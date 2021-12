Majorel, elegida mejor empresa europea de atención al cliente en los European Technology Awards

Madrid, 3 de diciembre de 2021 – Majorel, empresa líder en servicios de experiencia de cliente, ha sido galardonada como mejor empresa europea de atención al cliente en los European Technology Awards, unos premios celebrados anoche en el Hotel Ritz de París con el propósito de promover el conocimiento y la excelencia dentro del sector tecnológico.

“Estamos muy orgulllosos de este premio que reconoce el trabajo que llevamos haciendo durante tantos años en innovación, formación, investigación y desarrollo de nuevas técnicas y productos”, ha asegurado Íñigo Arribalzaga, CEO de Majorel IBILAT.

“La atención al cliente es siempre muy importante pero especialmente en el momento actual de pandemia y este premio reconoce el enorme esfuerzo que ha realizado nuestro equipo durante este tiempo donde ha conseguido la satisfacción de nuestros clientes con el servicio que ofrecemos”, ha añadido Arribalzaga.

Segunda edición de los European Technology Awards

Los Premios European Technology Awards, organizados por el Suplemento, nacieron con el objetivo de reconocer el esfuerzo y la dedicación de las empresas del sector, además de convertirlos en un encuentro tecnológico europeo de referencia.

Durante la gala, que este año ha celebrado su segunda edición, se han repartido 24 estatuillas a empresas, emprendedores y profesionales del sector tecnológico reconociendo trabajos y proyectos que confirman el cambio de paradigma tecnológico en el que estamos inmersos.

Acerca de Majorel

Majorel diseña y proporciona servicios de experiencia de cliente end to end para algunas de las marcas más respetadas del mundo. Y lo hace combinando el talento humano y la tecnología avanzada con un conocimiento único de este sector. A Majorel le apasionan sus clientes y sus empleados, una pasión que se ejemplifica en su lema: ‘Driven to Go Further’. Sus servicios abarcan todo el customer journey, actividades de front y back office, consultoría en experiencia de cliente, gestión de relaciones con clientes y analítica de datos. La presencia global de Majorel comprende actualmente más de 66.000 empleados, 30 países y más de 60 idiomas. Para más información sobre Majorel, visita www.majorel.com