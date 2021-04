Majorel, elegida líder global en Confianza y Seguridad en servicios de moderación de contenido

La firma de consultoría destaca a Majorel por su crecimiento en el segmento, la diversidad lingüística y cultural que dispone y su programa para promover el bienestar y la resiliencia de sus empleados

"Supone un reconocimiento a nuestra contribución para ayudar a que internet sea un lugar más seguro para todos", afirma Thomas Mackenbrock, CEO de Majorel

MADRID, 20 Abr.

Majorel, empresa líder en servicios de experiencia de cliente y externalización de procesos de negocio para algunas de las marcas más prestigiosas del mundo, ha sido elegida por la firma de consultoría Everest Group como "líder global" en su informe 'Confianza y seguridad: servicios de moderación de contenido, evaluación PEAK Matrix 2021'.

Everest Group ha otorgado a Majorel una calificación especialmente alta por su visión y capacidades, destacando como puntos fuertes de la compañía su enfoque y crecimiento significativo en el segmento de negocios de moderación de contenidos; su expansión a nuevas regiones de EMEA, Sudeste Asiático y Latinoamérica, aumentando aún más la diversidad lingüística y cultural de la compañía; la inversión realizada en nuevas tecnologías para empoderar a sus moderadores; y su programa global para promover el bienestar y la resiliencia. Los clientes consultados por Everest Group tambíen mencionaron el talento reunido por Majorel y su experiencia en el ámbito de la moderación de contenidos como sus principales fortalezas.

"Estamos encantados de que Everest Group nos haya nombrado como empresa líder, porque supone un reconocimiento a nuestra contribución para ayudar a que internet sea un lugar más seguro para todos y también subraya el crecimiento que hemos visto en nuestros servicios de contenido e integridad de negocio en todo el mundo, construidos sobre la base de la profunda experiencia y el talento de nuestros empleados y de nuestras innovadoras plataformas", ha manifestado Thomas Mackenbrock, CEO de Majorel.

"Desde el lanzamiento de Majorel en 2019, nuestro enfoque se ha centrado en ofrecer servicios a marcas digitales de envergadura mundial, y tanto la confianza como la seguridad son cada vez más importantes dentro de nuestra estrategia", ha añadido Mackenbrock.

"Si bien las empresas están fortaleciendo las iniciativas de confianza y seguridad para sus plataformas online, también están preocupadas por el bienestar de los moderadores que mantienen la seguridad de internet para los usuarios", ha explicado Manu Aggarwal, vicepresidente de Everest Group. "Majorel ha adoptado una estrategia centrada primero en las personas, preocupándose por el desarrollo profesional de sus moderadores y realizando importantes inversiones para crear un entorno de trabajo seguro y saludable para ellos, al tiempo que garantiza la excelencia operativa en la prestación de servicios".

'Confianza y seguridad: servicios de moderación de contenido, evaluación PEAK Matrix 2021' de Everest Group evaluó a 18 proveedores de servicios y los calificó según un conjunto completo de criterios cuantitativos y cualitativos, entre los que figura el feedback de sus clientes.

Los factores clave considerados en la evaluación definitiva han sido el impacto en el mercado (adopción por parte del mercado, cartera de clientes y valor proporcionado) y visión y capacidad (visión y estrategia empresarial, alcance e impacto de los servicios prestados e innovación e inversión). Los proveedores evaluados se clasificaron posteriormente en categorías según sus resultados, y se denominaron líderes, principales contendientes y aspirantes.

Acerca de Majorel

Majorel diseña y proporciona servicios de experiencia de cliente para algunas de las marcas más respetadas del mundo. Y lo hace combinando el talento humano, tecnología avanzada y un conocimiento único de este sector. A Majorel le apasionan sus clientes y sus empleados, una pasión que se ejemplifica en su lema: 'Driven to Go Further'. Sus servicios abarcan todo el customer journey, actividades de front y back office, consultoría en experiencia de cliente, Soluciones BPO, Marketing Digital y Servicios de gestión y moderación de contenidos. La presencia global de Majorel comprende actualmente más de 30 países, 58.000 empleados, 120 ubicaciones (incluidos 17 centros multilingües y 7 Laboratorios digitales) y presta servicios en más de 60 idiomas. Todo ello respaldado por capacidades de entrega súper ágiles y flexibles entre las que se incluyen el lugar de trabajo virtual de Majorel. Para obtener más información sobre Majorel, visite: www.majorel.com

