Su Majestad la Reina entrega los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular 2025

- Feriópolis de Ledicia Costas y Hoy honramos a los vivos de Marina Aguirre fueron las obras distinguidas.

- Se contó con la presencia, entre otras destacadas personalidades del mundo de la cultura y la educación, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y José Manuel Cidad, presidente de SM.

- Presentado por la periodista y escritora María Gómez, el acto tuvo lugar en la Real Casa de Correos de Madrid.

- Estos galardones, los más importantes de la Literatura Infantil y Juvenil en lengua castellana, fueron concebidos por la Fundación SM para promover la creación literaria destinada a niños y jóvenes en 1978. Para la 47.ª edición, se han recibido más de 300 manuscritos.

Madrid, 24 de abril de 2025.- S.M. la Reina presidió la entrega del Premio SM El Barco de Vapor de literatura infantil a Ledicia Costas (Vigo, 1979) por el libro Feriópolis y del Premio SM Gran Angular de literatura juvenil a Marina Aguirre (Burgos, 1990) por Hoy honramos a los vivos, en el desarrollo de una ceremonia celebrada en la Real Casa de Correos de Madrid.

Durante la gala de concesión de la cuadragésima séptima edición de los Premios SM de la Fundación SM, Doña Letizia estuvo acompañada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y José Manuel Cidad, presidente de SM, entre otras autoridades de la educación y la cultura.

Díaz Ayuso dio la bienvenida glosando la historia de amor tradicional "con algunos libros, con los que puede ocurrir lo que sucede con ciertos juguetes, que son nuestros y nosotros suyos desde pequeños". Frente a "la epidemia de soledad" de nuestros días, "un libro y su autor pueden ser amigos formidables, se puede llegar a tener verdadera amistad íntima y de por vida con los personajes, incluso con el escritor al que se va leyendo y releyendo año tras año", sugirió. "Los buenos libros, bien leídos, nos alimentan también para buscar la verdad, ser capaces de verla, entenderla y contarla"; y, por eso, "tienen la capacidad de salvarnos de dos grandes males: la soledad y la mentira", resumió la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Su Majestad la Reina comenzó su intervención recuperando palabras del autor peruano recientemente fallecido Mario Vargas Llosa para subrayar la importancia de leer y de "la lectura como protesta contra las insuficiencias de la vida". Por ello, debería alinearse hoy con "cómo la entienden los jóvenes" según los recientes barómetros españoles de lectura que establecen las franjas de edad comprendidas entre quince y veinticuatro años como las de los mayores lectores y señalan hacia los menores de quince años con índices también muy altos.

Doña Letizia presentó a Marina Aguirre como la autora "que cambió los puentes de hormigón por los puentes de palabras", y destacó el abordaje que realiza en Hoy honramos a los vivos de los temas de "la guerra, la dependencia del móvil y el bullying" así como la circunstancia de la protagonista, de diecisiete años, que afronta "momentos muy difíciles en los que tiene que tomar decisiones muy serias". Elogió a Ledicia Costas como "escritora gallega con muchas novelas a sus espaldas", habló de Feriópolis, "que es un homenaje a los niños y las niñas que sienten que no encajan en el mundo", para ensalzar su universo "donde el cielo parece un batido de naranja y vainilla, caminar sobre las nubes es como tener muelles en los pies, las brujas no son lo que parecen y las estrellas hablan su propia lengua: el estrello". Hizo mención especial a las ilustradoras de ambas obras, Sandra Rilova y Beatrice Blue, respectivamente.

Por su parte, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, quiso señalar que “escribir para niños, niñas, adolescentes y jóvenes no es escribir en pequeño, sino una de las formas más serias de mirar y analizar el mundo. No se trata de enseñar valores desde una visión tantas veces aquejada de adultocentrismo, sino de provocar preguntas, de abrir puertas y ventanas, de acompañar a quienes están formando su mirada sobre el mundo, conscientes de que los grandes lectores del mañana se construyen con los libros de hoy. Y que quienes se atreven a escribirlos están haciendo una labor social y cultural esencial, a veces invisible, pero profundamente transformadora”. Lanzó “un mensaje claro, como institución que cree en la educación, en la lectura y en la cultura popular como derecho y motor de desarrollo: las librerías son espacios de resistencia cultural y de comunidad. Y no podemos permitirnos su desaparición”. En sus palabras, “apoyarlas es también apoyar a nuestros escritores, a nuestras editoriales, a nuestros docentes, a nuestras familias lectoras. Es defender una manera de estar en el mundo, de construir barrios y comunidades”.

Concluyó el presidente de SM, José Manuel Cidad con el apunte de que, “al contrario de lo que sucede con muchas de las plataformas digitales, que nos van enfocando y sesgando la mirada, la lectura nos abre, nos hace profundizar y llena de matices nuestra realidad”. En resumen, “los matices nos expanden el mundo”, y por eso, “en SM pensamos que es tiempo de matices. La realidad es compleja y no debiéramos ceder a la simplificación de la polarización. Esto nos exige un esfuerzo por buscar con serenidad esa verdad que nos hace libres”. De ahí, afirmó, “la importancia de los matices para educar el pensamiento crítico de nuestros niños y jóvenes, teniendo en cuenta su diversidad y el reto que supone la necesaria personalización”.

Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular

El jurado del Premio SM El Barco de Vapor 2025 ha elegido Feriópolis de Ledicia Costas como mejor obra de literatura infantil “por proponernos un viaje en una montaña rusa que transita desde la inquietud hacia la empatía y la esperanza, pasando por un camino lleno de emociones y personajes inolvidables; una historia que crea un universo fantástico donde se da voz al mundo interior de los niños en toda su complejidad, ofreciéndoles un refugio”.

Por su parte, el jurado ha otorgado el Premio SM Gran Angular 2025 a la obra de literatura juvenil Hoy honramos a los vivos de Marina Aguirre porque “te invita a hacer un viaje de autoconocimiento desde la muerte a la esperanza y a descubrir el valor de la familia, la amistad y el servicio a los demás, con una voz muy actual que conectará con los adolescentes de hoy día”. Terminado el acto, quedó abierta la convocatoria de la 48.ª edición de los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular, cuyos ganadores se conocerán en 2026. Estos galardones, dotados con 35 000 euros cada uno, son los más relevantes del mundo en el ámbito de la literatura infantil y juvenil en castellano, lo que contribuye a la recepción de un gran número de originales procedentes de toda España y varios países de América Latina.

Descarga aquí los Dosieres de Prensa (incluyen biografías y entrevistas a los ganadores), cubiertas y fotos

