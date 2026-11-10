Malcolm Clarke colabora con Shenzhen en el nuevo documental 'Shenzhen: People Who Build the Future'

(Información remitida por la empresa firmante)

-Malcolm Clarke, ganador de dos premios Óscar, colabora con Shenzhen en el nuevo documental 'Shenzhen: People Who Build the Future'

SHENZHEN, China, 10 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Millones de sueños. Una ciudad. Un futuro en construcción.

El documental Shenzhen: People Who Build the Future se estrena hoy. Escrito y narrado por el cineasta Malcolm Clarke, ganador de dos premios Óscar, la cinta ofrece una mirada íntima y fascinante a una de las metrópolis más dinámicas del mundo, a través de su voz perspicaz y su maestría narrativa.

Más allá de sus conocidos paisajes urbanos y su vertiginoso crecimiento económico, la película revela el verdadero motor de la ciudad a través de siete personas de distintas generaciones. Desde los pioneros que sentaron las bases de la urbe hasta los visionarios del sector tecnológico que desafían los límites en los ámbitos de los superdeportivos y la robótica, pasando por educadores internacionales y figuras que llevan la cultura china al escenario global, sus trayectorias personales definen el pulso único de Shenzhen.

Gracias a la perspectiva y la voz narrativa tan características de Clarke, el documental plasma la resiliencia, la determinación y la imaginación de un lugar donde el mañana no solo se imagina, sino que se construye activamente, paso a paso.

Este documental es un proyecto conjunto, fruto de la colaboración entre Shenzhen Media Group y Malcolm Clarke, y ya está disponible para su visualización a nivel mundial a partir de hoy.

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