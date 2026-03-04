El Mallorca International Football Cup 2026 ha sido presentado en la ITB de Berlín

Presentación Mallorca International Football Cup 2026 - Vicente del Bosque Academy

Presentación en la ITB Berlín por parte de la Academia Vicente del Bosque de los torneos internacionales de 2026, que reunirán en Calvià a más de 1.600 jóvenes de 15 países y refuerzan a Mallorca como destino de turismo deportivo

Madrid, 4 de marzo de 2026.- En el marco de la feria turística ITB Berlín, la Academia Vicente del Bosque ha reforzado la proyección internacional de Mallorca como destino de turismo deportivo con la presentación oficial de sus torneos de 2026, celebrados en la isla. El acto, que ha tenido lugar en el estand de las Illes Balears, ha reunido a las principales autoridades autonómicas y locales.



Durante la presentación, el director de la Academia, Pau Albertí, ha anunciado la cuarta edición de la Mallorca International Football Cup – Women’s Tournament, que se disputará del 1 al 5 de abril, y la quinta edición de la Mallorca International Football Cup – Vicente del Bosque, prevista del 19 al 24 de junio. Ambos torneos, consolidados ya en el calendario internacional de fútbol base, reunirán en Calvià a más de 1.600 jóvenes de entre 10 y 16 años procedentes de más de 15 países.



Los eventos cuentan, un año más, con el respaldo institucional del Govern de les Illes Balears — cofinanciados a través del fondo del Impuesto del Turismo Sostenible —, el apoyo de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca y el patrocinio del Ajuntament de Calvià. En el acto han participado, entre otros representantes, Jaume Bauzá, conseller de Turismo del Govern; Guillem Ginard, conseller de Turismo del Consell de Mallorca; y Pere Joan Planas, director de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears, quienes han posado junto a la dirección de la Academia en la tradicional fotografía institucional.



En su estrategia de crecimiento, la Academia desarrolla a lo largo del año diversas acciones de promoción internacional orientadas a establecer alianzas con clubes y entidades deportivas y a incrementar la participación extranjera en sus torneos. En este contexto, impulsa colaboraciones en países como Costa Rica, Argentina, Noruega y Ecuador, además de reforzar su presencia en las principales ferias del sector turístico, como Fitur y la propia ITB Berlín.



Tras siete ediciones del Mallorca International Football Cup, el proyecto mantiene una línea de crecimiento sostenido, con un aumento progresivo de equipos nacionales e internacionales tanto en el torneo femenino como en el masculino. Esta evolución consolida a la Academia como motor educativo y social y refuerza su compromiso con la promoción de Mallorca como destino de referencia para el turismo deportivo, familiar y sostenible, fortaleciendo cada año su dimensión global y su impacto en la isla.

