'T-Manga' taiwanés debuta en la Japan Expo en París

CNA | De Ting-Hsuan Tseng y Chao Yen-hsiang

PARÍS, 24 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- El agente de contenido creativo de Taiwán (TAICCA) se ha asociado con Mangas.io, una plataforma de cómics digitales basada en suscripción francesa, para exhibir 18 cómics taiwaneses en la Japan Expo en París del 13 al 16 de julio.

A la TAICCA se le ocurrió la idea de presentar obras de Taiwán en el stand de Mangas.io en parte debido a la influencia japonesa en el "T-Manga" taiwanés, explicó un portavoz de la agencia en la exposición.

Según la TAICCA, los lectores franceses ya están familiarizados con el estilo del manga, y las ventas de este tipo de obras en Francia ya superan a las de los cómics franco-belgas locales (Bande dessinée) en los últimos años.

La TAICCA, supervisada por el Ministerio de Cultura de Taiwán, es una organización intermediaria profesional que promueve el desarrollo de las industrias culturales del país.

Yun Inada, director de operaciones de Manga.io, comentó a CNA que "T-Manga" tenía la oportunidad de prosperar en el mercado francés dado que los derechos digitales de los cómics japoneses y surcoreanos eran relativamente difíciles de obtener para los editores europeos.

Uno de los títulos taiwaneses presentados en el stand de Mangas.io es el ganador del Comic of the Year de los Golden Comic Awards de Xiaodao "The Lion In Manga Library", que cuenta la historia del dueño de una librería y ex campeón de Go que conoce a un joven misterioso que sostiene un "cupón de deseos".

En el día de la inauguración de la Japan Expo, que se espera atraiga a 250 000 visitantes durante cuatro días, Inada elogió el estilo de pintura con lavado de tinta y las narrativas eclécticas de los cómics taiwaneses.

Inada indicó que Taiwán podría aprender de Corea del Sur mediante la creación de una estrategia promocional integral que aproveche la música, las películas, las series de televisión, la comida y los cómics del país.

