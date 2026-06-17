El Mallorca International Football Cup refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la inclusión

Acción medioambiental en Son Matias - Asociación Protemar

(Información remitida por la empresa firmante)

Más allá del fútbol, el Mallorca International Football Cup continúa apostando por la sostenibilidad, la inclusión y la formación en valores, consolidándose como un evento que genera un impacto positivo tanto dentro como fuera del terreno de juego

Mallorca, 17 de junio de 2026.- El Mallorca International Football Cup continúa consolidándose como mucho más que un torneo internacional de fútbol base. Tanto en su edición femenina, celebrada en abril de 2026, como en la masculina, que tendrá lugar del 19 al 24 de junio en Calvià, la competición impulsada por la Academia Vicente del Bosque mantiene una firme apuesta por la sostenibilidad, la inclusión y la formación en valores.



Una de las iniciativas que mejor refleja este compromiso es la colaboración anual con la asociación medioambiental Protemar para la limpieza y conservación del litoral mallorquín. Las dos últimas acciones, desarrolladas en el marco del Mallorca International Football Cup – Women’s Tournament 2026, permitieron retirar un total de 1.667 kilos de residuos de diferentes espacios naturales del municipio de Calvià gracias a la participación de más de 50 voluntarios, buceadores, embarcaciones de apoyo, kayaks y colaboradores públicos y privados.



La primera actuación se desarrolló en Cala Figuera, donde se extrajeron 417 kilos de residuos, entre ellos bidones, bolsas, plásticos, ropa, calzado y otros desechos acumulados en la costa. Posteriormente, una segunda limpieza llevada a cabo en Son Matias permitió retirar 1.250 kilos de residuos del litoral y del fondo marino, incluyendo una cadena, restos de fibra de embarcaciones, plásticos, vidrio, cabos, colillas y otros materiales contaminantes.



Estas actuaciones contribuyen de forma directa a la protección de la posidonia oceánica y a la conservación de los ecosistemas marinos de las Islas Baleares, poniendo de manifiesto cómo el deporte puede convertirse también en una herramienta de sensibilización y acción medioambiental.



Junto a la sostenibilidad, la dimensión social constituye otro de los pilares fundamentales del torneo. En este sentido, el Mallorca International Football Cup – Vicente del Bosque 2026 volverá a incluir en su calendario oficial la Specials Cup, una modalidad de fútbol de integración organizada en colaboración con la Fundación Mallorca Integra.



La iniciativa permitirá que una veintena de jóvenes con discapacidad intelectual D1 participen en una jornada deportiva diseñada para fomentar la inclusión, la convivencia y la igualdad de oportunidades a través del fútbol. La competición se celebrará durante los días del torneo en el campo de fútbol Julian Ronda de Costa d'en Blanes (Calvià, Ágora Portals), compartiendo protagonismo con el resto de participantes y formando parte de la programación oficial del evento.



Con acciones medioambientales, iniciativas inclusivas y un firme compromiso con la formación en valores, la Academia Vicente del Bosque continúa construyendo un modelo de evento que trasciende la competición deportiva y genera un impacto positivo tanto en las personas como en el entorno que las rodea.

Contacto

Emisor: Academia Vicente del Bosque

Nombre contacto: Pau Albertí

Descripción contacto: Dirección de la Academia

Teléfono de contacto: 680 87 57 13