(Información remitida por la empresa firmante)

-Makera abre las reservas a nivel mundial para la CNC de sobremesa A1S, llevando el corte de metal al banco de trabajo del creador

FRANKFURT, Alemania, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Makera, líder mundial en tecnología CNC de sobremesa inteligente, anunció que el 18 de noviembre se abrieron las reservas a nivel global para la A1S a través de su sitio web oficial. La A1S es una potente máquina CNC de sobremesa que ofrece un rendimiento más robusto, inteligente y fluido, diseñada para laboratorios de prototipado, espacios de creación, equipos de diseño de productos y fabricantes de series pequeñas.

Más resistente: cortes de metal macizo

La Makera A1S está equipada con un husillo de 600 W que alcanza hasta 24.000 RPM, ofreciendo un rendimiento estable y sin vibraciones para el fresado preciso de aluminio y latón, al tiempo que mantiene la rigidez necesaria para trabajar con acero. El resultado es una máquina que ofrece un rendimiento muy superior al que cabría esperar por su tamaño.

Más inteligente: flexibilidad para múltiples procesos

La flexibilidad es el eje central de la Makera A1S. Está disponible en dos configuraciones: una versión con cambio rápido de herramienta (para intercambios manuales ágiles) y una versión con cambiador automático de herramientas (ATC) de 12 posiciones, que automatiza flujos de trabajo de varias etapas —desbaste, acabado, taladrado y grabado— sin necesidad de intervención manual.

El sistema de visión inteligente integrado, junto con un palpador automático, se encarga de localizar la pieza, detectar su altura, nivelarla y alinearla; esto minimiza el tiempo de preparación y elimina los errores de alineación manual.

"Creemos que la verdadera capacidad de fabricación no debería estar limitada a las puertas de una fábrica, sino que debería estar al alcance de cualquier creador en su propio taller", afirmó Josh Zhang, consejero delegado de Makera. "La A1S es nuestra respuesta para aquellos creadores que han superado las máquinas de nivel básico, pero que no están dispuestos a sacrificar su espacio de trabajo por equipos industrials".

Más fluido:

Un kit opcional de MQL (lubricación por cantidad mínima) suministra una fina neblina directamente a la zona de corte, lo que mejora el acabado superficial y prolonga la vida útil de la herramienta, sin necesidad de realizar las tareas de limpieza que requieren los sistemas de refrigeración tradicionales. Al conectarse a un compresor de aire, constituye un sistema integral de refrigeración y lubricación diseñado para lograr un corte más limpio y fluido.

Ecosistema Makera

La A1S forma parte de un ecosistema completo de Makera. Makera Studio, el software CAM exclusivo de la empresa, ajusta automáticamente los parámetros según el material seleccionado y simula las trayectorias de la herramienta antes de iniciar el corte. Por su parte, la comunidad Makerables ofrece una biblioteca de proyectos listos para mecanizar, lo que permite a los nuevos usuarios pasar del desempaquetado al corte en un único flujo de trabajo.

Precio y disponibilidad

Las reservas anticipadas de la Makera A1S estarán disponibles del 18 de noviembre al 4 de diciembre. El precio de reserva de la A1S es de 2.779 € (precio de venta recomendado: 3.529 €), y el de la A1S ATC es de 3.749 € (precio de venta recomendado: 4.599 €), los precios de reserva más bajos de todas las fases. Los primeros compradores también recibirán regalos exclusivos de lanzamiento y el triple de puntos de recompensa.

Para obtener más información sobre Makera, visite: https://www.makera.com/

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