- La Maison Perrier-Jouët presenta en primicia mundial su nueva campaña protagonizada por la actriz Mélanie Laurent como Artesana del Cambio

Una visión diferente de la naturaleza, sustentada por acciones concretas para un futuro deseable

PARIS, 23 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- La Maison Perrier-Jouët presenta en Japón un avance exclusivo de su nueva campaña, titulada 'Fill your World with Wonder'. Está protagonizada por la actriz y directora francesa Mélanie Laurent, que se encuentra en Tokio para la ocasión. Proyectada en un espacio pop-up en la capital japonesa del 11 al 29 de octubre de 2023, esta singular oda a la naturaleza expresa la visión positiva de la Maison sobre cómo habitar mejor el mundo que compartimos y crear las condiciones para un futuro deseable.

La Maison Perrier-Jouët aprovecha la ocasión para anunciar el lanzamiento de una convocatoria de proyectos, coordinados por la Misión Viñedos, Casa y Bodegas de Champaña, Patrimonio Mundial de la UNESCO, para contribuir a enriquecer la biodiversidad de la región de Champaña mediante la creación de espacios protegidos y corredores ecológicos. Esta nueva iniciativa complementa las acciones medioambientales emprendidas localmente por la Maison desde hace más de 10 años. Entre ellas se incluye un programa experimental de viticultura regenerativa en 27 hectáreas de su viñedo, que pretende extender al resto del viñedo para 2030.

"Todo empieza con una flor"

La Maison Perrier-Jouët presenta su nueva campaña "Fill your World with Wonder" exclusivamente en Japón, antes de llevarla a Estados Unidos, Corea del Sur, Singapur, China continental y Hong Kong. La Maison ha trabajado con el director japonés Show Yanagisawa, cuyo singular enfoque artístico es ideal para transmitir una visión diferente de la naturaleza, que encarna la actriz y directora francesa de fama internacional Mélanie Laurent. En la secuencia inicial de la película aparece una anémona japonesa, emblema de la Maison creado por el artista pionero del Art Nouveau Emile Gallé en 1902, que simboliza la inspiración que la Maison Perrier-Jouët obtiene de la naturaleza. Esta flor representa a todas las demás flores y su papel esencial en nuestros ecosistemas. Como dice Mélanie Laurent: "Todo empieza con una flor".

La Maison Perrier-Jouët presenta su nueva campaña y su visión positiva del mundo, en The House of Wonder, un espacio pop-up en Tokio, del 11 al 29 de octubre de 2023.

Cómo habitar mejor el mundo que compartimos

Inspirada en el papel de las flores como generadoras de relaciones dentro del ecosistema, la nueva película de la Maison Perrier-Jouët pretende concienciar sobre el hecho de que, al igual que las flores y todas las demás especies vegetales y animales, el ser humano forma parte de la naturaleza, no está al margen de ella. La Maison nos anima a redescubrir la importancia de la colaboración entre las especies para habitar mejor el mundo que compartimos. Prueba de ello son las iniciativas que ha emprendido en los últimos 10 años en sus propios viñedos para fomentar la biodiversidad, así como su programa de experimentación científica de viticultura regenerativa.

Para la Maison Perrier-Jouët, la flor es una inspiración para reflexionar sobre nuestro estilo de vida y crear un futuro deseable: un mundo reencantado, en el que la dimensión colectiva es fundamental. "En la nueva campaña de Perrier-Jouët, las flores transmiten un mensaje a la vez humanista, cultural y poético. Son una forma de hablar del mundo y al mundo, una invitación a reconectar", explica Mélanie Laurent.

Convocatoria de proyectos para mejorar la biodiversidad de la región de Champaña

Frente a la pérdida acelerada de biodiversidad, la Maison Perrier-Jouët ha realizado un esfuerzo constante en sus viñedos para limitar la influencia de sus actividades en el medio ambiente y adaptar sus prácticas para que la naturaleza pueda renovarse. La Maison se ha fijado un objetivo tan ambicioso como importante: 100% de su viñedo propio en viticultura regenerativa y 100% de sus socios comprometidos a obtener la certificación de Viticultura Sostenible en Champagne (VDC) de aquí a 2030.

La Maison está experimentando con cuatro formas de potenciar la biodiversidad: cubiertas vegetales de biomasa, cubiertas vegetales florales, vitiforestación y corredores ecológicos.

Como prolongación de este enfoque, la Maison Perrier-Jouët anuncia el lanzamiento de una convocatoria de proyectos, coordinados por la Misión Viñedos, Casa y Bodegas de Champaña, Patrimonio Mundial de la UNESCO, para apoyar iniciativas de protección y promoción de la flora y la fauna locales. El objetivo es acompañar la creación de una red de hábitats, reservas y corredores de biodiversidad que conecten la Montagne de Reims con el Marne. Los proyectos seleccionados se pondrán en marcha a partir de 2024.

"Estamos encantados de que la Maison Perrier-Jouët comparta su visión de la naturaleza y del futuro a través de esta convocatoria de proyectos, que va más allá de su propio viñedo y refuerza su contribución medioambiental a la región y a la comunidad. Con esta iniciativa, reafirmamos nuestra voluntad de actuar de forma positiva y concreta en favor del ecosistema de la región de Champagne, a la que pertenecemos", comenta César Giron, CEO de la Maison Perrier-Jouët.

Intensificando sus esfuerzos, la Maison Perrier-Jouët está ultimando otros proyectos de contribución importantes, que se darán a conocer en los próximos meses.

Acerca de la Maison Perrier-Jouët

La Maison Perrier-Jouët fue fundada en 1811 por una pareja unida por su amor por la naturaleza y su pasión por el arte. Desde el comienzo, eligieron la variedad de uva Chardonnay como la firma de la casa, que definió el estilo floral que diferencia a los champanes Perrier-Jouët. Durante más de dos siglos, la Maison Perrier-Jouët ha evolucionado en estrecha relación con la naturaleza, guiada por el espíritu libre de sus fundadores y la exuberancia del movimiento Art Nouveau. La naturaleza sigue siendo su principal fuente de inspiración. La Tierra es un jardín común que la Maison cultiva al elaborar sus champanes. Impulsada por la libertad creativa, la Maison Perrier-Jouët fomenta una visión feliz y positiva del mundo.

