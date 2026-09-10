(Información remitida por la empresa firmante)

-Makera presenta su innovación en CNC de escritorio en IFA 2026, celebrando múltiples premios Best of IFA Media

BERLIN, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Makera, una marca líder de CNC de escritorio dedicada a hacer que la fabricación avanzada sea accesible para todos, presenta sus últimas innovaciones en IFA 2026 en Berlín. Se invita a los visitantes a experimentar el ecosistema completo de CNC de escritorio de Makera en el pabellón 17, stand 215, que incluye la galardonada Makera Z1, Z1 Pro, así como la Carvera y Carvera Air.

Como una de las ferias tecnológicas líderes a nivel mundial, IFA reúne a innovadores globales para presentar el futuro de la tecnología. En la edición de este año, Makera demuestra cómo la tecnología CNC moderna puede empoderar a creadores, diseñadores, educadores y pequeñas empresas para transformar ideas en realidad con capacidades de fabricación de nivel profesional en un formato compacto de escritorio.

Presentación de Makera Z1 y Z1 Pro: Mecanizado CNC avanzado al alcance de todos

El elemento central del stand de Makera será la serie Z1, la última generación de máquinas CNC de escritorio de la marca, diseñada para facilitar el acceso a la fabricación de precisión. Creada para integrar potentes capacidades CNC en entornos más accesibles y creativos, la serie Z1 permite a creadores, fabricantes y educadores convertir ideas en productos físicos con mayor facilidad.

La Makera Z1 combina capacidades de mecanizado de alto rendimiento con una experiencia de usuario intuitiva, ofreciendo una precisión de mecanizado de hasta 0,02 mm, un robusto bastidor monobloque de fundición a presión, palpado y nivelación automáticos, y compatibilidad con más de 500 materiales. Con el software Makera Studio, de reciente desarrollo, los usuarios pueden crear proyectos y generar trayectorias de herramientas mediante un flujo de trabajo optimizado, lo que facilita el mecanizado CNC a los principiantes sin comprometer la precisión que exigen los fabricantes experimentados.

La Makera Z1 Pro mejora aún más la plataforma con tecnología de control de movimiento avanzada, que incluye motores paso a paso de bucle cerrado y husillos de bolas, ofreciendo mayor precisión, estabilidad y durabilidad a largo plazo para las aplicaciones más exigentes.

El creciente atractivo del enfoque de Makera para la fabricación de escritorio accesible también ha sido reconocido por los principales medios de comunicación especializados en tecnología y diseño. En IFA 2026, la Makera Z1 Pro fue nombrada "Lo Mejor de IFA 2026" por Yanko Design, mientras que la Makera Z1 fue seleccionada como uno de los Mejores Productos de IFA 2026 por The Gadget Flow. Estos galardones reconocen los esfuerzos de Makera por hacer que el mecanizado CNC de precisión sea más accesible, llevando potentes capacidades de fabricación fuera de los talleres tradicionales y a los escritorios de los creadores.

Juntas, la Z1 y la Z1 Pro representan la visión de Makera de llevar las capacidades de fabricación avanzadas de los entornos industriales a hogares, estudios, aulas y espacios creativos, haciendo que la tecnología CNC sea más accesible para la próxima generación de creadores.

Serie Carvera: Soluciones CNC compactas para creadores y profesionales

Junto con la serie Z1, Makera también presenta las máquinas CNC de escritorio Carvera y Carvera Air en IFA 2026.

La Makera Carvera es una solución CNC de escritorio diseñada para creadores avanzados que requieren versatilidad y precisión. Con funciones como el cambio automático de herramientas, la recolección de polvo integrada y la compatibilidad con múltiples procesos de fabricación, Carvera permite a los usuarios prototipar y producir piezas de alta calidad para diversas aplicaciones.

La Makera Carvera Air ofrece el mismo compromiso con la accesibilidad y la precisión en un formato más compacto. Diseñada para creadores, educadores y profesionales creativos, Carvera Air proporciona una puerta de entrada accesible al mecanizado CNC, manteniendo la flexibilidad necesaria para proyectos reales.

Construyendo un ecosistema completo de fabricación de escritorio

Más allá del hardware, Makera continúa expandiendo su ecosistema a través del software Makera Studio y las comunidades de creadores Makerables. Al combinar máquinas, software inteligente y conocimiento compartido, Makera busca que las herramientas de fabricación avanzada sean más fáciles de usar y más accesibles para una comunidad global de creadores.

En IFA 2026, Makera invita a los visitantes a vivir el proceso creativo completo mediante una experiencia interactiva de bricolaje en su stand. Desde la selección de materiales y la exploración de diseños en Makera Studio y Makerables, hasta la creación de una pieza terminada con la Z1, los visitantes pueden experimentar de primera mano cómo las ideas digitales se convierten en creaciones físicas. Al convertir el mecanizado CNC en una experiencia práctica, Makera demuestra cómo su ecosistema integrado de hardware, software y comunidad puede hacer que el CNC sea más accesible e inspirar a más personas a descubrir el placer de crear.

"IFA es una oportunidad increíble para conectar con creadores, entusiastas de la tecnología y socios de la industria de todo el mundo", dijo Josh Zhang, consejero delegado de Makera. "Nos entusiasma mostrar cómo las soluciones CNC de escritorio de Makera pueden ayudar a más personas a convertir sus ideas en realidad, facilitando el acceso a la fabricación avanzada e inspirando a una nueva generación de creadores".

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