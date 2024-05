Su Majestad la Reina entrega los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

* La leyenda del samurái y la mariposa azul de Pedro Caldas e Intruso de David Lozano fueron las obras distinguidas, respectivamente.

* Los autores estuvieron acompañados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; José Manuel Cidad, presidente de SM; y Mayte Ortiz, directora de la Fundación SM; entre otras destacadas autoridades del mundo de la cultura y la educación. * El acto, presentado por la periodista y escritora María Gómez, se celebró en la Real Casa de Correos de Madrid.

* La Fundación SM creó estos galardones, los más importantes de la Literatura Infantil y Juvenil en lengua castellana, en el año 1978 para promover la creación literaria destinada a niños y jóvenes. En esta edición, se han recibido más de 240 manuscritos.

Madrid, 7 de mayo de 2024.- S.M. la Reina presidió la entrega del Premio SM El Barco de Vapor de literatura infantil a Pedro Caldas (Sevilla, 1973) por el libro La leyenda del samurái y la mariposa azul, y del Premio SM Gran Angular de literatura juvenil a David Lozano (Zaragoza, 1974) por Intruso, en el transcurso de una ceremonia celebrada en la Real Casa de Correos de Madrid. A este acto de concesión de los galardones en la cuadragésima sexta edición de los Premios SM de la Fundación SM, dio la bienvenida la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "a la casa de todos", a un acto que calificó de "significativo" porque "cuando la juventud se rodea de libros, se rodea de sueños, desarrolla su imaginación, vive intensamente su creatividad y engrandece su mundo interior", en sus propias palabras.

También Doña Letizia estuvo acompañada por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; Mayte Ortiz, directora de la Fundación SM; y José Manuel Cidad, presidente de SM; entre otras destacadas autoridades del mundo de la educación y la cultura. Su Majestad la Reina celebró "que la literatura infantil y juvenil goza de vigor y de salud en nuestro país". Elogió las obras ganadoras, muy diferentes en apariencia pero también con "algunos elementos en común: esa indagación sobre cómo podemos proteger lo que no podemos ver, el respeto a la veteranía (la del samurái, la de Dani en el centro de menores), la importancia de la amistad, la atenta belleza de la luz y, por supuesto, la conveniencia de abandonar los prejuicios y el maniqueo blanco y negro para comprender el alcance de los grises en la vida".

Doña Letizia destacó La leyenda del samurái y la mariposa azul de Pedro Caldas como "ejercicio rejuvenecedor" que, además, nos permite "sumergirnos en el Japón medieval", y ensalzó "su destreza para contar cosas complejas desde el simbolismo y la fantasía". Agradeció asimismo a David Lozano, autor de Intruso, "la valentía de haber sabido crear una novela para adolescentes en la que se habla de delitos cometidos por menores y del acoso escolar, el maltrato y el abuso, y de las consecuencias que estos comportamientos tienen".

En su intervención, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, declaró su admiración a los premiados por ser capaces de "unir el mundo real, la actualidad, con la ficción". Subrayó como valor en alza de La leyenda del samurái y la mariposa azul, "saber ponerte en los ojos y la piel de tu adversario, y cuidar de las pequeñas cosas que nos rodean". Respecto a Intruso, ensalzó que es "un libro protagonizado por menores de edad a los que la vida les da una segunda oportunidad".

Por su parte, el presidente de SM, José Manuel Cidad, lanzó una invitación a “volver al origen”. A los orígenes personales, “volver al lugar donde transcurrió nuestra infancia, al menos una vez al año”, como se viene haciendo de la mano de la Fundación SM cada vez que se entregan estos premios, ininterrumpidamente desde 1978, a obras que, además, son, “luz y guía para la literatura futura en muchas ocasiones”. También sugirió “rescatar algunos elementos del origen en la educación, mostrando nuestro reconocimiento y apoyo al profesorado y, como dice la última campaña de la Fundación SM, levantando la mano por el profesor. Y poner a cada alumno en el centro, con sus necesidades y anhelos profundos y dedicar todos los medios posibles, en tanto en cuanto le ayuden en su crecimiento de forma integral, con valentía, pero también con responsabilidad”.

Concluyó homenajeando a los grandes protagonistas de la gala: “los libros. Y sus creadores. Libros que nos piden parar, hacer silencio, concentrarse, para vencer esa barrera inicial, sabiendo la recompensa del placer de leer. Libros que nos emocionan, que nos hacen disfrutar, que nos llevan a la belleza, que nos provocan preguntas, que nos invitan a empatizar con el otro, que nos ayudan a encontrarnos con nosotros mismos, como las dos obras premiadas”.

Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular

El jurado del Premio SM El Barco de Vapor 2024 ha elegido La leyenda del samurái y la mariposa azul de Pedro Caldas como mejor obra de literatura infantil por ser “un soplo de aire fresco en la literatura infantil y juvenil actual, que descubre a los lectores la atenta belleza de la inteligencia combinada con el humor, y porque es una novela de aventuras hiladas con ironía y delicadeza japonesa, en la que no sobra ni falta una pieza”. Por su parte, la decisión del jurado de otorgar el Premio SM Gran Angular 2024 a la obra de literatura juvenil Intruso de David Lozano se sustenta en “la originalidad del enfoque, la calidad literaria y la agilidad narrativa”. También en la presentación de “un escenario complejo y transformador, con una voz protagonista que conecta con el lector potencial, construyendo un mundo de ficción que interpela a los adolescentes de tú a tú, sin condescendencia. Su lectura no te deja indiferente; revuelve y te arrastra a posicionarte y compartir puntos de vista. Suscita reflexión y debate. Crea un mundo de ficción del que no sales indemne”.

Terminado el acto, quedó abierta la convocatoria de la 47.ª edición de los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular, cuyos ganadores se conocerán en 2025. Estos galardones, dotados con 35 000 euros cada uno, son los más relevantes del mundo en el ámbito de la literatura infantil y juvenil en castellano, lo que contribuye a la recepción de un gran número de originales procedentes de toda España y varios países de América Latina.

