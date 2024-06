Mail Boxes Etc. amplía su red en España con la apertura de cuatro nuevos centros

(Información remitida por la empresa firmante)

En los últimos dos meses, Mail Boxes Etc. (MBE), el líder mundial en soluciones de envíos y logística, ha inaugurado cuatro nuevos centros en España, elevando el total a 260 centros MBE en el país. Las nuevas ubicaciones en Sant Fost de Campsentelles, Cartagena, Barcelona ciudad y Madrid fortalecen la red de MBE y reafirman la oportunidad para emprendedores interesados en emprender un negocio

Barcelona, 5 de junio de 2024.- Estos nuevos centros están estratégicamente ubicados para cubrir un amplio espectro de necesidades logísticas y de comunicación en sus respectivas regiones. Cada ubicación ofrece una completa gama de servicios personalizados que incluyen envíos nacionales e internacionales, soluciones avanzadas de logística y un soporte integral para e-commerce, facilitando así las operaciones sobre todo de empresas pero también de particulares.



El diseño y la tecnología de estos centros están enfocados en optimizar la eficiencia de los servicios ofrecidos, garantizando la rapidez y la seguridad en cada operación. Además de los servicios logísticos, estos centros proporcionan soluciones de valor añadido como el embalaje profesional, la impresión y el marketing directo, diseñados para mejorar la experiencia de los clientes y apoyar el crecimiento de las empresas locales.



La apertura de estos centros también destaca la oportunidad para los emprendedores de integrarse en una red global bien establecida. Mail Boxes Etc. ofrece a los franquiciados un modelo de negocio probado con un soporte robusto en formación, marketing y gestión operativa, lo que facilita un inicio efectivo y un crecimiento sostenido dentro del sistema de franquicias de MBE.



Detalles de los nuevos centros:



• Centro MBE3376: Avenida Sant Jeroni 10-12, Local 4, 08105, Sant Fost de Campsentelles, Barcelona.



• Centro MBE3342: Calle Rubí 1, Bajo, 30205, Cartagena, Murcia.



• Centro MBE3347: Carrer de Rocafort, 9, 08015, Barcelona ciudad.



• Centro MBE3379: Calle General Oráa, 59, 28006, Madrid.



Además de estas aperturas, Mail Boxes Etc. ha firmado ocho nuevos contratos de franquicia en España, lo que reafirma el atractivo de su modelo de negocio y el interés de los emprendedores por unirse a una red que ofrece un crecimiento constante y apoyo integral.



Sobre Mail Boxes Etc.: Mail Boxes Etc. (MBE) es una de las mayores redes de franquicias globales que ofrece servicios especializados en envíos, logística y marketing, adaptados tanto para empresas como para clientes particulares. Desde su fundación en 1980 en San Diego, California, MBE ha expandido su modelo de negocio a más de 3.100 centros en 52 países, proporcionando soluciones personalizadas con un alto nivel de atención al cliente.



Para más información sobre sus servicios de logística y marketing se puede visitar www.mbe.es, para abrir una franquicia, se puede visitar www.mbe-franchising.es.







