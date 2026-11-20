MBE Easy Duty - Mail Boxes Etc.

(Información remitida por la empresa firmante)

La solución permite estimar aranceles, impuestos y tasas antes del envío e incorporar su cálculo a la operativa de las tiendas online mediante MBE eShip

Barcelona, 20 de noviembre de 2026.- En una venta internacional, el precio del transporte no siempre representa el coste final de la operación. Si los aranceles, impuestos y tasas aparecen cuando el pedido llega a destino, pueden afectar al margen de la empresa y trasladar al comprador un importe que no esperaba.



Mail Boxes Etc. aborda esta situación con MBE EasyDuty, una solución integrada en su sistema de envíos que permite calcular previamente los costes aduaneros. Así, empresas y ecommerce pueden estimar el coste total antes de expedir la mercancía y definir con mayor precisión las condiciones de una venta internacional.



Del precio del transporte al coste real del envío

El coste aduanero depende de factores como el tipo y la clasificación de la mercancía, su valor declarado, el país de origen, el destino y los impuestos aplicables.



A partir de estos datos, MBE EasyDuty estima los aranceles, impuestos y tasas asociados a cada operación. El resultado ayuda a la empresa a conocer el coste global, informar al destinatario con claridad y preparar el envío antes de que la mercancía salga del almacén.



MBE EasyDuty dentro de la operativa ecommerce

El cálculo previo de aranceles puede resultar útil para pymes que realizan envíos internacionales puntuales y para empresas que venden habitualmente en otros mercados. También responde a una necesidad de las tiendas online: informar al comprador del coste de su pedido antes de finalizar la compra.



EasyDuty puede integrarse en ecommerce mediante MBE eShip, la solución de Mail Boxes Etc. para automatizar y gestionar envíos. El plugin está disponible para tiendas Shopify, WooCommerce y PrestaShop, y permite incorporar el cálculo de los costes aduaneros a la operativa de venta.



La solución también facilita la preparación de envíos bajo condiciones DDP, en las que el vendedor asume los derechos e impuestos de importación. Esto permite presentar al comprador un coste más completo desde la compra y evitarle la gestión de cargos aduaneros durante la entrega.



Envíos y gestión aduanera en un mismo proceso

El cálculo aduanero se incorpora así a un servicio más amplio que puede incluir la preparación del envío, el transporte, la documentación y la gestión de los trámites aduaneros.



De este modo, la empresa no tiene que resolver cada fase de manera independiente. Mail Boxes Etc. puede actuar como un único interlocutor para coordinar la expedición y ayudar a gestionar conjuntamente el transporte y los costes asociados a la entrada de la mercancía en destino.



Sobre Mail Boxes Etc.

Mail Boxes Etc. ofrece soluciones de envío, embalaje, logística y ecommerce para particulares, autónomos y empresas. A través de su red de Centros MBE y sus soluciones tecnológicas, la compañía ayuda a gestionar envíos nacionales e internacionales y operativas de comercio electrónico.

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