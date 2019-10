COMUNICADO: Mallinckrodt anuncia el lanzamiento del Premio 2020 en apoyo del avance de la inmunomodulación con FEC (1)

Publicado 30/10/2019 8:02:37 CET

-- Premio 2020 abierto para inscripciones con la oportunidad de ganar 50 000 EUR --

-- El Premio al Investigador reconoce a las personas que marcan la diferencia y refuerza el compromiso continuo de la compañía con la ciencia de la inmunomodulación con FEC y sus aplicaciones terapéuticas. --

STAINES-UPON-THAMES, Reino Unido, 30 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Mallinckrodt plc , una compañía biofarmacéutica global, ha anunciado que está abierto el periodo de inscripción para su Premio al Investigador por el Avance de la Inmunomodulación con Fotoféresis Extracorpórea (FEC) 2020.

Como en años anteriores, el premio tiene como objetivo reconocer y apoyar a las instituciones de aquellas personas que están marcando la diferencia en el avance del conocimiento sobre la inmunomodulación con FEC en la región EMEA. Con una subvención educativa de 50 000 EUR a la candidatura ganadora, el programa de premios de este año apoya la investigación centrada en el papel inmunomodulador global de la FEC a través del control y la resolución de la inflamación al mismo tiempo que preserva específicamente la función inmunológica.

El premio, ahora en su tercer año, fue creado por Mallinckrodt para conmemorar los 30 años de su pionera THERAKOS ECP Immunomodulation(TM). El Premio al Investigador refleja el compromiso continuo de la compañía con la ciencia de la inmunomodulación con FEC y sus aplicaciones terapéuticas. La convocatoria para la presentación de candidaturas ya está abierta y se cerrará el 31 de enero de 2020.

"Como pionera en la inmunomodulación con FEC, Mallinckrodt creó el Premio al Investigador de Inmunomodulación con FEC para reconocer los esfuerzos de quienes trabajan en este apasionante campo de la medicina. Insto a las personas involucradas en la inmunomodulación con FEC a presentar sus candidaturas y así ayudar a comprender mejor la terapia inmunomoduladora con FEC", comentó Steven Romano, Doctor en Medicina, Vicepresidente Ejecutivo y Director Científico de Mallinckrodt.

La candidatura ganadora del año pasado fue presentada por la Dra. Rachel Crossland de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido. Su equipo está investigando el impacto de la inmunomodulación con FEC en las vesículas extracelulares y sus perfiles en respuesta a la terapia en pacientes con enfermedad de injerto contra huésped (EICH). La EICH grave, una complicación importante que afecta a entre el 40 y el 70 % de los pacientes con trasplante de células madre hematopoyéticas (TCMH), conlleva una alta tasa de mortalidad.(1)

La información completa sobre cómo participar en el Premio al Investigador de Inmunomodulación con FEC 2020 se puede encontrar en https://www.therakosinstitute.eu/the-mallinckrodt-2020/

ACERCA DE THERAKOS Mallinckrodt es el único proveedor mundial de sistemas totalmente integrados y validados para administrar la terapia inmunomoduladora con FEC. Sus plataformas terapéuticas Therakos, que incluyen el Sistema de fotoféresis THERAKOS(TM) CELLEX de última generación, se utilizan en centros médicos académicos, hospitales y centros de tratamiento de casi 40 países y han administrado más de 1 millón de tratamientos en todo el mundo. Para más información, visite www.therakos.co.uk [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2617737-1&h=2216397532&u...].

Para obtener información de seguridad importante relacionada con el Sistema de fotoféresis THERAKOS(TM) CELLEX(TM), visite https://www.therakos.co.uk/important-safety-information-hp [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2617737-1&h=421354191&u=...].

ACERCA DE MALLINCKRODT Mallinckrodt es una empresa global compuesta por múltiples filiales de propiedad absoluta que desarrollan, fabrican, comercializan y distribuyen terapias y productos farmacéuticos especializados. Las áreas de especialización del segmento significativo Marcas de especialidad incluyen enfermedades autoinmunes y enfermedades raras en áreas de especialización como neurología, reumatología, nefrología, neumología y oftalmología; inmunoterapia y terapias de cuidados neonatales respiratorios críticos; analgésicos y productos gastrointestinales. Su segmento significativo Genéricos de especialidad incluye medicamentos genéricos especializados e ingredientes farmacéuticos activos. Para obtener más información sobre Mallinckrodt, visite www.mallinckrodt.com.

Mallinckrodt usa su sitio web como un canal de distribución de información importante sobre la empresa, como comunicados de prensa, presentaciones a inversores y otra información financiera. También emplea su sitio web para facilitar el acceso del público a información urgente sobre la empresa por adelantado o en lugar de la distribución de un comunicado de prensa o de un documento presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) que divulgue la misma información. Por lo tanto, los inversores deben consultar la página de Relaciones con los Inversores en el sitio web para ver información importante y urgente. Los visitantes del sitio web también pueden inscribirse para recibir correos electrónicos automáticos y otras notificaciones que les avisen cuando haya información nueva en la página de Relaciones con los Inversores del sitio web.

