Cómo mantener una estrategia de sostenibilidad en primavera y verano - Bosquia Nature

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de abril

“La naturaleza marca el ritmo y la organización simplemente la escucha”. En sostenibilidad, esto no es una metáfora, sino una regla.

Cada año, con la llegada de la primavera, se cierra la ventana biológica de plantación. Los árboles entran en fase de crecimiento activo y el suelo pierde la humedad necesaria para que nuevas raíces se establezcan correctamente. Plantar en este momento no solo reduce la tasa de supervivencia, sino que también puede comprometer el desarrollo futuro del bosque. En este contexto, surge una pregunta habitual en muchas empresas: si no es posible plantar, qué tipo de acciones tienen sentido en este momento. La respuesta es clara: muchas más de las que parece. No es momento de plantar, pero sí de hacer que lo plantado funcione y de preparar lo siguiente. En esta línea, Bosquia Nature destaca la importancia de acompañar los proyectos de reforestación con una gestión activa, seguimiento y planificación que garantice su impacto real a largo plazo.

El reto no es actuar, es encontrar el momento

La sostenibilidad, en teoría, debería formar parte del día a día de cualquier empresa. En la práctica, no siempre es así.

Las organizaciones operan con prioridades cambiantes, objetivos comerciales y presión por resultados. En este contexto, muchas iniciativas quedan en pausa a la espera del “momento adecuado”.

Sin embargo, cada vez más empresas están cambiando el enfoque.

En lugar de esperar al escenario perfecto, están aprovechando momentos que ya existen: eventos internos, campañas corporativas o hitos del calendario. Momentos en los que la organización ya está activada.

La experiencia acumulada en más de 400 proyectos de reforestación muestra un patrón claro: las iniciativas que mejor funcionan no son necesariamente las más planificadas, sino aquellas que se integran en la dinámica real de la empresa.

Si no se puede plantar, ¿qué se puede hacer?

La primavera y el verano no representan una pausa en la estrategia ambiental. Al contrario, suponen una fase distinta dentro del ciclo del proyecto.

Durante estos meses, muchas empresas están impulsando acciones que generan impacto inmediato y consolidan el trabajo realizado.

Activación de equipos con propósito

Las jornadas ambientales se han consolidado como una herramienta eficaz de cultura corporativa. Actividades como el mantenimiento y riego de bosques, la limpieza de playas o las acciones de basuraleza permiten implicar a los equipos en iniciativas con impacto tangible. Además del beneficio ambiental, estas acciones refuerzan la cohesión y el compromiso interno.

Biodiversidad como eje de acción

El foco en carbono se está ampliando hacia una visión más completa del impacto. Iniciativas como la construcción de hoteles de insectos o la creación de microhumedales para anfibios contribuyen a la recuperación de hábitats y al equilibrio de los ecosistemas. Se trata de acciones visibles, medibles y alineadas con las nuevas exigencias en materia ambiental.

Protección de lo ya ejecutado

La reforestación no finaliza con la plantación. El mantenimiento —incluyendo riego, desbroces y reposición de marras— resulta determinante para asegurar la supervivencia de la masa forestal. Esta fase es clave para transformar una acción puntual en un proyecto con recorrido.

Soluciones adaptadas al entorno

Ante un contexto de mayor estrés hídrico, algunos proyectos incorporan técnicas inspiradas en métodos tradicionales, como el uso de vasijas enterradas que liberan agua de forma progresiva. Estas soluciones, aplicadas según las condiciones del terreno, permiten optimizar el uso del agua en fases críticas.

Planificación de la siguiente campaña

Este periodo también resulta clave para definir futuros proyectos: selección de ubicaciones, especies autóctonas o criterios técnicos. Las empresas que anticipan esta fase llegan a la siguiente temporada con una estrategia más sólida.

De la acción puntual a la decisión estratégica

La reforestación no es una acción puntual. Es un proceso completo que comienza antes de plantar y continúa mucho después. Y es precisamente en estos meses donde se construye gran parte de ese impacto. La diferencia no reside en el volumen de acciones, sino en la coherencia entre ellas.

En el contexto actual, la sostenibilidad influye en variables estratégicas como el acceso a financiación, el posicionamiento de marca, la atracción de talento o el cumplimiento normativo. Esto obliga a las empresas a evolucionar desde iniciativas aisladas hacia enfoques estructurados.

Las soluciones basadas en la naturaleza permiten integrar impacto ambiental, cohesión interna y narrativa corporativa en una misma línea de acción, siempre que los proyectos estén correctamente diseñados y ejecutados.

En este sentido, compañías especializadas como Bosquia acompañan a las organizaciones en el desarrollo de proyectos de reforestación, compensación de carbono y acciones ambientales con impacto medible y trazable.

La oportunidad sigue abierta

No es tiempo de plantar. Pero sí es tiempo de avanzar. De activar equipos, cuidar lo construido y preparar lo que vendrá.

Porque en sostenibilidad, el impacto no depende de una sola acción.

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