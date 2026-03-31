Mandela Dollar promueve el legado de inclusión financiera de Mandela para comunidades desatendidas

Mandela Dollar promueve el legado de inclusión financiera - Datavault AI Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

Pensilvania, 31 de marzo de 2026.-

Datavault AI Inc., Mandela Dlamini & Manaway L.L.C. y Unity Reserve Holdings L.L.C. lanzan la stablecoin MUSD para impulsar la inclusión financiera y honrar el legado de Nelson Mandela

Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) ("Datavault AI" o la "Compañía"), líder en tecnologías de monetización de datos, acreditación, interacción digital y tokenización de activos del mundo real ("RWA"), Mandela Dlamini & Manaway L.L.C., una entidad con sede en Wyoming, EE. UU. ("MDM LLC") dedicada a promover la visión de Nelson Mandela de igualdad, dignidad y empoderamiento económico, y Unity Reserve Holdings L.L.C. ("Unity Reserve"), dirigida por Mustaq Patel, anunciaron hoy el lanzamiento oficial de Mandela Dollar ("MUSD"), una nueva stablecoin vinculada al dólar estadounidense diseñada para promover la inclusión financiera de comunidades desatendidas a nivel global.



MUSD está diseñada para servir como un dólar digital transparente, seguro y accesible basado en tecnología blockchain, que permite remesas de bajo coste, ahorro, microcréditos y transacciones cotidianas en regiones con acceso limitado a servicios bancarios. Esta stablecoin encarna los principios de libertad, reconciliación y oportunidad que definieron la vida de Nelson Mandela, garantizando que las herramientas financieras sean inclusivas, equitativas y alineadas con el impacto social.



En virtud del acuerdo con MDM LLC y Unity Reserve, Datavault AI actuará como socio tecnológico principal, proporcionando sus plataformas patentadas impulsadas por inteligencia artificial ("IA"), su experiencia en tokenización, infraestructura de datos segura y soluciones blockchain escalables —incluida la integración con sus marcos de créditos de carbono y tokenización de RWA— para respaldar la emisión, el canje, el cumplimiento y la transparencia en cadena de MUSD.



"Mandela nos enseñó que la libertad está incompleta sin justicia económica", afirmó Nathaniel T. Bradley, CEO de Datavault AI. "MUSD representa un paso práctico hacia adelante: aprovechar nuestra tecnología probada de stablecoins y tokenización para crear un dólar digital sin fronteras y de baja fricción que empodere a las personas no bancarizadas y subbancarizadas. Nuestra inversión subraya nuestra creencia en esta misión y nuestro compromiso a largo plazo de construir sistemas financieros inclusivos que reflejen los valores perdurables de Mandela".



Su Alteza Real Zaziwe Dlamini-Manaway, directora de MDM LLC, declaró: "Esta stablecoin continúa el largo camino hacia la libertad en la era digital. Al asociarnos con Datavault AI y Unity Reserve, estamos aprovechando blockchain de vanguardia e IA para ofrecer una verdadera dignidad económica, haciendo tangible y accesible para millones el sueño de oportunidad para todos de Mandela. MUSD es más que una moneda; es una continuación de la lucha por la igualdad".



Mustaq Patel, fundador de Unity Reserve, añadió: "El legado de Nelson Mandela nos inspira a crear cambios duraderos mediante la innovación y la inclusión. Como socio fundador, Unity Reserve se enorgullece de apoyar MUSD conectando capital estratégico y redes globales para escalar esta stablecoin transformadora. Junto con Datavault AI y MDM LLC, estamos construyendo una herramienta financiera segura y de impacto que honra la visión de Madiba de dignidad y oportunidad para los desatendidos, convirtiendo el empoderamiento económico en una realidad para comunidades de todo el mundo".



Las principales características previstas de MUSD incluyen:



• Encriptación empresarial cuántica IBM SanQtum cibersegura de Datavault AI para activos digitales.



• Vinculación 1:1 al dólar estadounidense, respaldada por reservas Mandela de alta calidad mantenidas bajo custodia regulada.



• Tarifas de transacción ultrabajas optimizadas para remesas transfronterizas y micropagos.



• Transparencia y auditabilidad integradas mediante blockchain, con prueba de reservas en tiempo real.



• Integración con billeteras, protocolos de finanzas descentralizadas y programas educativos/microemprendimiento alineados con iniciativas del legado de Mandela.



• Una parte de los ingresos del protocolo se destina a causas benéficas que apoyan la educación, el desarrollo de habilidades y la reducción de la pobreza a través de socios que promueven los valores de Nelson Mandela.



La empresa conjunta será supervisada conjuntamente por un consejo de gobernanza con representación de las tres organizaciones, garantizando la alineación con los valores de Mandela de integridad, responsabilidad y bien social. El despliegue inicial se centrará en regiones prioritarias de África y mercados emergentes, con una expansión global por fases prevista sujeta a aprobaciones regulatorias.



El Mandela Dollar™ (MUSD) oficial aún no ha sido lanzado y no está activo en ningún exchange o blockchain. Se recomienda desconfíar de cualquier token, sitio web o canal social que afirme representar a Mandela Dollar.



El relanzamiento por parte de Datavault AI de su Information Data Exchange (IDE), International Elements Exchange™ (IEE) y Sports Illustrated NIL Exchange™ proporcionará infraestructura patentada Data Vault preparada para la era cuántica y un marco financiero de confianza de NASDAQ, junto con New York Interactive Advertising Exchange (NYIAX), creando el estándar internacional en tokenómica.



Sobre Datavault AI Inc.

Datavault AI TM (NASDAQ: DVLT) lidera el camino en experiencias de datos impulsadas por IA, valoración y monetización de activos en el entorno Web 3.0. La plataforma de Datavault AI presta servicio a múltiples industrias, incluyendo licencias de software de computación de alto rendimiento para deportes y entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, fintech, inmobiliario, salud, energía y más. Más información en https://www.dvlt.ai.



Sobre Mandela Dlamini & Manaway L.L.C.

Mandela Dlamini & Manaway L.L.C. es una empresa con sede en Wyoming, EE. UU., comprometida con promover el legado de Nelson Mandela a través de iniciativas innovadoras impulsadas por la tecnología en educación, impacto social y empoderamiento económico. Inspirada en la autobiografía de Mandela y en su dedicación de toda la vida a la libertad y la igualdad, la empresa desarrolla programas orientados al futuro que conectan valores históricos con soluciones modernas para la inclusión global.



Sobre Unity Reserve Holdings L.L.C.

Unity Reserve Holdings L.L.C. es una firma de capital riesgo centrada en inversiones de alto impacto en tecnología, fintech y desarrollo sostenible. Dirigida por Mustaq Patel, colabora con organizaciones alineadas con su misión para escalar soluciones innovadoras que impulsen la inclusión económica y el cambio positivo.







Contacto

Nombre contacto: Alan Wallace

Descripción contacto: Responsable de Relaciones Públicas en Datavault AI Inc.

Teléfono de contacto: +1.267.817.7251



