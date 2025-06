Mail Boxes Etc. refuerza su compromiso social colaborando un año más con la campaña 'Comparte y Recicla'

(Información remitida por la empresa firmante)

Mail Boxes Etc. (MBE) se suma por quinto año consecutivo a la campaña 'Comparte y Recicla', una iniciativa impulsada por la Fundación Crecer Jugando para dar una segunda vida a los juguetes. Del 16 al 30 de junio, los centros MBE en toda España funcionarán como puntos de recogida oficiales, facilitando la participación de familias solidarias en esta gran acción nacional

Madrid, 16 de junio de 2025.-

Gracias a esta colaboración, miles de familias podrán entregar juguetes que ya no utilizan, contribuyendo a que más de 100.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad puedan ejercer su derecho al juego, en igualdad de condiciones.



Logística solidaria desde los centros MBE

Los centros Mail Boxes Etc. participan en la campaña facilitando la recogida y el envío de los juguetes al centro de reprocesado gestionado por ILADE, un centro especial de empleo. Desde allí, los juguetes son clasificados, reparados o adaptados en función de su estado, con el objetivo de ser entregados a organizaciones benéficas de toda España.



Este proceso se realiza gracias a la colaboración conjunta de MBE, Fundación SEUR y Fundación Orange, garantizando una cadena logística responsable y eficaz.



Juguetes inclusivos y sostenibles

Parte de los juguetes recogidos se adaptan para niños y niñas con diversidad funcional, promoviendo así el juego inclusivo. Aquellos que no pueden reutilizarse se destinan al reciclaje con el apoyo de Fundación Ecotic, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental.



En 2024, se reciclaron más de 10.000 kg de juguetes electrónicos, evitando la emisión de unas 26 toneladas de CO₂, un impacto positivo equiparable al que genera más de media hectárea de bosque en un año.



Una segunda vida para los juguetes (y una tercera también)

Una de las iniciativas más entrañables de la campaña es Pulpi, el peluche solidario fabricado con materiales reciclados de juguetes no reutilizables. Pulpi está disponible en la web de la campaña y su adquisición ayuda a financiar futuras ediciones de esta acción solidaria.



Comprometidos con el entorno y las personas

Mail Boxes Etc. mantiene su apuesta por iniciativas que promueven la sostenibilidad, la inclusión social y el bienestar infantil, participando de forma activa en proyectos con impacto positivo en la sociedad. Su colaboración con "Comparte y Recicla" refuerza una línea de trabajo alineada con valores solidarios y responsables.



Emisor: Mail Boxes Etc.

Contacto

Nombre contacto: Verónica Alba

Descripción contacto: Mail Boxes Etc.

Teléfono de contacto: 933 624 730