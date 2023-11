Mail Boxes Etc. sigue expandiéndose en España: tres nuevas aperturas y nueve acuerdos de franquicia

Las tres nuevas ubicaciones de Mail Boxes Etc. - Mail Boxes Etc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 6 de noviembre de 2023.

La compañía mantiene su expansión constante en 2023, reafirmando su posición líder en el sector logístico y de servicios empresariales

Mail Boxes Etc. (MBE), una de las principales redes de logística y servicios empresariales a nivel mundial, ha anunciado recientemente la apertura de tres nuevos centros en España en 2023 y la firma de nueve contratos adicionales, evidenciando la vitalidad y el crecimiento ininterrumpido de la marca. Esta noticia llega poco después de que MBE Worldwide fuera galardonada como Marca Internacional del Año en los European Franchise Awards 2023, un prestigioso reconocimiento que subraya su éxito y crecimiento significativo en el escenario global.



Las nuevas aperturas de centros, estratégicamente ubicadas en regiones clave de España son parte de la estrategia de expansión de MBE, diseñada para fortalecer su presencia en el mercado español y acercar sus soluciones integrales a un mayor número de empresas y particulares. Estos tres centros ubicados en Tarancón (Cuenca), Zaragoza y Madrid,



complementan la variedad de servicios que se incluyen como envíos nacionales e internacionales, servicios de logística y e-commerce y servicios de marketing y comunicación, todos diseñados para satisfacer las necesidades de PYMEs, emprendedores y el público en general.



Asimismo, MBE ha firmado nueve nuevos contratos de franquicia, un movimiento que no solo amplifica su presencia en territorio español, sino que también refleja la confianza en su modelo de negocio y la estabilidad que la marca proporciona a sus franquiciados. Estas adquisiciones son un testimonio de la fortaleza y atractivo de MBE como una inversión empresarial.



"Estamos encantados de seguir expandiendo nuestra red y reforzar nuestra presencia en España. Cada nuevo centro y contrato firmado es un voto de confianza en la estrategia y resiliencia de MBE", dijo Dalila Garcia, Directora de Expansión y de Marketing de MBE España y Portugal. "Nuestro continuo crecimiento y la reciente distinción en los European Franchise Awards validan nuestro compromiso con la excelencia y la innovación en el sector".



La red global de MBE, con su enfoque en soluciones logísticas y de servicios empresariales integrales, se posiciona como el aliado perfecto para PYMEs y empresarios. La capacidad de MBE para adaptarse, innovar y proporcionar servicios de calidad es un factor clave en su éxito continuo y su expansión constante en nuevos mercados.



La continua expansión en España y el reconocimiento internacional son señales de un futuro brillante para Mail Boxes Etc. Con estos desarrollos, la empresa reafirma no solo su posición de liderazgo en el sector logístico y de comunicación, sino también su habilidad para innovar y adaptarse a las necesidades cambiantes de clientes y mercados. A través de su premiado modelo de franquicia y su compromiso inquebrantable con la excelencia, MBE está perfectamente posicionada para continuar su trayectoria de éxito y expansión.



Este crecimiento no solo beneficia a MBE, sino también a comunidades y economías locales en España que se favorecen de servicios accesibles y de alta calidad y del crecimiento del empleo que estas nuevas aperturas traerán.



Para abrir un centro MBE, se debe solicitar información sobre el proceso de selección de franquiciados a través de su página web www.mbe-franchising.es.







Contacto

Nombre contacto: Dalila García

Descripción contacto: Retail Network Development & Marketing Director

Teléfono de contacto: +34 93 362 47 30