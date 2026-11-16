(Información remitida por la empresa firmante)

-Main Capital Partners invierte en TaskRay, uniéndose a Cloud Coach y JustOn para transformar la entrega de servicios al cliente en Salesforce

DENVER, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Main Capital Partners ("Main") ha invertido en TaskRay, una plataforma de gestión de proyectos nativa de IA desarrollada sobre Salesforce, integrándola con la empresa que ya forma parte de su cartera Cloud Coach y su filial alemana JustOn. En conjunto, las tres compañías buscan redefinir la entrega de proyectos a los clientes mediante una plataforma impulsada por IA que conecta la gestión de proyectos, la gestión de recursos, la automatización de servicios profesionales (PSA) y las operaciones financieras para empresas.

La empresa resultante estará dirigida por Sam Swan como consejero delegado y prestará servicio a más de 800 clientes en Norteamérica y Europa, contando con aproximadamente 80 empleados distribuidos en tres oficinas.

Una plataforma integral desde el cierre de la venta hasta el cobro

La combinación de TaskRay, Cloud Coach y JustOn reúne soluciones complementarias nativas de Salesforce para aprovechar una importante oportunidad de mercado. TaskRay ofrece herramientas de incorporación de clientes y gestión de proyectos impulsadas por inteligencia artificial; Cloud Coach proporciona soluciones de automatización de servicios profesionales (PSA), así como gestión de carteras y recursos; y JustOn conecta los procesos de facturación, emisión de facturas y gestión financiera de proyectos.

En conjunto, estas empresas aportarán un mayor valor a sus clientes actuales mediante capacidades ampliadas y una experiencia compartida, avanzando al mismo tiempo hacia una plataforma unificada de entrega al cliente impulsada por inteligencia artificial. El objetivo es transformar todo el ciclo de vida posterior a la venta desde el cierre de la operación hasta el cobro, ayudando a las empresas a acelerar la obtención de resultados para sus clientes, mejorar la eficiencia operativa y generar ingresos con mayor rapidez.

Diseñada para un futuro centrado en la IA

TaskRay fue uno de los primeros ISV (proveedores de software independientes) de Salesforce en introducir flujos de trabajo de IA autónomos y tecnología MCP, contando con uno de los diez primeros servidores MCP para ISV en AppExchange. Aprovechando este impulso, la empresa resultante avanzará en el desarrollo de IA de agentes para automatizar tareas rutinarias de entrega y facturación, permitiendo así que los equipos se centren en la estrategia y en las relaciones con los clientes. Se prevé la incorporación de nuevas funcionalidades de IA para el primer semestre de 2027.

Continuidad para clientes y socios

Para los clientes actuales, nada cambia por el momento. Las tres empresas seguirán ofreciendo los mismos productos, equipos de soporte y programas para socios, sin interrupciones. Con el tiempo, los clientes se beneficiarán de capacidades ampliadas a medida que las empresas integren sus soluciones en una plataforma más unificada.

"Vemos un valor significativo en la integración de estas empresas y creemos que esta combinación dará lugar a una oferta conjunta muy atractiva, que ampliará el valor de soluciones de primer nivel desarrolladas sobre Salesforce", afirmó Daan Visscher, socio de Main y presidente del Consejo de Supervisión de Cloud Coach. "El conjunto de estas empresas ha acumulado una profunda experiencia en el ecosistema Salesforce; los clientes se beneficiarán de una solución unificada y de primer nivel que abarca todo el ciclo posterior a la venta. Esperamos trabajar estrechamente con el equipo resultante para garantizar una integración exitosa y aprovechar al máximo el potencial de esta oferta combinada".

"Las tres empresas comparten la visión de transformar radicalmente la forma en que las organizaciones gestionan la entrega de servicios a sus clientes a través de Salesforce", señaló Sam Swan, consejero delegado. "Desde el momento en que un cliente firma un contrato hasta el pago final, identificamos una oportunidad para conectar a las personas, los proyectos y los procesos que operan en segundo plano. Al integrar cada etapa de la entrega al cliente e implementar la inteligencia artificial de manera práctica, ayudamos a las empresas a operar con mayor eficiencia, acelerar su crecimiento y ofrecer mejores experiencias a sus clientes".

"Nuestra máxima prioridad sigue siendo aportar un valor excepcional a los clientes que confían cada día en nuestro equipo y en nuestros productos. Lo que más me entusiasma es la posibilidad de seguir construyendo sobre esa base: combinando nuestra experiencia, ampliando nuestras capacidades y acelerando la inversión en inteligencia artificial para ayudar a nuestros clientes a alcanzar un éxito aún mayor".

Acerca de Main Capital Partners

https://main.nl/Main Capital Partners es un inversor en el sector del software que gestiona fondos de capital privado en la región del Benelux, DACH, los países nórdicos, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, con aproximadamente 12.000 millones de euros en activos bajo gestión. Con más de 20 años de experiencia, Main colabora estrechamente con los equipos directivos para lograr un crecimiento rentable y crear grupos de software internacionales de mayor envergadura. Main cuenta con cerca de 105 empleados repartidos en siete oficinas y mantiene una cartera activa de más de 55 empresas de software.

Acerca de TaskRay

https://taskray.com/TaskRay es una plataforma de gestión de proyectos impulsada por inteligencia artificial, desarrollada de forma nativa en Salesforce. TaskRay ayuda a los equipos de grandes empresas a acelerar la incorporación y la implementación para sus clientes mediante plantillas diseñadas específicamente para este fin, flujos de trabajo estandarizados y una automatización que reduce el trabajo manual y agiliza la entrega. Grandes organizaciones de sectores como la tecnología, la atención sanitaria, los servicios financieros y la hostelería confían en TaskRay para gestionar la entrega a sus clientes a gran escala; entre ellas se encuentran FlashParking, Greystar, Basic-Fit International, Commerce Bank, AON, Charles Schwab Bank, ZRS Management, Rockwell Automation y Truveris.

Acerca de Cloud Coach

https://www.cloudcoach.com/Cloud Coach es un proveedor de software para la automatización de servicios profesionales (PSA), la gestión de proyectos y el éxito del cliente, desarrollado de forma nativa sobre Salesforce. Gracias a sus sólidas funcionalidades para la gestión de carteras de proyectos, la planificación de recursos y el seguimiento del tiempo, Cloud Coach ayuda a las organizaciones a ejecutar sus proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.

Acerca de JustOn

https://www.juston.comFundada en 2010 y con sede en Jena (Alemania), JustOn desarrolla software nativo para Salesforce que automatiza los procesos financieros, desde la facturación y la emisión de recibos hasta la gestión de pagos y la contabilidad. Esto ayuda a las organizaciones a cumplir con la normativa vigente y a estar preparadas para auditorías. JustOn presta servicios a más de 300 organizaciones en sectores como el software, los medios de comunicación, el sector inmobiliario, la logística, entre otros.

El contenido de este comunicado de prensa no pretende proyectar, predecir, garantizar ni pronosticar el rendimiento futuro de ninguna inversión. Este comunicado de prensa tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión, ni una oferta de compra o venta de valores, ni una invitación a invertir en fondos u otros vehículos de inversión gestionados por Main Capital Partners o cualquier otra persona.

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