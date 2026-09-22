MAKTEK Eurasia 2026 registra un 30% más de demanda internacional - MAKTEK Eurasia

(Información remitida por la empresa firmante)

La feria de tecnología de fabricación de Estambul, que se celebrará del 28 de septiembre al 3 de octubre, sitúa a España entre sus mercados de interés y reúne a más de 1.000 empresas y marcas de más de 30 países.

Madrid, 22 de septiembre de 2026.-La feria MAKTEK Eurasia 2026 ha registrado un incremento del 30% en las reservas de entradas online por parte de visitantes extranjeros respecto a la edición de 2024, un dato que refleja el aumento del interés internacional por un encuentro que reunirá en Estambul a fabricantes, proveedores y profesionales vinculados a la industria de la maquinaria y la producción.

Organizada por Tüyap Fairs and Exhibitions Organization Inc., se celebrará del 28 de septiembre al 3 de octubre en el Centro de Ferias y Congresos Tüyap de Estambul.

Entre sus públicos de interés se encuentran los fabricantes y proveedores industriales españoles que siguen la evolución de la inversión en equipamiento y tecnología de producción en Eurasia.

Alemania, Italia y España, entre los mercados de interés

El crecimiento de las inscripciones internacionales se produce tras una campaña de promoción dirigida a mercados europeos como Alemania, Italia, Polonia, Rumanía y Serbia, además de Rusia, Irak, Georgia, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán y Marruecos.

La organización también ha previsto delegaciones de compradores nacionales e internacionales, visitas guiadas y programas de networking para facilitar el contacto entre expositores y responsables de compras e inversión.

“Este incremento es el resultado de un gran trabajo”, explica Zeynep Ünal, presidenta del Consejo de Administración de Tüyap Exhibitions Group. “Posicionamos MAKTEK Eurasia como una plataforma B2B que reúne a distintos actores del ecosistema productivo. Ver el resultado de nuestra labor de marketing internacional en los datos de visitantes demuestra la importancia de llegar a los mercados adecuados con la comunicación adecuada. Nuestro objetivo es convertir los contactos generados durante la feria en colaboraciones comerciales duraderas”.

La demanda internacional se suma a una participación empresarial que contará con fabricantes de Alemania, Suiza, Italia, Francia y Bulgaria, entre otros países europeos. También estarán presentes empresas de Corea del Sur, Taiwán, China y Hong Kong.

La industria de defensa encabeza el perfil de visitantes

La industria de defensa es la más representada entre los visitantes registrados, seguida por la automoción.

La presencia de estos sectores refleja la versatilidad del eje máquina-herramienta en una amplia variedad de actividades industriales, desde la industria aeroespacial y energética hasta los electrodomésticos y las tecnologías médicas.

Murat Akyüz, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Máquina-Herramienta de Turquía (TİAD), destaca el impacto de esta actividad en el conjunto de la economía. “El efecto económico del sector va mucho más allá de las ventas de máquinas-herramienta”, señala.

Según sus estimaciones, cada 1.000 millones de dólares en ventas se corresponden con 5.000 millones de dólares en exportaciones de maquinaria, mientras que los efectos indirectos podrían alcanzar hasta 20 veces esa cantidad.

Para los fabricantes y proveedores industriales españoles interesados en la evolución de la demanda de bienes de equipo en Eurasia, el perfil de los visitantes y el programa B2B ofrecen una oportunidad para conocer los sectores que están impulsando las conversaciones sobre inversión en tecnología de producción.

Más de 1.000 empresas y marcas de 30 países

MAKTEK Eurasia 2026 reunirá a más de 1.000 empresas, marcas y representantes de más de 30 países. La participación extranjera directa procederá de diez países, en un encuentro que contará con la colaboración de TİAD y el respaldo de la Asociación de Fabricantes de Maquinaria de Turquía (MİB) y del Ministerio de Comercio turco.

Los 14 pabellones del recinto estarán completos. La superficie de exposición, de 120.000 metros cuadrados, se encuentra vendida en su totalidad después de que la demanda superara la capacidad disponible.

La oferta de la feria incluye máquinas-herramienta, maquinaria para el procesamiento de metales y chapa, herramientas de corte, sistemas de control de calidad y medición, programas CAD/CAM y PLM, robótica, automatización y soluciones de fabricación digital. La organización prevé que numerosas empresas presenten nuevos productos y soluciones durante el encuentro.

El programa se completará con MAKTEKVERSE, un espacio de experiencias tecnológicas interactivas, demostraciones de robots y charlas sectoriales. Asimismo, una colaboración con MTD CNC, desarrollada durante casi un año de trabajo internacional, busca generar nuevas oportunidades para los expositores interesados en ampliar su acceso y visibilidad en mercados extranjeros.

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