema Veolia desde su entrada en el accionariado en 2016, compite en un segmento donde la diferenciación tecnológica es un factor crítico de éxito.

La integración de inteligencia artificial en plataformas de gestión energética representa una tendencia emergente en el sector. Mientras que los grandes proveedores de software industrial, como Siemens y Schneider Electric, utilizan IA principalmente para automatización y mantenimiento predictivo, Magnus Commodities apuesta por aplicarla directamente a la interpretación y acceso a los datos del mercado.

Con M·AI, Magnus Commodities busca consolidar su posición en el mercado español de consultoría energética y expandir su propuesta de valor hacia una oferta tecnológica diferenciada en un sector que se proyecta crecerá un 11,4% anual hasta 2029 según Technavio.

