Mantequerías Sanz, la tienda gourmet de Zaragoza

Mantequerías Sanz, comercio tradicional de proximidad de Zaragoza, trabaja sin cesar en buscar y elegir los mejores productos para el día a día, productos innovadores y diferentes de cuidada elaboración artesana, productos de Aragón y productos gourmet nacionales e internacionales que ofrecen las ferias especializadas

Llega la Navidad y es momento de seleccionar y elaborar Cestas de Navidad. Mantequerías Sanz sinónimo de calidad y confianza cuenta con una increíble selección de productos de calidad para estas fechas tan especiales, los productos navideños más característicos en alimentación y bebidas que uno espera hallar en este tipo de cestas.

La tienda gourmet de Zaragoza, Mantequerías Sanz especialista en regalos y cestas Navideñas cuenta con lotes de Navidad en formatos cuidadosamente configurados por el equipo de profesionales. Pero si el objetivo es causar la mejor impresión a aquellas personas sean cuales sean sus preferencias, Mantequerías Sanz especialistas en la elaboración de cestas personalizadas a la medida del cliente, con los mejores productos delicatessen del mercado, es la mejor de las soluciones.

Además dispone de múltiples soportes elegantes en los que colocar los mejores productos gourmet: turrones artesanos aragoneses, embutidos y fiambres, trufa fresca (tuber melonosporum), caviar Per Sé del Pirineo y ruso o iraní, charcutería muy selecta, quesos nacionales y de importación, conservas gourmet, dulces tradicionales, bodega con una gran variedad de referencias, etc.

También ofrece las mejores marcas en sus productos: Castro y González, Aljomar, Joselito, Enate, Juker, Just Married, La Chanca, Castaing, Rougie, La Cuna, La Tudelana, Aimar, Aljomar, Arotz, Beloleum, Broto, Puyet, Berdún, Per sé, Lahoz, Forum, Tartuflanghe, rustichella, entre otras.

En Mantequerías Sanz uno encuentra la oportunidad de realizar la compra de cestas navideñas de manera ágil y eficaz, por encargo directo a través de la tienda online con una entrega rápida y eficaz. A través de la tienda online resulta muy sencillo visitar la amplia variedad de propuestas que ofrece la tienda gourmet de Zaragoza y hacer la selección con gran comodidad.

Si por el contrario lo que uno desea es involucrarse lo máximo posible en la elaboración del lote navideño puede visitar personalmente la tienda delicatessen y estudiar las diferentes opciones así como la amplia variedad de productos de extrema calidad que los profesionales proponen en la elaboración de la cesta.

Entre los productos estrella que no debe de faltar en la elaboración de una cesta navideña es la trufa negra y el caviar Per Sé del Pirineo. Cabe destacar que a pesar de no encontrar estos productos en la tienda online es la tienda de referencia en Zaragoza.

La trufa negra de Aragón, conocida también como Tuber melanosporum es muy apreciada en la gastronomía por su aroma y por su gran valor económico. Definir el aroma y el sabor de la trufa negra es muy complicado sin antes haberla probado, pero grandes especialistas aseguran que no hay trufa igual a esta. Puede utilizarse en la cocina cruda o cocida, cortadas a láminas, en rodajas o en dados, en forma de jugo, de fumet, en la elaboración de salsas (salsa Perigord), para acompañar carnes, pasta, en ensaladas, en la elaboración de embutidos y foie gras, etc.

El caviar Per Sé del Pirineo es otro de los productos gourmet más demandados en Mantequerías Sanz, tan digno como el caviar ruso o el iraní.

El caviar Per Sé del Pirineo, se puede degustar como un buen manjar, como aperitivo o incluso como potenciador del sabor. Es un producto alimenticio con gran personalidad y un carácter iraní en su diseño. Es un lujo el poder degustar un producto cargado de matices y agradables sensaciones a los paladares que gustan del auténtico caviar iraní.

El caviar junto con la trufa negra se ha convertido en uno de los manjares más apreciados de la cocina occidental.

Mantequerías Sanz, ya sea de manera presencial o vía online, ofrece los mejores productos gourmet que uno puede imaginar para la elaboración de una exclusiva cesta navideña adaptada a infinidad de gustos o, si lo que desea es sorprender a sus invitados con exquisitos productos gourmet con una excelente relación calidad-precio.

Tienda on-line: https://mantequeriasanz.es

Nombre contacto: Mantequerías Sanz

Teléfono de contacto: 976230594