Majorel, reconocida con tres Premios Excelencia en Relación con Clientes

Obtiene los galardones al Mejor Proveedor SAC Comercial, Mejor Help Desk y Proveedor más Recomendado

MADRID, 29 Nov.

Majorel, empresa líder en servicios de experiencia de cliente, ha sido reconocida con tres premios en la Gala de entrega de los Premios Excelencia Relación con Clientes 2021. Con el Premio al Mejor Proveedor SAC Comercial por el servicio ofrecido a Altamira, como Mejor Proveedor en Help Desk junto a su cliente Orange y con el Premio especial al Proveedor más Recomendado. Estos galardones se entregan a los mejores proveedores de outsourcing por tipología de servicio, valorando tanto su gestión operativa como la recomendación de sus clientes.

"Estamos muy satisfechos y orgullosos de estos tres premios, que suponen un reconocimiento a la labor de todos nuestros profesionales comprometidos con alcanzar la excelencia, al valor de las alianzas estratégicas que establecemos con nuestros clientes y al firme paso adelante que hemos dado en innovación", ha asegurado Íñigo Arribalzaga, CEO de Majorel IBILAT.

"El premio al Proveedor Más Recomendado nos hace especial ilusión, porque refleja cómo combinando lo mejor de las personas, la tecnología y la innovación conseguimos un enorme grado de satisfacción de nuestros clientes con el servicio que ofrecemos", ha añadido Arribalzaga.

Premios Excelencia Relación con Clientes

Los Premios Excelencia Relación con Clientes 2021, organizados por la Asociación Española de Expertos en Relación con Clientes (AEERC) con la colaboración de IFAES y bajo la metodología y el estudio técnico de IZO, reunieron a más de 400 profesionales de empresas, proveedores y compañías tecnológicas dedicadas a ofrecer un servicio excelente a sus clientes en todos los canales de contacto y con foco en generarles experiencias diferenciadoras.

En esta edición se han realizado 41 auditorías con un total de 656 horas en 12 ciudades diferentes. En cada auditoría se han evaluado 840 puntos de control validados, se han analizado más de 7.200 puestos de operación en los centros de atención al cliente y se han enviado más de 80.000 encuestas a clientes finales.

Tras el paréntesis del año pasado, la gala de entrega de los premios volvió a su formato presencial en los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen (Madrid), donde fueron presentados por el popular cómico Goyo Jiménez.

Durante la inauguración de la gala, José Francisco Rodríguez, presidente de AEERC, quiso destacar la importancia del sector del contact center. "En estos dos últimos años, se ha convertido en eje para las estrategias de las marcas, consolidando la capacidad que tiene nuestra industria para prestar servicios de cálidas, con flexibilidad e innovación".

Acerca de Majorel

Majorel diseña y proporciona servicios de experiencia de cliente end to end para algunas de las marcas más respetadas del mundo. Y lo hace combinando el talento humano y la tecnología avanzada con un conocimiento único de este sector. A Majorel le apasionan sus clientes y sus empleados, una pasión que se ejemplifica en su lema: 'Driven to Go Further'. Sus servicios abarcan todo el customer journey, actividades de front y back office, consultoría en experiencia de cliente, gestión de relaciones con clientes y analítica de datos. La presencia global de Majorel comprende actualmente más de 66.000 empleados, 30 países y más de 60 idiomas. Para más información sobre Majorel, visita www.majorel.com

