Maison Perrier-Jouët y Mélanie Laurent unidas por un futuro deseable

Maison Perrier-Jouët and Mélanie Laurent united for a desirable future

Maison Perrier-Jouët and Mélanie Laurent united for a desirable future - MAISON PERRIER-JOUËT/PR NEWSWIRE

La actriz francesa protagoniza la alegre oda de la Maison a la naturaleza

PARÍS, 28 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Maison Perriet-Jouët se complace en anunciar su asociación con la actriz y directora Mélanie Laurent, conocida por su compromiso de larga data con las causas medioambientales. Mélanie Laurent, que comparte la visión de un futuro deseable de la Cámara, la acompañará en sus iniciativas medioambientales en favor de la biodiversidad. También es la protagonista de la nueva película de la campaña Perrier-Jouët, una alegre oda a la naturaleza diseñada para volver a encantar al mundo, del director japonés Show Yanagisawa, que se proyectará en un avance exclusivo mundial en Tokio en octubre de 2023.

Un encuentro basado en valores compartidos

La carrera de Mélanie Laurent resuena con las dos pasiones fundadoras de Maison Perrier-Jouët: el arte y la naturaleza. Desde películas independientes hasta superproducciones, ha realizado más de 50 películas, primero en Francia y luego internacionalmente a partir de 2009, en particular con su papel en Malditos bastardos de Quentin Tarantino. Desde 2011, también ha logrado éxitos como directora en Francia y Estados Unidos. Paralelamente a su carrera artística, Mélanie Laurent se ha dedicado a causas medioambientales, utilizando su plataforma para hablar y contribuir a acciones sobre el terreno. Pasó dos años viajando por el mundo para el documental de 2015 Tomorrow, que codirigió. Ganó un prestigioso premio César a la mejor película documental y se proyectó tanto en la conferencia COP21 como en Naciones Unidas.

Una visión positiva del mundo

En su trabajo medioambiental, Mélanie Laurent destaca soluciones prácticas y positivas que pueden contribuir al cambio. La nueva campaña de Maison Perrier-Jouët se inspira en la flor y su papel esencial en las relaciones dentro del ecosistema. El objetivo de la película es hacernos comprender que, al igual que las flores y todas las demás especies vegetales y animales, somos parte de la naturaleza, no estamos separados de ella. La Casa nos invita a redescubrir la importancia de la colaboración entre especies para habitar mejor el mundo que compartimos: sean testigos de las iniciativas que ha emprendido durante los últimos 10 años en sus propios viñedos para enriquecer la biodiversidad. En 2021, la Casa inició un programa experimental de viticultura regenerativa para probar nuevas prácticas y compartirlas con sus viticultores asociados.

Una artesana del cambio

Mélanie Laurent ve su colaboración con la Maison Perrier-Jouët como una extensión natural de su carrera, en la que las dimensiones artística y medioambiental están estrechamente relacionadas. Ella comentó: "Estoy encantada de acompañar a Maison Perrier-Jouët en la transmisión de nuestra visión compartida de la naturaleza. Tenemos el mismo compromiso y el mismo impulso de cambio, al mismo tiempo que pretendemos transmitir algo verdaderamente positivo a las generaciones futuras".

Además de protagonizar la película dirigida por Show Yanagisawa, Mélanie Laurent también participará activamente, como Artesana del cambio, en las iniciativas medioambientales de la Casa para promover la biodiversidad.

"Nos sentimos honrados de que Mélanie Laurent haya aceptado unirse a Maison Perrier-Jouët como Artesana del Cambio. Se une a nuestra comunidad de artistas, que ayudan a iluminar los cambios sociales y señalar el camino a seguir. Nuestra responsabilidad es hacer lo mejor que podemos hoy, con vistas al mañana", afirmó César Giron, consejero delegado de Maison Perrier-Jouët.

Acerca de Mélanie Laurent

Mélanie Laurent es una actriz, guionista, directora y activista medioambiental francesa.

Mélanie Laurent, galardonada con dos César, se ha consolidado como actriz en la industria cinematográfica. Ha participado en más de 50 películas. Hizo su debut en Hollywood en 2009 con el papel protagónico de Shosanna Dreyfus en la exitosa película de guerra de Quentin Tarantino Bastardos sin gloria. Desde entonces, ha trabajado con un grupo selecto de cineastas en películas independientes, entre ellos Mike Mills, Denis Villeneuve, Bille August, Radu Mihaileanu, Angelina Jolie y Alexandre Aja. También participó en películas de gran éxito como Ahora me ves, Michael Bay Six underground o Murder Mystery. Hizo su debut como directora en 2011 con Les Adoptés, a la que siguió la aclamada por la crítica Breathe. Su primer largometraje en inglés, Galveston, protagonizado por Elle Fanning y Ben Foster. En 2021 estrenó Le bal des folles, que dirigió y en la que actúa, hablando de la condición de la mujer en la Salpêtrière del siglo XIX. Su próxima película, Voleuses, se estrenará en Netflix en noviembre.

Paralelamente a su carrera artística se involucró muy pronto en la causa ambiental. Primero con Greenpeace descubrió la deforestación en Indonesia y luego se convirtió en la voz de la campaña por la justicia climática junto a Kofi Anan.

También involucrada con la preservación de los océanos, apoyó la campaña Fishlove y dio su voz al documental The End of the line. En 2013 comenzó a explorar el mundo con Cyril Dion para intentar encontrar soluciones alternativas y ecológicas. Este se convertirá en el documental Demain estrenado en 2015 en todo el mundo, premio César al mejor documental, fuente de inspiración que se proyectó en Cop 21 y ONU.

Acerca de Maison Perrier-Jouët

La Maison Perrier-Jouët fue fundada en 1811 por una pareja unida por el amor por la naturaleza y la pasión por el arte. Desde el principio, eligieron la variedad de uva Chardonnay como firma de la Casa, definiendo el estilo floral que distingue a los champagnes Perrier-Jouët. Durante más de dos siglos, la Maison Perrier-Jouët ha evolucionado en estrecha relación con la naturaleza, guiada por el espíritu libre de sus fundadores y la exuberancia del movimiento Art Nouveau. La naturaleza sigue siendo su principal fuente de inspiración. La Tierra es un jardín común, que la Casa cultiva mientras elabora sus champagnes. Impulsada por la libertad creativa, Maison Perrier-Jouët fomenta una visión alegre y positiva del mundo.

