Maminat, la marca número uno en cosmética natural presenta sus productos de maquillaje

La marca que abraza la belleza natural y el cuidado de la piel, destaca los beneficios de su línea de maquillaje natural y ecológico. Con la firme convicción de empoderar a las personas y realzar su belleza innata, Maminat ofrece una gama de productos que no sólo realzan la apariencia, sino que también nutren y cuidan la piel. La mejor opción ecológica y saludable que consigue efecto buena cara durante todo el día

Madrid, 13 de octubre de 2023.- El maquillaje de Maminat está diseñado pensando en personas fuertes, valientes y decididas, quienes desean conquistar el mundo sin dejar de sentirse hermosas. Esta línea de maquillaje natural y ecológico se enfoca en destacar las virtudes de cada persona, sin ocultar imperfecciones, sino realzando la belleza interior y exterior.



Razones para elegir el maquillaje de Maminat



• Envases de vidrio y reutilizables: Maminat se preocupa por la salud de la piel y del planeta. Los envases de los coloretes y bases fluidas están hechos de materiales reutilizables, como madera y vidrio.



• Nutre e hidrata: A diferencia de los maquillajes tradicionales, los productos de Maminat hidratan y nutren profundamente la piel. Cada aplicación se siente como aplicar una crema con color.



• Ecológico y natural: Todos los ingredientes utilizados en la línea de maquillaje de Maminat provienen de la naturaleza. El 40% de los ingredientes son de origen ecológico, y cuentan con certificaciones de maquillaje ecológico y natural.



• Resalta virtudes: El maquillaje de Maminat aporta luminosidad e hidratación, resaltando las virtudes de cada persona, ayudando a que las imperfecciones queden en segundo plano.



• Sin granitos: Al estar formulado con ingredientes naturales y ecológicos, no provoca granitos ni acné cosmético, a diferencia de los maquillajes tradicionales.



• Sin riesgo para la piel: La base de maquillaje de Maminat, elaborada con productos naturales, no causa problemas cutáneos, como acné, dermatitis o sequedad.



• Protector solar SPF20: Además de realzar la belleza, el maquillaje de Maminat protege. Cuenta con protector solar SPF20, evitando la aparición de manchas faciales.



• Acabado natural y luminoso



Ofrece un acabado natural y luminoso, permitiendo que la piel respire. Con aloe vera en su composición y un filtro solar de protección 20, es ideal para el uso diario sin dañar la piel.



Calidad, compromiso y sostenibilidad

Se distingue por su durabilidad, la ausencia de grasitud y su capacidad de realzar la belleza natural sin ocultar imperfecciones. Además, es apto para veganos. Para minimizar el impacto ambiental, los envases son de madera y vidrio, reduciendo al máximo los residuos y etiquetas.



Maquillaje ecológico y natural: todo lo que se debe saber

La línea de maquillaje de Maminat incluye tres coloretes y cuatro bases de maquillaje fluidas, todos elaborados con ingredientes naturales y ecológicos. La materia prima utilizada es natural y, en su mayoría, ecológica, lo que se refleja en la calidad del producto y su aroma.



¿Por qué elegir maquillaje ecológico?

Se diferencia de los productos convencionales por su uso de ingredientes naturales y ecológicos. A diferencia de los maquillajes tradicionales, no contiene sustancias químicas que puedan causar alergias, eccemas o acné. Sus ingredientes estrella son la salvia, el romero, el geranio y la lavanda, evitando reacciones adversas.



Leche Virginal, el complemento ideal

La "Leche Virginal," de Maminat es un limpiador y desmaquillante natural que no sólo elimina el maquillaje, sino también limpia la piel de impurezas. Perfecto para la noche y para reducir la inflamación matutina de los ojos.



Maminat invita a descubrir la belleza en su forma más natural y sostenible



www.maminat.com

