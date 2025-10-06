M•AI; la innovación de Magnus Commodities que impulsa la energía del futuro

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 06 de octubre de 2025.- En un entorno energético cada vez más complejo y volátil, la innovación no es una opción, sino una necesidad imperiosa. Bajo esta premisa, Magnus Commodities, la consultora de Compra Estratégica de energía y Descarbonización perteneciente al grupo Veolia, ha marcado un hito en el sector con la celebración de un evento exclusivo en Madrid. La jornada, que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en el Hotel Meliá Madrid Princesa, se saldó con un rotundo éxito de asistencia, congregando a un nutrido grupo de clientes estratégicos y amigos de la firma, todos ellos expectantes por ser testigos de la próxima gran innovación en la gestión energética.

Profesionales de primer nivel, responsables de la gestión energética en algunas de las compañías más importantes del país, acudieron a la llamada de Magnus Commodities para descubrir en primicia una herramienta que promete cambiar las reglas del juego: M•AI, el primer Agente de Inteligencia Artificial diseñado específicamente para el sector energético. El evento no solo cumplió con las altas expectativas, sino que las superó, generando un diálogo vibrante y demostrando el inmenso interés que suscita la aplicación de tecnologías de vanguardia en un área tan crítica para la industria.

Un Nuevo Paradigma Energético Impulsado por la IA

El sector energético se encuentra en una encrucijada histórica. La transición hacia fuentes de energía más limpias, la fluctuación constante de los precios en los mercados mayoristas y la creciente presión regulatoria para la descarbonización han creado un escenario de una complejidad sin precedentes. En este contexto, la capacidad de analizar ingentes cantidades de datos, anticipar tendencias y tomar decisiones ágiles y fundamentadas se ha convertido en el principal factor de competitividad para las empresas.

Magnus Commodities, con más de una década de experiencia asesorando a grandes consumidores de energía, ha entendido perfectamente este desafío. Su integración en el gigante Veolia no ha hecho más que reforzar su capacidad de innovación y su visión a largo plazo. La presentación de M•AI no es un paso más en su evolución, sino un salto cuántico que posiciona a la compañía y a sus clientes en la vanguardia de la transformación digital del sector. Como se destacó durante el evento, ya no se trata solo de reaccionar al mercado, sino de anticiparse a él, y la inteligencia artificial generativa es la clave para lograrlo.

Una Agenda Clara: Visión de Fututo y Revolución Tecnológica

Tras la apertura de la sesión por parte del anfitrión, el evento arrancó con una ponencia muy interesante a cargo de Arcadi Mayor, reconocido consultor en IA y marketing digital, quien ofreció una charla titulada "IA en la Encrucijada: Evolución, Retos Actuales y Escenarios Futuros". Mayor dibujó un panorama fascinante de la rápida evolución de esta tecnología, destacando cómo los modelos de lenguaje generativo están rompiendo barreras en todos los sectores y el potencial que aún está por descubrir.

La ponencia de Mayor fue el complemento perfecto para contextualizar la presentación posterior de M•AI, proporcionando el marco teórico y la visión de futuro que enmarcan esta innovadora herramienta. Su intervención subrayó la importancia de la fiabilidad y la interpretabilidad de los modelos de IA, un aspecto crucial en un sector como el energético, donde las decisiones pueden tener un impacto económico millonario.

Tras una pausa para el networking y café, llegó el momento más esperado de la jornada.

M.AI: El Aliado Estratégico para la Gestión Energética

El plato fuerte del evento fue, sin duda, la presentación de M•AI a cargo de Felipe Gracia, CEO de Magnus Commodities, y Alejandro de Roca, Socio Director de Mercados. Lejos de ser una mera plataforma de visualización de datos, M•AI se presentó como un auténtico "copiloto" o aliado estratégico para los gestores energéticos. Basado en los últimos avances en Inteligencia Artificial Generativa, este agente es capaz de comprender el lenguaje natural, procesar información de múltiples fuentes en tiempo real y ofrecer insights de un gran valor.

Durante la demostración en vivo, los asistentes pudieron comprobar cómo M•AI puede transformar radicalmente la operativa diaria. El agente permite a los usuarios "conversar" con sus datos energéticos, formulando preguntas complejas y obteniendo respuestas precisas y contextualizadas al instante. Entre sus capacidades más destacadas se encuentran:

Comprensión profunda del mercado: M•AI analiza variables macroeconómicas, geopolíticas, meteorológicas y de mercado para ofrecer una visión 360 grados que permite entender las causas detrás de los movimientos de precios.

Optimización de la compra: El sistema no solo identifica los momentos más oportunos para cerrar contratos de suministro, sino que también simula diferentes escenarios para fortalecer la estrategia de compra y mitigar riesgos.

Sostenibilidad y rentabilidad: la nueva IA proporciona nuevas vías para mejorar la eficiencia energética y avanzar en los objetivos de descarbonización, alineando la sostenibilidad con la rentabilidad del negocio.

Felipe Gracia lo resumió durante su presentación: "M•AI no es una herramienta para sustituir al experto, sino para potenciarlo. Queremos liberar a los gestores energéticos de las tareas más tediosas y repetitivas para que puedan centrarse en lo que de verdad importa: la estrategia y la toma de decisiones de alto valor".

Un Diálogo Enriquecedor y Expectativas Superadas

Los asistentes mostraron especial interés en conocer los casos de uso prácticos, los tiempos de implementación y las métricas de retorno de inversión. Las respuestas de Gracia y de Roca, evidenciando la madurez de la solución y la sólida experiencia del equipo de Magnus Commodities en el desarrollo de herramientas tecnológicas para el sector.

El Networking: Conexiones Estratégicas y Nuevas Oportunidades

Uno de los aspectos más valorados del evento fue la oportunidad de networking que se generó de forma natural entre los asistentes. Directores de compras de energía, responsables de sostenibilidad, consultores especializados y otros profesionales del sector aprovecharon los espacios de pausa y el tiempo posterior al evento para intercambiar experiencias, establecer contactos y explorar posibles colaboraciones.

El ambiente distendido y profesional facilitó conversaciones de alto valor, donde se compartieron desafíos comunes del sector y se exploraron soluciones innovadoras. Muchos de los asistentes expresaron su satisfacción no solo por la calidad de la presentación técnica, sino también por la oportunidad de conectar con otros líderes del sector en un entorno exclusivo y especializado.

Una Revolución en Marcha

El evento de Madrid no fue una simple presentación de producto. Fue la constatación de que una nueva era ha comenzado en la gestión de la energía. Los asistentes no solo descubrieron una tecnología pionera, sino que compartieron una visión de futuro en la que la inteligencia artificial se convierte en el motor de la eficiencia, la rentabilidad y la sostenibilidad. El éxito de convocatoria y el feedback recibido confirman que Magnus Commodities ha sabido dar respuesta a una necesidad latente en el mercado.

La revolución del primer Agente IA para Energía ya no es una promesa de futuro; es una realidad tangible que se materializó ante los ojos de los profesionales más exigentes del sector. Con M•AI, Magnus Commodities no solo se adelanta al cambio, sino que lo lidera, equipando a sus clientes con las herramientas necesarias para navegar con éxito la complejidad del presente y conquistar las oportunidades del mañana.

