Maltchies amplía su presencia en España

Maltchies anuncia un nuevo e importante paso en su desarrollo en España con su lanzamiento oficial en cerca de 200 supermercados e hipermercados de Alcampo

Madrid, 27 de febrero de 2026.- Esta expansión refuerza la ambición de la marca de hacer el picoteo saludable accesible a un público cada vez más amplio, combinando innovación, calidad nutricional y sabor, en un contexto en el que la demanda de snacks más saludables no deja de crecer en el mercado español.



Una nueva generación de snacks saludables impulsados por la malta

Desarrollados por Boortmalt, uno de los líderes mundiales en malteado con más de 100 años de experiencia, Maltchies es una nueva marca de snacks innovadores elaborados a partir de cereales y legumbres malteados: cebada, trigo y lentejas.



Gracias a su proceso natural de malteado, Maltchies ofrece:



• Textura crujiente y sabor intenso y en capas.



• Nutri-Score A en toda la gama.



• 70 % menos de grasa* (*en comparación con productos similares).



• No fritos.



• Alto contenido en fibra.



• Más de 14 g de proteína vegetal por 100 g.



• Fuente de hierro y magnesio.



• Más del 80 % de ingredientes malteados.



Según datos de Open Food Facts, solo el 3 % de los snacks salados alcanza un Nutri-Score A, y muy pocos combinan este perfil nutricional con una experiencia de sabor realmente satisfactoria, lo que convierte a Maltchies en una propuesta diferencial en el mercado.



Naturalmente mejores, por dentro y por fuera

A diferencia de los snacks tradicionales, Maltchies se elabora con ingredientes naturales y condimentos regionales de primera calidad, sin aditivos controvertidos ni químicos innecesarios. La combinación de una alta proporción de cereales y legumbres malteados con sabores auténticos da como resultado un snack equilibrado, sabroso y nutritivo en cada bocado.



El proceso de malteado imita un fenómeno natural: cuando los granos germinan, activan enzimas que potencian su perfil nutricional. Este proceso:



• Mejora la biodisponibilidad de nutrientes.



• Incrementa vitaminas del grupo B, minerales y aminoácidos.



• Transforma los almidones en azúcares complejos.



• Proporciona energía sostenida sin azúcares refinados.



• Intensifica la complejidad del sabor.



Todo ello sin necesidad de enriquecimiento artificial.



Además, Maltchies destaca por su innovador sistema de apertura superior "Push Open", diseñado para un consumo cómodo, práctico, ideal para llevar.



Compromiso con una mejor alimentación

"En Boortmalt, estamos comprometidos con construir un futuro mejor ofreciendo productos más saludables y naturales que mejoren los hábitos alimentarios diarios. Maltchies forma parte de Boortmalt Life, una nueva iniciativa dedicada a llevar el verdadero potencial de los productos naturales directamente a los consumidores", afirma Irina Bolat, Group Innovation Manager.



Maltchies forma parte de Boortmalt, compañía líder mundial en malteado con presencia internacional y más de un siglo de experiencia en la transformación natural de cereales.



Una gama en crecimiento

Actualmente, Maltchies está disponible en España en tres sabores:



• Tomate y Albahaca – con tomates italianos madurados al sol.



• BBQ – con humo de roble y sirope de arce canadiense.



• Pimentón Dulce – elaborado con auténtico pimentón húngaro.



Tras este lanzamiento, Maltchies introducirá un nuevo sabor que estará disponible por primera vez en el mercado español, reforzando la apuesta de la marca en la innovación.



Sobre Maltchies

Maltchies es una nueva marca de snacks saludables e innovadores elaborados a partir de cereales y legumbres malteados (cebada, trigo y lentejas). Crujientes, sabrosos y naturalmente nutritivos, ofrecen una nueva forma de disfrutar de un snack más saludable.



Maltchies forma parte de Boortmalt, una de las compañías líderes mundiales en malteado, con más de 100 años de experiencia.

