Mammotome lanza el primer sistema de biopsia mamaria asistida por vacío por resonancia magnética en sala

HAMBURGO, Alemania, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Mammotome, una empresa de Danaher, anuncia el sistema de biopsia mamaria asistida por vacío Mammotome Prima™ MR Dual, el primer sistema de la industria diseñado para colocarse en la sala de resonancia magnética, junto a la paciente durante un procedimiento de biopsia mamaria. Esta revolucionaria innovación optimiza la coordinación y la comunicación entre los profesionales clínicos y permite centrarse en la atención al paciente al llevar el dispositivo de biopsia mamaria asistida por vacío directamente a la sala.

El sistema de RM Mammotome Prima™ optimiza el flujo de trabajo con un diseño intuitivo para la sala1. Los profesionales sanitarios se benefician de muestras de tejido más grandes2 gracias a un vacío más potente3 y una aguja de calibre 8. Esto es posible gracias a un 75% menos de tubos en comparación con otros sistemas4. Esta menor cantidad de tubos también agiliza la configuración y la limpieza, y reduce los residuos de riesgo biológico. Otras características destacadas incluyen un práctico ajuste del tamaño de la abertura y la intensidad del vacío mediante una interfaz táctil.

En definitiva, estos beneficios combinados garantizan que los profesionales clínicos puedan centrarse en brindar una atención segura, precisa y compasiva, lo que se traduce en una mejor experiencia para las pacientes. "Nuestro compromiso con el avance del cuidado mamario impulsa cada innovación que lanzamos al mercado", afirmó Scott Treml, vicepresidente y director general de Mammotome. "Como la primera solución de su tipo para la consulta, el sistema Mammotome Prima™ MR proporciona a los profesionales clínicos mayor eficiencia y confianza, mejorando así la experiencia de las pacientes".

El sistema de RM Mammotome Prima™ ha obtenido la marca CE y ya se están realizando los primeros casos en algunos países europeos. El sistema se presentará en el Congreso de la Sociedad Europea de Radiología (ECR) en marzo. Mammotome ampliará el acceso a este sistema en algunos mercados globales a lo largo de 2026. Para obtener más información, visite el sitio web de Mammotome.

1. Comparado con el sistema Hologic ATEC, basado en una encuesta a 16/16 (100%) técnicos de RM que utilizan actualmente el sistema Hologic ATEC, después de usar el sistema Mammotome Prima™.

2. La sonda Mammotome Prima™ MR 8G, comparada con la Hologic ATEC 9G, arrojó un peso promedio de muestra un 78,6% mayor, según datos de laboratorio porcinos de 120 muestras de tejido para cada grupo de dispositivos.

3. Medido en la apertura, comparado con el sistema de biopsia mamaria Hologic ATEC, basado en pruebas de laboratorio.

4. Comparado con el tubo de sonda de RM estándar Hologic ATEC y la sonda de RM BD Encor Enspire™ con extensión de tubo.

Acerca de Mammotome

En Mammotome, nuestra experiencia y compasión por el cuidado mamario nos convierten en el socio indispensable para médicos, clínicos y pacientes. Nuestro afán por la innovación solo es comparable a nuestra compasión por las personas a las que servimos, desde los clínicos y cirujanos que exigen soluciones precisas y constantes, hasta los pacientes y familias que buscan tranquilidad. Contamos con una amplia gama de productos que generan mejores resultados en el cuidado mamario y brindan a médicos y pacientes recursos educativos que guían su proceso. Con sede en Cincinnati, Ohio, Mammotome forma parte de Danaher Corporation desde 2014. La marca de productos Mammotome se vende en más de 45 países de todo el mundo.

