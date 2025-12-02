Mail Boxes Etc. obtiene la certificación ISO 9001:2015 en su sede central de España y Portugal

Mail Boxes Etc. - Mail Boxes Etc.

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mail Boxes Etc. (MBE) ha obtenido la certificación ISO 9001:2015 para el sistema de gestión de su sede central en España y Portugal. El reconocimiento, emitido por Intertek, confirma que la organización cumple con los estándares internacionales de calidad en los procesos que sustentan la gestión, coordinación y expansión de su red de franquicias

La certificación avala el trabajo estructurado que la central desarrolla en todas sus áreas. Este sistema, evaluado y auditado de manera independiente, establece un marco de trabajo basado en procedimientos claros, mejora continua y métricas objetivas. Su alcance incluye la venta y desarrollo de franquicias Mail Boxes Etc. en España y Portugal, así como el apoyo operacional, comercial, administrativo, tecnológico, formativo y de marketing a los centros integrados en la red. Esto significa que todas las actividades relacionadas con el funcionamiento y expansión de la marca en ambos mercados se encuentran alineadas bajo un mismo marco de calidad.



Este avance supone un hito importante para la organización, ya que no solo valida el modelo de gestión ya implantado, sino que además refuerza la cultura interna orientada hacia la excelencia, la profesionalidad y el rigor metodológico. La certificación ISO 9001:2015 avala que los procesos de MBE están diseñados para mejorar la experiencia de sus socios, proveedores y colaboradores, reducir posibles incidencias y favorecer un entorno de trabajo estable, estandarizado y en continua evolución.



Un refuerzo para el desarrollo de la red

La obtención de la ISO 9001:2015 consolida el modelo de crecimiento de Mail Boxes Etc., aportando mayor consistencia y predictibilidad a los procesos que intervienen en la apertura y soporte de nuevos centros. Para la compañía, este reconocimiento supone un paso importante en su compromiso con la excelencia operativa y con el acompañamiento integral a los franquiciados.



"Esta certificación confirma que el trabajo que realizamos desde la central se desarrolla bajo criterios de calidad, control y mejora continua, elementos fundamentales para apoyar a nuestros franquiciados en su operativa y en su desarrollo empresarial", señala Gorka Uranga, Country Manager de Mail Boxes Etc. España y Portugal.



Un valor añadido para emprendedores

Para quienes consideran unirse a la red, la certificación representa un entorno más seguro y profesional:



• Procesos auditados y estandarizados.



• Mayor transparencia en la incorporación del franquiciado.



• Un marco de soporte sólido y coordinado.



• Garantía de que la central trabaja según estándares reconocidos internacionalmente.



La certificación emitida por Intertek estará vigente hasta 2028 e incluye auditorías de seguimiento para asegurar la actualización y cumplimiento continuo del sistema de gestión.



Mail Boxes Etc. reafirma así su compromiso con la calidad, la profesionalización de la red y el crecimiento sostenible de su modelo de franquicia en España y Portugal.





