Mago Maga lanzará su tostadora de café doméstica con IA Roma-X en Kickstarter el 23 de julio

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, HONG KONG y LONDRES, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Para los amantes del café, una buena taza comienza con granos recién tostados. Tras la popularización de las máquinas de espresso y los molinillos domésticos, las tostadoras de café se están consolidando como la próxima gran categoría en el sector de los equipos para preparar café en casa.

El 23 de julio de 2026, Mago Maga lanzará Roma-X, su tostadora de café doméstica con IA de tercera generación, en Kickstarter. La campaña ofrece a usuarios de todo el mundo la oportunidad de participar en el descubrimiento del producto, compartir perfiles de tueste y contribuir a la creación de una comunidad conectada de tostadores domésticos.

Roma-X no es una simple actualización de la serie Roma Pro. Representa un rediseño integral que abarca la estructura física, los sistemas de control, la aplicación móvil y la experiencia de usuario. Este electrodoméstico compacto combina un control de tueste casi profesional con automatización inteligente y un funcionamiento sencillo en la cocina.

Características principales:

Gran capacidad Tuesta hasta 300 g de granos de café verde por lote..

Tuesta hasta 300 g de granos de café verde por lote.. Tueste fácil y flexible Incluye 6 niveles de tueste preestablecidos, 266 perfiles de tueste integrados para diferentes orígenes y un modo manual para crear perfiles de tueste personalizados.

Incluye 6 niveles de tueste preestablecidos, 266 perfiles de tueste integrados para diferentes orígenes y un modo manual para crear perfiles de tueste personalizados. Control inteligente mediante pantalla táctil Equipado con una pantalla táctil a color de 5 pulgadas compatible con inglés, español y chino, con conectividad Bluetooth.

Equipado con una pantalla táctil a color de 5 pulgadas compatible con inglés, español y chino, con conectividad Bluetooth. Control mediante aplicación móvil Las aplicaciones de iOS y Android permiten el seguimiento y control del tueste en tiempo rea.

Las aplicaciones de iOS y Android permiten el seguimiento y control del tueste en tiempo rea. Comunidad cafetera y plataforma en la nube Los usuarios pueden subir, descargar y compartir perfiles de tueste, intercambiar experiencias de tueste y acceder a nuevo contenido a través de la comunidad de la aplicación.

Los usuarios pueden subir, descargar y compartir perfiles de tueste, intercambiar experiencias de tueste y acceder a nuevo contenido a través de la comunidad de la aplicación. Actualizaciones OTA Reciba nuevas funciones y perfiles de tueste adicionales mediante actualizaciones inalámbricas.

Reciba nuevas funciones y perfiles de tueste adicionales mediante actualizaciones inalámbricas. Filtro de humo apto para interiores El sistema de filtración integrado reduce hasta un 90 % del humo y las partículas en suspensión, lo que facilita el tueste casero.

El sistema de filtración integrado reduce hasta un 90 % del humo y las partículas en suspensión, lo que facilita el tueste casero. Experiencia de tueste visible La cámara de vidrio de borosilicato de doble capa proporciona una visión clara de todo el proceso de tostado.

La cámara de vidrio de borosilicato de doble capa proporciona una visión clara de todo el proceso de tostado. Tostado con tecnología de IALos algoritmos de tueste basados en IA permiten un control preciso, mientras que el aprendizaje automático basado en la nube optimiza continuamente los perfiles de tueste.

Roma-X debutó en World of Coffee San Diego 2026 como uno de los ocho finalistas al Mejor Producto Nuevo. Roma Pro V1.0 de Mago Maga ya había ganado el Premio del Público al Mejor Producto Nuevo en la SCA Coffee Expo 2024 en Houston.

"El tueste fresco se está convirtiendo en una nueva tendencia en la experiencia del café en casa. El lanzamiento de Roma-X brindará a los amantes del café casero una experiencia totalmente nueva para compartir en redes sociales y la magia del aprendizaje automático con IA", declaró Chifeng Lei, consejero delegado de Mago Maga.

La campaña de Kickstarter comienza el 23 de julio con precios de lanzamiento que superan el 50 % de descuento sobre el precio de venta al público previsto de 1.598 dólares estadounidenses. Los envíos comenzarán en otoño de 2026.

Campaña de Kickstarter:https://www.kickstarter.com/projects/magomaga/mago-maga-smart-roaster-pro?ref=1xyojm

Siga a Mago MagaFacebook: https://www.facebook.com/magomaga.coffeeroasterInstagram: https://www.instagram.com/magomagaroast/Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=35H_yhVlbaY

pr@magomaga.net

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/mago-maga-lanzara-su-tostadora-de-cafe-domestica-con-ia-roma-x-en-kickstarter-el-23-de-julio-302830269.html