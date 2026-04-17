Maldito Especulador ofrece análisis financiero independiente y orientación para inversores - Constructor de Liberta

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de abril de 2026.- En un contexto donde cada vez más personas buscan alternativas para hacer crecer su capital, nace una propuesta clara, directa y basada en la acción: Maldito Especulador. Este ecosistema empresarial, centrado en la creación de activos y la generación de rentabilidad, continúa dando pasos firmes con la ejecución de sus primeras operaciones y el lanzamiento de nuevas líneas de negocio. Uno de los pilares de este crecimiento es Constructor de Libertad, la línea de inversión inmobiliaria del grupo. Recientemente, se ha completado la primera operación: adquisición del inmueble, reforma y preparación para su comercialización. Este avance marca un punto de inflexión y confirma la capacidad del equipo para detectar oportunidades, optimizar activos y llevarlos al mercado con un enfoque claro en la rentabilidad.

Constructor de Libertad está diseñado para inversores que quieren participar en el sector inmobiliario sin tener que gestionar directamente los proyectos. El modelo permite formar parte de operaciones reales, con una estructura profesional y orientada a resultados.

En este momento, el proyecto se encuentra preparando nuevas oportunidades, por lo que se abre una nueva fase de crecimiento.

Constructor de Libertad busca inversores para participar en las próximas operaciones, consolidando así una comunidad que apuesta por la acción y la creación de valor a través de activos reales.

Por otro lado, Kilómetro Rent ya ha comenzado su actividad con una primera flota de cinco vehículos operativos. Este proyecto nace con un objetivo muy claro: transformar coches infrautilizados en fuentes de ingresos.

A través de un sistema de gestión integral, Kilómetro Rent permite que propietarios e inversores puedan incorporar sus vehículos a la flota y generar rentabilidad sin necesidad de involucrarse en la operativa diaria. El equipo se encarga de todo el proceso: desde la captación de clientes hasta la gestión completa del alquiler.

Además de su crecimiento inicial, el proyecto se encuentra en fase de expansión, con el objetivo de aumentar progresivamente la flota tanto con vehículos propios como mediante acuerdos con terceros, creando un modelo escalable basado en la optimización de activos.

Como parte de esta evolución, Maldito Especulador ha iniciado también el desarrollo de una nueva startup tecnológica que verá la luz próximamente, ampliando así el alcance del grupo hacia nuevas oportunidades dentro del entorno digital.

Este enfoque, basado en la diversificación y la ejecución, permite construir una estructura sólida que combina diferentes líneas de negocio con un mismo objetivo: generar valor de forma constante y sostenible.

El camino continúa.

Con nuevas operaciones en preparación, expansión de flota y el desarrollo de nuevas iniciativas, Maldito Especulador sigue avanzando paso a paso, construyendo un proyecto con visión a largo plazo.

Para quienes buscan algo más que información y quieren formar parte de iniciativas reales, este es el momento de estar cerca.

Porque las oportunidades no esperan.

Y aquí, se ejecutan.

Contacto

Emisor: Constructor de Liberta

Contacto: Constructor de Liberta

Número de contacto: 633527675