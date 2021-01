Majorel amplía su presencia en Latinoamérica con una nueva sede en Barranquilla

MADRID, 21 Ene.

Majorel, empresa líder en servicios de experiencia de cliente, amplía su presencia en el mercado latinoamericano con la apertura de un nuevo centro de atención al cliente en Colombia. El nuevo centro es un hub multilingüe que prestará servicios offshore en Europa y nearshore en Latinoamérica en varios idiomas, además de atender al mercado estadounidense en inglés.

La nueva sede, ubicada en la ciudad colombiana de Barranquilla, destaca por su modernidad y su buena ubicación. Además, aprovecha el capital humano bilingüe presente en la región, lo que le permite realizar desde Colombia campañas internacionales exigentes en nivel de idiomas.

"Barranquilla es una ciudad en crecimiento que ha sabido transformarse en los últimos años y que ofrece seguridad y una infraestructura adecuada para el tipo de servicios que proporcionamos", afirma Íñigo Arribalzaga, CEO de Majorel para España, Portugal, Italia y Latinoamérica.

Con esta apertura Majorel continúa con sus planes de expansión en Latinoamérica, una región que es estratégica para la compañía. En la actualidad, Majorel dispone de tres centros de atención al cliente ubicados en Latinoamérica, de los cuales dos se encuentran en Colombia y uno en Perú.

"La conectividad internacional de la ciudad y de la región de la costa atlántica en la que se encuentra el nuevo centro de Barranquilla, nos brinda muchas opciones de conexión internacional", añade Íñigo Arribalzaga.

Asimismo, la compañía ha destacado el apoyo recibido por parte de las autoridades locales y muy especialmente de Probarranquilla, el organismo autónomo encargado de promover la ciudad colombiana como destino de negocios y de ubicación de empresas. "Probarranquilla ha realizado una encomiable labor de acompañamiento a Majorel en todo el proceso de llegada e instalación en la ciudad y estamos muy agradecidos por ello", subraya el CEO de Majorel IBILAT

Majorel diseña y proporciona servicios de experiencia de cliente para algunas de las marcas más respetadas del mundo. Y lo hace combinando el talento humano y la tecnología avanzada con un conocimiento único de este sector. A Majorel le apasionan sus clientes y sus empleados, una pasión que se ejemplifica en su lema: 'Driven to Go Further'. Sus servicios abarcan todo el customer journey, actividades de front y back office, consultoría en experiencia de cliente, gestión de relaciones con clientes y analítica de datos. La presencia global de Majorel comprende actualmente más de 55.000 empleados, 29 países y más de 60 idiomas.

