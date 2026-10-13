Malou Oheix - primer premio en el Concurso Internacional de Canto de Jazz del Instituto Herbie Hancock 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

- Malou Oheix, de Francia, se alza con el primer premio en el Concurso Internacional de Canto de Jazz del Instituto Herbie Hancock 2026, celebrado en la Fundación Louis Vuitton

Presentado por Jeremy Irons, el evento rindió homenaje a Arturo Sandoval y a Frank Gehry, con la presentación del invitado especial Gustavo Dudamel

PARÍS, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Malou Oheix, de 27 años y originaria de Francia, ganó el Concurso Internacional de Canto de Jazz del Instituto Herbie Hancock 2026, presentado en colaboración con la Fundación Louis Vuitton. La final del concurso culminó un fin de semana catalogado de histórico en París, y marca la primera vez en sus casi cuatro décadas de historia que este prestigioso certamen se lleva a cabo fuera de Estados Unidos. Oheix recibió la beca de primer lugar por un premio de 50.000 dólares, que le fue entregada en el escenario por medio de Jean-Paul Claverie, asesor del presidente y administrador de la Fundación Louis Vuitton.

Seleccionados el sábado a través de un jurado estelar compuesto por Dee Dee Bridgewater, Roberta Gambarini, Angélique Kidjo, Gretchen Parlato y Gregory Porter, los tres finalistas subieron al escenario el domingo por la noche en el Auditorio de la Fundación Louis Vuitton.

La ganadora del primer premio, Malou Oheix, ofreció dos interpretaciones contrastantes: una cautivadora vulnerabilidad en "I'm Glad There Is You" y una audaz y divertida interpretación de "Madame Toulouse" de Michael Brecker.

La ganadora del segundo premio, Georgia Heers, ofreció una impecable interpretación de "Moon Don't Come Out Tonight", seguida de una bella narración de "Thou Swell". Por otra parte, Lucy-Anne Daniels, ganadora del tercer premio, ofreció una poderosa interpretación afrocubana de "Nature Boy" y una versión singular de "Old Devil Moon".

Durante todo el concurso, los vocalistas estuvieron acompañados por una sección rítmica excepcional formada por Carmen Staaf al piano, Ben Williams al bajo y Kendrick Scott a la batería.

Presentada por el actor ganador del Premio de la Academia Jeremy Irons, la gala y finales del Concurso transformó la Fundación Louis Vuitton, diseñada por Frank Gehry, en una celebración internacional del jazz, reuniendo a generaciones de artistas destacados y celebrando además la profunda y perdurable relación de este género musical con París.

La velada rindió homenaje al diez veces ganador del Premio GRAMMY, Arturo Sandoval, con el Premio Fundador Maria Fisher del Instituto, entregado por medio de Herbie Hancock en reconocimiento a su extraordinario talento artístico y sus contribuciones al jazz y la educación musical. Un conjunto internacional de estrellas, integrado por medio del director musical John Beasley, Till Brönner, Terri Lyne Carrington, Nils Landgren, John Patitucci y Walter Smith III, rindió tributo a Sandoval con "Caprichosos de La Habana". Tras aceptar el galardón, Sandoval subió al escenario para llevar a cabo una interpretación íntima del clásico de Charlie Chaplin, "Smile", junto a Patitucci y Carrington.

Gustavo Dudamel, invitado especial de la velada, rindió un emotivo homenaje al difunto y visionario arquitecto Frank Gehry, miembro de la junta directiva y amigo del Instituto de Jazz Herbie Hancock durante muchos años. El momento adquirió un significado especial en la Fundación Louis Vuitton, la obra maestra arquitectónica de Gehry en París, cuyos orígenes datan del año 2001, cuando Bernard Arnault conoció a Gehry tras visitar el Museo Guggenheim Bilbao, también obra del arquitecto. Dudamel reflexionó sobre la vida de Gehry, su espíritu creativo y sus trascendentales contribuciones al arte, la arquitectura y la cultura. Berta Gehry, esposa de Frank Gehry, se encontraba entre los invitados. El homenaje culminó con el estreno mundial de "The Ever-Changing World", una nueva composición del aclamado pianista y compositor panameño Danilo Pérez, encargada por el Instituto en honor a Gehry. Pérez estuvo acompañado por Till Brönner, Walter Smith III, Tineke Postma, Sébastien Surel, Pierre-François Dufour, John Patitucci y Terri Lyne Carrington para los dos movimientos de la obra, " Us" y "Optimistic Chaos".

A través de la dirección musical del pianista, compositor y arreglista John Beasley, ganador de dos premios GRAMMY, la gala también destacó el lugar que ocupa París en la historia del jazz. Dee Dee Bridgewater, acompañada por el pianista jamaicano Monty Alexander, interpretó "J'ai Deux Amours" en homenaje a Josephine Baker.

Herbie Hancock, junto a Ambrose Akinmusire, ganador del Concurso de Trompeta del Instituto de 2007, conmemoró los centenarios de Miles Davis y John Coltrane con una emotiva interpretación de "So What", rindiendo tributo a dos gigantes del jazz cuyas vidas y legados estuvieron profundamente ligados a París.

La celebración siguió después con una interpretación estelar de "Parisian Thoroughfare" de Bud Powell, que evocó los años del pianista pionero en la capital francesa, antes de que Gregory Porter pusiera un broche de oro a la velada con "April in Paris".

La gala también contó con la participación del Herbie Hancock Institute Ensemble, que inauguró la noche con un arreglo especial del clásico de jazz "Autumn Leaves". Estos talentosos jóvenes músicos de todo el mundo reciben becas completas para asistir al Herbie Hancock Institute of Jazz Performance, el prestigioso programa de maestría del Instituto en la Escuela de Música Herb Alpert de la UCLA en Los Ángeles.

El concurso y la gala fueron presentados por el Instituto de Jazz Herbie Hancock en colaboración con la Fundación Louis Vuitton. Los eventos del fin de semana llegaron a audiencias de todo el mundo a través de transmisiones en directo en FLV Play, medici.tv y en 4K en YouTube.

El transporte aéreo para los artistas y los participantes internacionales corrió a cargo de United Airlines, la aerolínea oficial del Instituto de Jazz Herbie Hancock.

Selección de prensa por Steve Mundinger:https://www.dropbox.com/scl/fo/fjkukji94i163uosze5bb/AFxPehcaQvM24W0PDJIwOT4?rlkey=29gmpghf7s0in59bsnk09g2p9&dl=0

Si desea más información acerca del Instituto visite la página web www.hancockinstitute.org.