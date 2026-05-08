Majo Jerez impulsa nuevos modelos de negocio basados en conocimiento experto y ventas predecibles - Majo Jerez

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de mayo.- Durante años, el desarrollo profesional en grandes compañías ha estado marcado por estructuras claras, objetivos definidos y estrategias orientadas a resultados. En ese entorno, Majo Jerez construyó una trayectoria de más de 15 años como directora de marketing en multinacionales, participando en proyectos ligados a marcas como Samsung, Avaya, BlackBerry o Pepsi. Su trabajo se centró en áreas como posicionamiento, crecimiento, campañas o conexión entre marketing y ventas, siempre bajo una lógica basada en procesos y ejecución real.

El punto de inflexión llegó con el nacimiento de sus hijos. A partir de ese momento, se produce un cambio en su enfoque profesional, dejando atrás un modelo dependiente de un salario fijo y de una estructura corporativa. Esta transición da lugar a una tesis que articula su actividad actual: la libertad no se construye a partir de un mayor esfuerzo, sino desde la estructura. Bajo esta idea, y con la colaboración de Matías Prats, su trabajo se orienta a trasladar estándares corporativos —claridad, proceso, enfoque y consistencia— al ámbito de los profesionales independientes. En este contexto, los nuevos modelos de negocio adquieren un papel relevante como vía para transformar el conocimiento en una actividad organizada y sostenible. El artículo ha sido elaborado en colaboración con Matías Prats.

De la experiencia corporativa al negocio personal estructurado

La propuesta de Majo Jerez parte de una realidad frecuente entre profesionales de servicios: la dificultad para convertir su experiencia en algo claro y vendible. A pesar de contar con conocimiento especializado, muchos negocios se desarrollan sin una estructura definida, lo que limita su crecimiento y estabilidad.

A partir de su experiencia en entornos corporativos, se plantea un enfoque que aplica principios estratégicos al negocio personal. Este modelo se concreta en el Sistema IRIS, un marco que organiza el desarrollo en tres pilares: la definición de una oferta clara, la construcción de visibilidad con intención y la implementación de un proceso de ventas predecible.

Este planteamiento permite pasar de servicios dispersos o poco definidos a propuestas estructuradas, donde el conocimiento se presenta de forma comprensible y orientada a resultados. La lógica aplicada responde a criterios habituales en grandes organizaciones, adaptados a una escala individual.

Nuevos modelos de negocio centrados en la estabilidad y la escalabilidad

El desarrollo de nuevos modelos de negocio digitales responde a la necesidad de reducir la dependencia del tiempo y de la agenda. En este sentido, el enfoque se aleja de esquemas tradicionales basados exclusivamente en el trabajo individual con clientes, apostando por sistemas que permiten organizar y escalar la actividad.

La estructuración de la oferta, la coherencia en la comunicación y la definición de procesos de venta facilitan una mayor previsibilidad en los ingresos. Este tipo de modelo permite avanzar hacia una actividad más estable, donde el crecimiento no depende únicamente del volumen de trabajo diario.

Actualmente, Majo Jerez centra su actividad en el acompañamiento estratégico a profesionales que buscan ordenar su negocio bajo estos principios. Además, trabaja en el desarrollo de IRIS Academy, un entorno formativo orientado a implementar este sistema con una metodología clara.

La evolución hacia nuevos modelos de negocio refleja un cambio en la forma de trabajar de distintos profesionales. En este proceso, Majo Jerez traslada al ámbito individual una forma de entender el crecimiento basada en estructura, organización y enfoque estratégico, elementos clave para construir ingresos sostenibles en el tiempo.

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