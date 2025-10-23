Málaga acoge Now Boarding: GATEWAY, punto de encuentro global para startups e inversión

(Información remitida por la empresa firmante)

Now Boarding: GATEWAY despega desde Málaga para conectar a quienes impulsan el futuro. El próximo 19 de noviembre, el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga será escenario de un encuentro que une a emprendedores, inversores y corporaciones en un formato innovador, inspirado en la energía de un aeropuerto donde las ideas despegan y la innovación aterriza

Madrid, 23 de octubre.- El 19 de noviembre de 2025, Málaga se convertirá en el epicentro del talento emprendedor con la celebración de Now Bording: GATEWAY, el evento de presentación Gateway Summit 2026, el nuevo encuentro internacional que conecta a startups, inversores y corporaciones en un formato inmersivo, inspirado en la experiencia de un aeropuerto donde las ideas despegan y la innovación aterriza.



Con un enfoque disruptivo y dinámico, GATEWAY combinará conferencias de alto nivel, competiciones de startups y dinámicas de networking orientadas a generar oportunidades reales de conexión y crecimiento empresarial.



Organizado con el apoyo hasta la fecha de la Junta de Andalucía, Polo de Contenidos Digitales, OnTech Innovation, Tech Tourism Cluster, Clúster Industria del Deporte de Canarias, Knight Investment, Arrabal Emprende, Universidad de Málaga y Conector Startup Accelerator.



Un formato único para emprendedores e inversores

El evento, que se celebra en Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga, se estructura en espacios y actividades diseñados para generar oportunidades reales de conexión, formación e inversión:



• Gate Discussions & Takeoff Talks: paneles y charlas con referentes internacionales en emprendimiento, inversión e innovación.



• Pitching Runway: competición de startups ante jurados expertos e inversores internacionales.



• Workshops inmersivos: sesiones prácticas sobre escalado, innovación, inversión y nuevas tendencias.



• Notworking: dinámicas gamificadas de networking que sustituyen las interacciones forzadas por conexiones auténticas.



Además, Now Bording: GATEWAY contará con Startup Gates, áreas temáticas que agrupan proyectos en sectores clave como IA y sostenibilidad (CORE), turismo y smart cities (LOCAL HEROES), gaming y deporte (EXPERIENCE) y deeptech, aeroespacial o proptech (FRONTIER).



Los pilotos

Now Bording: GATEWAY contará con la participación de referentes internacionales en emprendimiento, inversión, tecnología y economía digital, como:



• Uliana Torkunova – Founder & CEO de LetMePark y LetMeCharge



• Basilio Marquínez – Fundador y Presidente de Seabery



• Iván García – CEO de Finanziaconnect y experto en financiación de startups



• Alejandro Ruiz – Founder & CEO de Checktobuild



• Cecilio Martínez – CEO y fundador de The Fat Nerd



• María Fe Paz – Chairwoman en Connect by Circular Lab



• Gregorio Serrano – Senior Advisor en EY



• Magdalena Krzymuska – Partnerships & Business Development Manager en Autopay Mobility



• David Pedroche – Iberian Hotel Industry Director en Huawei



• Olimpia Carabel – Investment Manager en Faraday Venture Partners



• Carlos Pérez – Founder & Director de Cobiomic Bioscience



• Víctor Martín – CEO de Macco Robotics



• Pedro Rosa – CEO de Todobarro



• Jorge Reus – Consejo Asesor del Clúster Big Data IA Madrid



• Nacho Aguilar – CEO & Founder de Profutcamps



• Stipe Maric – Serial Entrepreneur & Director de Filmio Studios



Málaga, capital de la innovación

Con este primer encuentro, Gateway consolida el papel de Málaga como hub tecnológico y emprendedor de referencia en Europa, uniendo a startups emergentes, fondos de inversión y grandes corporaciones en un entorno vibrante, creativo y orientado al negocio. Según la organización: "GATEWAY es el punto de encuentro donde la innovación cobra vida. Aquí, los proyectos se impulsan, las inversiones se concretan y las colaboraciones despegan. Málaga es el escenario perfecto para conectar el talento con la oportunidad".



Más información: www.gatewaysummit.net







Contacto

Nombre contacto: Carmen Soto

Descripción contacto: BDM | Gerente de Desarrollo de Negocios

Teléfono de contacto: 0034611 981 086

