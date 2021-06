Malta, nuevo destino mediterráneo de OK Mobility

La empresa de movilidad global continúa su plan de expansión y refuerza su presencia en el arco mediterráneo por la vía de la franquicia

OK Mobility avanza en su plan de expansión internacional con la apertura en junio de una nueva oficina en Malta. Tras su reciente apertura en Grecia, la empresa especializada en movilidad global sigue reforzando su presencia en el arco mediterráneo y lo hace, por segunda vez, a través del modelo de franquicia.

La nueva oficina estará ubicada dentro del Aeropuerto Internacional de Malta, con un volumen de casi siete millones de pasajeros en 2019 y situado entre las ciudades de Luqa y Gudja; a menos de 10 kilómetros de la capital, La Valeta.

Con esta apertura la compañía sigue aumentando su presencia en los destinos turísticos europeos por excelencia y suma nuevos destinos a su red de oficinas, que ya se distribuye por España, Portugal, Italia, Alemania y Grecia; y ahora también Malta.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, muestra su satisfacción por la incorporación de un nuevo país como parte del plan de expansión de la compañía. “Cada apertura es un motivo de celebración, pero esta es especialmente destacable. ¿Quién me hubiese dicho que un día OK Mobility llegaría a alquilar vehículos con el volante a la derecha? Es un hito histórico”. “Nuestra reciente apertura en Grecia nos ha animado a seguir explorando nuevas aperturas a través de la franquicia. Me llena de honor y de responsabilidad ver que actores locales muy consolidados confían en la marca OK Mobility y en su modelo de negocio. Entramos por esta vía en Malta, un destino estratégico al situarse en pleno corazón del Mediterráneo, en un momento en el que la progresiva activación del turismo es fundamental para poder empezar a ver una recuperación económica. En este sentido, nuestro know how y nuestro reforzado plan de expansión nos permiten ser una pieza clave más en este proceso de recuperación”, añade Ktiri.

El grupo empresarial contempla seguir creciendo a nivel internacional, bien a través de la implementación propia, como ha hecho en Portugal, Italia y Alemania; bien mediante la adquisición (M&A) de otras compañías, como en el caso de MC Automobiles en Francia; o bien creado su propia red de franquicias, como ha iniciado en Grecia y ahora también en Malta.

Ya es posible realizar reservas de alquiler de vehículos en Malta a través de okmobility.com, pudiendo elegir entre una amplia gama de coches de alquiler modernos y totalmente equipados que se adaptan a las necesidades particulares de cada cliente y a su tipo de viaje.

Contacto

Nombre contacto: Departamento de Comunicacion OK Mobility

Teléfono de contacto: (+34) 971 430 590 –