Mantenimiento de canalones en comunidades de propietarios, quién es responsable y qué dice la ley - CanalNet

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 de julio 2026.- La conservación de los elementos comunes es una de las principales obligaciones de cualquier comunidad de propietarios. Entre las actuaciones necesarias para garantizar el correcto estado de un edificio se encuentra el mantenimiento de los sistemas de evacuación de aguas pluviales, una infraestructura que suele pasar desapercibida hasta que aparecen filtraciones, humedades o problemas derivados de una evacuación deficiente del agua de lluvia. Para administradores de fincas y presidentes de comunidades, conocer las responsabilidades legales asociadas a estas instalaciones resulta fundamental. En este ámbito, el mantenimiento de canalones en el Vallès Occidental y Oriental se ha convertido en una tarea cada vez más relevante para prevenir incidencias y asegurar la conservación de los inmuebles. CanalNet, empresa especializada en instalación y mantenimiento de canalones, desarrolla este tipo de servicios para comunidades de propietarios de toda la comarca.

Quien es responsable del mantenimiento de los canalones

En la mayoría de los edificios residenciales, los canalones forman parte de los elementos comunes de la finca, ya que están integrados en la cubierta o en el sistema general de recogida y evacuación de aguas. Por este motivo, su mantenimiento corresponde habitualmente a la comunidad de propietarios.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que las comunidades tienen la obligación de conservar adecuadamente los elementos comunes del inmueble y realizar las reparaciones necesarias para garantizar su correcto funcionamiento. Esto incluye la limpieza periódica de canalones, la retirada de hojas y residuos, la revisión de posibles obstrucciones y la reparación de daños ocasionados por el desgaste o el paso del tiempo.

Cuando estas tareas no se realizan de forma adecuada, pueden aparecer problemas que afectan tanto a las zonas comunes como a las viviendas particulares. Las filtraciones de agua, las humedades en fachadas, los deterioros en cubiertas o incluso los daños estructurales son algunas de las consecuencias que pueden derivarse de un sistema de evacuación deficiente.

Además, si la falta de mantenimiento provoca daños a terceros, la comunidad podría verse obligada a asumir responsabilidades por los perjuicios ocasionados.

Frecuencia de revisión y consecuencias de una falta de mantenimiento

Aunque la periodicidad puede variar en función de las características de cada edificio y del entorno en el que se encuentre, los especialistas recomiendan realizar al menos una revisión anual de los canalones. En zonas con abundante vegetación o tras episodios meteorológicos intensos, puede ser aconsejable aumentar la frecuencia de las inspecciones para evitar acumulaciones de hojas, ramas o sedimentos.

Las revisiones periódicas permiten detectar pequeñas incidencias antes de que se conviertan en averías de mayor alcance. Una obstrucción puntual puede terminar provocando desbordamientos de agua, deterioro de fachadas, filtraciones en viviendas o daños en elementos constructivos cuya reparación resulta considerablemente más compleja.

En este contexto, CanalNet se ha consolidado como una empresa de referencia en el ámbito del mantenimiento de canalones en el Vallès Oriental y Occidental, ofreciendo servicios de revisión, limpieza y conservación adaptados a las necesidades de comunidades de propietarios. La experiencia acumulada en este tipo de actuaciones permite abordar cada intervención con criterios preventivos.



Emisor: CanalNet

Contacto: CanalNet

Número de contacto: 691939627