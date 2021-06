Majorel gana el Platinum Contact Center Award a la mejor experiencia en logística, distribución y transporte

La compañía de gestión de experiencia de cliente ha obtenido este prestigioso premio por el servicio que proporciona a Correos

Íñigo Arribalzaga, CEO de Majorel IBILAT, ha recibido el galardón acompañado de Beatriz González, directora Comercial de Correos

Madrid, 30 Jun.

Majorel, líder mundial en servicios de gestión de experiencia de cliente, ha ganado el premio Platinum Contact Center Award a la mejor experiencia de cliente en logística, distribución y transporte por su servicio para Correos.

Majorel proporciona a Correos una solución de valor para su servicio omnicanal de atención al cliente en 7 idiomas diferentes que garantiza una experiencia de cliente única a través de cualquier canal de contacto. Dicha solución está basada en un modelo de mejora continua en el que el talento humano, la tecnología y la analítica juegan un papel fundamental.

"Para Majorel es toda una satisfacción recibir este premio que reconoce el talento y saber hacer de nuestros profesionales y refrenda que nuestro modelo de excelencia es el acertado y que somos el partner de valor para nuestros clientes en sus estrategias de trasformación digital", ha destacado Íñigo Arribalzaga, CEO de Majorel IBILAT, que ha recogido el premio acompañado por Beatriz González, directora Comercial de Correos.

"Es un orgullo formar parte del profundo proceso de transformación que está viviendo Correos, constituyéndonos en una pieza fundamental en su estrategia customer centric basada en la Calidad, el Compromiso y la Cercanía", ha añadido Arribalzaga.

Los Platinum Contact Center Awards se han consolidado como unos galardones independientes y de prestigio que reconocen el buen hacer en la atención y experiencia de cliente en la industria española. La gala de entrega de los premios se celebró el 29 de junio en el Teatro Goya de Madrid.

Acerca de Majorel

Majorel diseña y proporciona servicios de experiencia de cliente para algunas de las marcas más respetadas del mundo. Y lo hace combinando el talento humano, tecnología avanzada y un conocimiento único de este sector. A Majorel le apasionan sus clientes y sus empleados, una pasión que se ejemplifica en su lema: 'Driven to Go Further'. Sus servicios abarcan todo el customer journey, actividades de front y back office, soluciones BPO, marketing digital, servicios de gestión y moderación de contenidos y consultoría en experiencia de cliente y analítica de datos. La presencia global de Majorel comprende actualmente 31 países, 60.000 empleados, más de 110 ubicaciones (incluidos 17 centros multilingües y 6 laboratorios digitales) y presta servicios en más de 60 idiomas. Todo ello respaldado por capacidades de entrega súper ágiles y flexibles entre las que se incluyen el lugar de trabajo virtual de Majorel. Para obtener más información sobre Majorel, visite: www.majorel.com

