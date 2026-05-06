El Mallorca Dance Festival afianza su proyección internacional en su 5ª edición

Podio del Campeonato de Europa Absoluto Estándar - Mallorca Dance Festival

(Información remitida por la empresa firmante)

El Mallorca Dance Festival cierra su quinta edición reafirmando su crecimiento y proyección internacional. Durante cuatro días, Calvià se ha convertido en punto de encuentro del baile deportivo a nivel mundial, combinando competición de alto nivel, participación internacional y una cuidada integración de la cultura local

Mallorca, 6 de mayo de 2026.- El Mallorca Dance Festival ha concluido con éxito su quinta edición, celebrada del 30 de abril al 3 de mayo de 2026 en el Pabellón Galatzó (Calvià, Mallorca), consolidándose como una cita internacional de referencia en el ámbito del baile deportivo.



Durante cuatro jornadas de competición que han ido más allá del baile, el evento ha reunido a más de 1.000 participantes procedentes de hasta 40 países, con una destacada presencia tanto de parejas como de competidores individuales, reflejando el crecimiento y la proyección internacional del festival.



Una de las grandes novedades de esta edición ha sido la incorporación del concurso escolar del IES Calvià, que reunió a más de 450 participantes en pista. Este momento se convirtió en uno de los más especiales del evento, mostrando la ilusión y el entusiasmo de jóvenes que daban sus primeros pasos en el mundo del baile.



En el ámbito competitivo, el festival ha acogido el Campeonato de España de Solo, incluyendo todas las categorías del Campeón de España de los 10 bailes. Sin embargo, el protagonismo internacional lo han marcado dos grandes citas europeas: el Campeonato de Europa Youth Latino (sub-19), disputado el viernes, y la final del Campeonato de Europa Absoluto Estándar, celebrada el sábado, que reunieron a algunos de los mejores bailarines del panorama europeo. En estas competiciones, los ganadores del Campeonato de Europa Absoluto Estándar han sido Cojoc Rares y Matei Andreea (Rumanía), mientras que en el Campeonato de Europa Youth Latino se han impuesto Maddox Loevenhardt y Sara Coman (Dinamarca).



En esta edición, el festival ha reforzado su apuesta por la integración de la cultura local mallorquina dentro del evento. Como parte de esta iniciativa, se ofrecieron ensaimadas a todos los jueces, acercando uno de los dulces más representativos de la isla a un público internacional. Además, el público pudo disfrutar de una actuación especial de los artistas Joan Muntaner del grupo de música local Xanguito y Aina Zanoguera, interpretando la canción "Sempre Endavant", en una puesta en escena que fusionó un vals bailado por parejas profesionales con la participación del grupo local de ball de bot de la Escola de Música i Danses de Mallorca, creando un momento único de conexión entre tradición y danza deportiva.



Desde la organización se ha valorado muy positivamente el desarrollo de esta quinta edición, destacando tanto el alto nivel deportivo como la participación y la excelente acogida por parte del público. Asimismo, han querido agradecer el apoyo institucional recibido, ya que el festival está cofinanciado con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern de les Illes Balears, cuenta con el respaldo de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca y el patrocinio del Ajuntament de Calvià. Con todo ello, el Mallorca Dance Festival reafirma su posicionamiento como una cita clave dentro del calendario internacional de baile deportivo, consolidando una propuesta que combina competición de alto nivel, cultura local y una creciente proyección internacional.

Contacto

Emisor: Mallorca Dance Festival

Nombre contacto: Jordi Fàbrega

Descripción contacto: Organizador del Festival

Teléfono de contacto: 971 79 97 23