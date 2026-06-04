Mammotome amplía el acceso a un innovador marcador para la biopsia de mama

(Información remitida por la empresa firmante)

La obtención de esta marca CE amplía el acceso a los marcadores HydroMARK™ Plus en toda Europa, combinando una tecnología de hidrogel patentada con características diseñadas para favorecer la estabilidad y la visibilidad del marcador en la atención mamaria.

QUICKBORN, Alemania, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Mammotome, una empresa de Danaher y líder mundial en innovación en el cuidado de la mama, ha obtenido la marca CE para el marcador de biopsia mamaria HydroMARK™ Plus, ampliando así el acceso a esta innovadora tecnología de marcadores en toda Europa para pacientes sometidas a diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama.

Diseñados para mejorar la adherencia del tejido y ayudar a mitigar el desplazamiento del marcador durante la escisión quirúrgica, los marcadores HydroMARK™ Plus combinan la tecnología de hidrogel patentada con Wings that Cling™, que son estructuras de alas expuestas que se encuentran en las formas de los marcadores Dragonfly™ y Hummingbird™.1,2,3 El soporte de hidrogel se hidrata en 24 horas y está diseñado para proporcionar visibilidad por ultrasonido hasta por 12 meses, incluso en pacientes sometidos a quimioterapia neoadyuvante.⁴ En conjunto, estas características están destinadas a apoyar la localización precisa de la lesión.

Los marcadores HydroMARK™ Plus son visibles mediante ecografía, mamografía y resonancia magnética, y están indicados para su colocación en el tejido mamario y los ganglios linfáticos.⁵

"Minimizar el riesgo de desplazamiento quirúrgico es una prioridad para los equipos de atención mamaria a la hora de guiar a las pacientes durante el tratamiento", declaró Olaf Andrich, director general de EMEA en Mammotome. "Los marcadores HydroMARK™ Plus se diseñaron priorizando su estabilidad y visibilidad, lo que brinda a los médicos mayor confianza en que el marcador permanecerá en el tejido diana durante la cirugía. La obtención de la marca CE supone un paso importante para ampliar el acceso a esta tecnología en toda Europa".

Los marcadores HydroMARK™ Plus forman parte de la completa gama de marcadores para biopsias mamarias que ofrece Mammotome, brindando a los médicos diversas opciones para cubrir una amplia variedad de necesidades clínicas. Los marcadores HydroMARK™ Plus cuentan con la aprobación de la FDA y Health Canada, y poseen la marca CE, lo que refuerza el compromiso continuo de Mammotome de ampliar el acceso a tecnologías avanzadas para el cuidado de la mama en todo el mundo.

Se prevé que los marcadores HydroMARK™ Plus estén disponibles en Europa próximamente, con un lanzamiento gradual en mercados seleccionados. Para obtener más información sobre los marcadores HydroMARK™ Plus, haga clic aquí.

Acerca de Mammotome En Mammotome, nuestra experiencia y dedicación al cuidado mamario nos convierten en el socio indispensable para médicos, profesionales de la salud y pacientes. Nuestro impulso por la innovación solo es comparable a nuestra compasión por las personas a las que servimos, desde los médicos y cirujanos que exigen soluciones precisas y consistentes, hasta los pacientes y sus familias que buscan tranquilidad. Ofrecemos una amplia gama de productos que mejoran los resultados en el cuidado mamario y brindamos a médicos y pacientes recursos educativos que los guían en su proceso. Con sede en Cincinnati, Ohio, Mammotome forma parte de Danaher Corporation desde 2014. Los productos de la marca Mammotome se venden en más de 65 países en todo el mundo.

Acerca de Danaher Danaher es una empresa líder mundial en ciencias de la vida e innovación en diagnóstico, comprometida con acelerar el poder de la ciencia y la tecnología para mejorar la salud humana. A través de nuestro ecosistema interconectado de empresas líderes en la industria, trabajamos codo a codo con nuestros clientes para resolver sus desafíos científicos y clínicos más complejos, ayudando a que las innovaciones pasen del descubrimiento a la aplicación más rápidamente para los pacientes que dependen de ellas. Impulsados por el Sistema de Negocios de Danaher, nuestra ciencia y tecnología avanzadas y nuestra probada capacidad de innovación permiten diagnósticos más rápidos y precisos, y reducen el tiempo, el costo y el riesgo necesarios para descubrir, desarrollar y ofrecer terapias que transforman vidas. Mediante la mejora continua y la excelencia operativa, nuestros aproximadamente 60 000 empleados en todo el mundo se centran en generar un impacto duradero y mejorar la calidad de vida a nivel global, al tiempo que construyen un futuro más saludable y sostenible. Descubra más en www.danaher.com.

1. HydroMARK™ Plus Device Test - PCR-000299, SDR0098 Vacuum Suction Testing

2. HydroMARK™ Design Plan - ADD-00013 Rev G, Page 19

3. HydroMARK™ Device Test - PCR-000414, Summative Usability

4. Sakamoto N, Fukuma E, Tsunoda Y, Teraoka K, Koshida Y. Evaluation of the dislocation and long-term sonographic detectability of a hydrogel-based breast biopsy site marker. Breast Cancer. 2018 Sep;25(5):575-582. doi:10.1007/s12282-018-0854-8. Epub 2018 Mar 23. PMID: 29572658 https://doi.org/10.1007/s12282-018-0854-8

5. Es posible que esta indicación no esté aprobada en su región. Consulte con su representante local de Mammotome.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2994553/HydroMARK_Plus_CE_Mark_Video.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2994552/HydroMARK_Plus_Markers.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2188487/Mammotome_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mammotome-amplia-el-acceso-a-un-innovador-marcador-para-la-biopsia-de-mama-302792040.html