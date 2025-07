MainStreaming Named in 2025 Gartner Market Guide for Edge Computing - MAINSTREAMING/PR NEWSWIRE

MainStreaming nombrado en la Guía de Mercado Gartner 2025 para Edge Computing como Proveedor Representante en Servicios de Data Center y Cloud Edge

MILÁN, 2 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- MainStreaming, la galardonada e innovadora Edge Video Delivery Network, se enorgullece de anunciar que ha sido nombrada Proveedor Representante en 2025 Gartner Market Guide for Edge Computing, dentro de la categoría Data Center and Cloud Edge Services. Creemos que este reconocimiento pone de relieve el liderazgo continuo de MainStreaming en la remodelación de cómo los medios de comunicación y el contenido de vídeo se entregan en el borde, optimizando el rendimiento, la eficiencia y la escalabilidad para los organismos de radiodifusión y empresas de medios de comunicación de todo el mundo.

MainStreaming ha sido incluido como proveedor representativo por su plataforma Intelligent Media Delivery Platform, una red de distribución de vídeo nativa de vanguardia creada para responder a los retos específicos de la distribución de vídeo en directo y a la carta.

"Esta mención marca un hito importante para nuestro equipo, y creemos que valida nuestra misión de ofrecer una infraestructura de borde sostenible y de alto rendimiento para el vídeo", explicó Antonio G. Corrado, fundador y presidente de MainStreaming. "A medida que las emisoras y las plataformas de contenido escalan sus operaciones a nivel mundial, los modelos de entrega edge-native como el nuestro son esenciales para garantizar una calidad fiable, eficiencia energética y de costes, y una experiencia de usuario óptima".

El enfoque de MainStreaming hacia el edge computing se ha diseñado desde cero para responder a las demandas del streaming de vídeo. Mediante el despliegue de nodos periféricos dedicados y la colaboración con redes de ISP y telecomunicaciones, la empresa permite a los proveedores de contenidos lograr una visibilidad y un control sin precedentes de los flujos de trabajo de vídeo, al tiempo que reduce la congestión de la red y mejora la calidad de la experiencia del usuario.

En nuestra opinión, este anuncio llega tras la exitosa mejora de MainStreaming deDAZN Edge, una infraestructura de streaming privada desplegada conjuntamente con DAZN para apoyar su creciente cartera de deportes en directo. En preparación para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025™, MainStreaming amplió DAZN Edge con nuevos PoP en territorios estratégicos, lo que permite a DAZN ofrecer transmisiones de alta calidad a millones de aficionados globales con una fiabilidad y un control de latencia excepcionales.

"Nuestro trabajo con DAZN para potenciar la entrega de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA muestra la escalabilidad y agilidad de nuestra plataforma de entrega de video Edge", indicó Tassilo Raesig, consejero delegado de MainStreaming. La capacidad de aumentar la capacidad dedicada en el extremo, optimizar el rendimiento y adaptarse dinámicamente a los picos de demanda es fundamental para los deportes en directo, y creo que el reconocimiento de Gartner refuerza la solidez de nuestro enfoque y tecnología".

Creemos que la inclusión de MainStreaming en esta guía subraya el interés de la empresa por redefinir la distribución de vídeo a través de una infraestructura escalable y nativa, diseñada específicamente para la eficiencia de todo el ecosistema de vídeo. Trabajando en estrecha colaboración con emisoras, plataformas OTT e ISP, y desplegando arquitecturas de borde privadas, públicas e híbridas, MainStreaming ofrece soluciones de streaming robustas y de baja latencia que garantizan una calidad constante, flexibilidad operativa y control total de extremo a extremo de la distribución de vídeo.

Gartner, Market Guide for Edge Computing, Thomas Bittman, Eric Goodness, Scot Kim, Tony Harvey, Sandeep Unni, Mohini Dukes, Bhuvie Chhabra, 16 de junio de 2025.

Para obtener más información sobre la plataforma de distribución multimedia inteligente de MainStreaming y sus últimas iniciativas, visite www.mainstreaming.com.

Acerca de MainStreaming

MainStreaming es una empresa de distribución inteligente de contenidos multimedia que permite a empresas, medios de comunicación y compañías de juegos garantizar la mejor calidad de experiencia a su audiencia, proporcionando escalabilidad y control total sobre el proceso de distribución de vídeo.

Su solución mejora la eficiencia de la red, ofrece una fiabilidad excepcional, mejora la calidad del servicio y proporciona un ROI financiero y medioambiental tangible.

