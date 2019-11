COMUNICADO: El Mago Joel de Cuba, llega con su espectáculo al teatro Coliseum de Madrid

Publicado 19/11/2019 10:10:37 CET

El Mago Joel de Cuba, después de encontrar el camino al éxito en el programa Got Talent Magic España y recorrer diferentes ciudades mostrando su talento, llega a la Capital con un sorprendente espectáculo para niños y adultos

El mago Joel en Cuba arranca una nueva y ambiciosa gira que le llevará a los mejores escenarios de toda España. Después de conquistar Tenerife y La Palma, continúa en la Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo y Barcelona.

En ésta ocasión, el mago Joel de Cuba, se presentará en el Teatro Coliseum de Madrid, el próximo día 16 de diciembre a las 21:00 horas, cómo víspera de éstas navidades.

Tras encontrar el camino al éxito en el programa Got Talent Magia España y recorrer diferentes ciudades mostrando su talento, El Mago Joel de Cuba, llega a la Capital con un sorprendente espectáculo para niños, jóvenes y adultos.

El artista actualmente se encuentra en uno de los momentos más dulces de su carrera profesional, y viene de participar en el Festival del Humor en Colombia y de realizar un proyecto internacional para Televisa. El mundial de Russia 2018 ha sido el evento deportivo más importante de 2018 y el Mago Joel de Cuba, tuvo el orgullo de pertenecer al magnífico equipo de Televisa México, participando diariamente en el programa deportivo La Jugada. Todo el equipo de Televisa y centenares de espectadores han podido disfrutar de los mejores trucos del Mago Joel.

Después de la esperada, espectacular e irrepetible final de Got Talent Magic, el artista Joel Armando más conocido mundialmente como el Mago Joel de Cuba, ha sido y es uno de los favoritos del público y de la audiencia. Como bien se sabe y se puede observar en las redes sociales la vida del mago Joel ha dado un giro impresionante e inesperado después de su paso por Got Talent. Recién llegado a Madrid del mismísimo Malecón cubano ni Joel ni la mayoría de los fanáticos de la magia sabían que iba a llegar un día como el vivido en la final de Got Talent Magic España.

No hay mayor premio para Joel que el momento cuando Eva Hache le dio su botón dorado y declaró públicamente que su mayor deseo era que el mago cubano ganara el concurso.

Éste capítulo de talento Cubano de paso por Got Talent, tuvo un maravilloso desenlace después de recibir la ovación de los miembros del jurado y de todo el público presente.

Sus primeras palabras fueron de agradecimiento en primer lugar a todos los que pusieron su granito de arena en las votaciones, y a toda la gente que ha creído en el desde un principio y a todo el equipo de producción de Got Talent que ha cumplido un sueño más en la vida del artista.

Ya están a la venta las entradas para ver al Mago Joel de Cuba, en el Teatro Coliseum de Madrid.

Éste evento es para todos los públicos.

Venta de entradas en entradas.com y en los Teatros Coliseum y Lope de Vega.

Una producción de LRC Music & Management.

Contacto

Nombre contacto: Marcos Romeu

Teléfono de contacto: 915546400

