Mail Boxes Etc. celebra 25 años de éxito y crecimiento en España y Portugal

En su 25 aniversario en Iberia, Mail Boxes Etc. sigue consolidando su presencia con 8 nuevas aperturas en 2024 y 15 nuevos acuerdos de franquicia. La red MBE sigue siendo un referente mundial en servicios logísticos y soporte empresarial

Barcelona, 8 de octubre de 2024.- Mail Boxes Etc. (MBE), la franquicia líder mundial en servicios de envíos, logística, impresión y soluciones de marketing, celebra este mes de octubre su 25 aniversario en Iberia. Desde su llegada en 1999, MBE ha logrado construir una sólida red de centros que apoyan tanto a empresas como a particulares, con un enfoque orientado a la personalización y la atención de calidad, características que se han convertido en la base del éxito de la compañía en el país.



Con una misión clara de ayudar a emprendedores y pymes a superar los desafíos de logística y comunicación, MBE se posiciona como un aliado indispensable para la optimización de operaciones empresariales. Actualmente, la red global cuenta con más de 3.100 centros en 52 países, destacando por su capacidad de ofrecer soluciones de envío y logística a medida, un servicio integral que se adapta perfectamente a las necesidades de la pequeña y mediana empresa.



En Iberia, Mail Boxes Etc. sigue expandiendo su presencia de manera notable. En lo que va del año 2024, MBE ha inaugurado 8 nuevos centros y ha formalizado 15 nuevos acuerdos de franquicia, demostrando su continuo crecimiento y solidez en el mercado. Estas nuevas aperturas se suman a una trayectoria de expansión constante que se ha mantenido a lo largo de los años, alcanzando actualmente los 284 centros en España Y Portugal.



"La historia de Mail Boxes Etc. en Iberia es un claro reflejo de nuestra filosofía: facilitar la actividad de empresas y particulares a través de servicios altamente personalizados y de calidad," comenta Dalila García, directora de Marketing y Expansión de MBE España. "Nuestro objetivo es ser el socio logístico estratégico de cada cliente, proporcionando soluciones que realmente se adapten a sus necesidades, no al revés".



El crecimiento de MBE no se detiene en España. A nivel internacional, la compañía ha continuado fortaleciendo su presencia, sumando nuevos mercados y ampliando su red con adquisiciones estratégicas como PostNet, AlphaGraphics y Prestashop en años recientes. Este enfoque ha permitido a MBE no solo mantener su liderazgo, sino también incrementar la diversidad y la eficiencia de sus servicios.



Con un crecimiento constante durante este cuarto de siglo, MBE se presenta como una franquicia sólida y rentable, tanto para quienes buscan abrir un nuevo negocio como para aquellos que desean invertir en un sector de rápido crecimiento y alta demanda.



En estos 25 años, Mail Boxes Etc. ha construido una reputación basada en la confianza, la eficiencia y la innovación, logrando ser uno de los referentes del sector de la logística y servicios para empresas. Con cada nuevo centro, MBE refuerza su compromiso de ofrecer un servicio cercano, flexible y personalizado, convirtiéndose en un socio indispensable para miles de empresas y particulares.



